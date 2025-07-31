Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196168
ИКТ 15119
Организации 11640
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85586
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Admitad Projects Адмитад Проджектс

Admitad Projects - Адмитад Проджектс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.07.2025 Каждую четвертую онлайн-покупку в России привлекают кэшбэк и программы лояльности 1
20.03.2025 Доход российских блогеров от привлечения партнерских продаж за год вырос на 20% 2
05.07.2024 Россияне скупают электронику на фоне глобальных опасений роста цен и дефицита иностранных товаров 2
21.03.2024 Российские ecom-компании могут начать сотрудничество с «РЖД Бонус» благодаря «Адмитад» 1
21.11.2022 Admitad запустила платформу для поиска и размещения рекламных интеграций Marketplace X 1
27.06.2022 «Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros 1
21.04.2022 «Яндекс Путешествия» поделятся доходом с партнерами 1
14.02.2022 Admitad инвестировала $1,2 млн в сервис купонных витрин для медиа 2
02.02.2022 Admitad потратила более $30 млн на трансформацию в мультипродуктовую компанию 8
25.11.2020 «Эвотор» и Admitad помогут малому бизнесу привлекать покупателей из онлайна в офлайн 1
29.04.2020 Admitad выплатит $300 тысяч сотрудникам с уволенными из-за кризиса родными 2
16.03.2020 «Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram 1
29.11.2019 Исследование Admitad: в преддверии «Черной пятницы» продажи через мессенджеры и соцсети удвоились 1
19.11.2019 Исследование Admitad: финансовые продукты – второй по доходности сегмент онлайн-рекламы 1
12.11.2019 Российские партнеры Admitad привлекли для китайских интернет-магазинов 32 миллиона заказов на сумму свыше 20 миллиардов рублей 1
09.10.2019 Admitad приобрел немецкого разработчика инструментов монетизации трафика Adgoal 3
29.04.2019 Исследование Admitad: 60% россиян бронируют путешествия через кэшбэк-сервисы 1
24.04.2019 Исследование: оборот кэшбэк-рынка в России превысил $500 млн 2
18.04.2019 Покупки россиян в Telegram за время блокировки выросли в семь раз 1
12.02.2014 Российский стартап смог за 1,5 месяца окупить инвестиции 1
07.11.2013 Форум Online Retail Russia 2013 пройдет в Москве 1

Публикаций - 22, упоминаний - 36

Admitad Projects и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2862 6
Yandex - Яндекс 9052 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 3
VK - Mail.ru Group 3586 2
AdGoal 2 2
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 18 1
Pampadu - Пампаду 1 1
iConText Group - Ай Контекст 36 1
CityAds Media 4 1
Samsung Electronics 10974 1
Lenovo Group 2419 1
Xiaomi 2175 1
Apple Inc 13038 1
9448 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1452 1
Acer Group - Acer Inc 2751 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 569 1
Эвотор - Evotor 226 1
1С-Битрикс - Bitrix 663 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 48 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 301 1
Google LLC 12573 1
Roistat 17 1
Mindbox - Майндбокс 30 1
Optimacros - Оптимакрос 99 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 490 2
GFG - Lamoda - Купишуз 214 2
RTB House 5 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Трест СКМ 8 1
PromoAge - Промоэйдж - Коммуникационное агентство 2 1
BBCG - B2B Conference Group - Тринити Ивентс 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2072 1
Почта России ПАО 2330 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1489 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
X5 Group - Перекрёсток 632 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1845 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 312 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 191 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 35 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Adizes Institute Worldwide - Институт Адизеса - Адизес Бизнес Консалтинг 5 1
Groupe SEB - Tefal 106 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5910 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3591 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 865 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5300 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13440 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11637 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9099 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 7
Data monetization - Монетизация данных 1940 7
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3202 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8480 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5903 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 4
AdTech - Баннеры - CPA - Cost Per Action - Оплата за действие 37 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 2
Бронирование - Booking 936 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1311 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5173 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5035 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26449 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1248 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35568 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9905 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6618 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1171 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8422 2
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 388 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6311 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3931 1
Аксессуары 4242 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 355 1
Google Android устройства-девайсы 836 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 243 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 552 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 1
Умные платформы 1965 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17766 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16878 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 1
Google YouTube - Видеохостинг 2978 4
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 242 2
VK - Яндекс.Дзен 247 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Getblogger - Гетблоггер 30 1
ByteDance - TikTok 349 1
Google Android 15122 1
Rakuten Viber 664 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 936 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 731 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1264 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 166 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 235 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 70 1
Google Account - Google ID 55 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 112 1
LetyShops - Летишопс - кэшбэк-сервис 3 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 8 1
РЖД Бонус 7 1
Бахманн Александр 5 5
Савельев Евгений 3 1
Мухаметвалеев Ринат 4 1
Деменюк Алексей 1 1
Губин Владислав 1 1
Озерков Артем 1 1
Хайкина Елена 2 1
Клюквин Дмитрий 1 1
Дуров Павел 324 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Рейдер Ирина 5 1
Синельников Алексей 3 1
Волохов Максим 1 1
Федоринов Сергей 25 1
Оганесян Игорь 8 1
Дюбанова Ксения 1 1
Леонова Татьяна 4 1
Зиганшина Юлия 1 1
Блохин Александр 3 1
Фалдин Максим 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18895 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1230 2
Беларусь - Белоруссия 6234 2
Индия - Bharat 5827 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4437 2
Германия - Федеративная Республика 13127 2
Украина 7899 2
Испания - Королевство 3816 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2329 2
Европа 24879 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1417 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3400 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 1
Россия - УФО - Свердловская область 1906 1
Польша - Республика 2026 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 277 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3014 1
Россия - СФО - Новосибирск 4827 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2018 1
Бразилия - Федеративная Республика 2497 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1263 1
Китай - Тайвань 4221 1
Россия - ПФО - Самарская область 1545 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2219 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1765 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1500 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1753 1
Нидерланды 3712 1
Россия - УФО - Челябинская область 1480 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1637 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 823 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 936 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1753 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26925 9
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 604 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6642 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1894 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6092 5
Webmaster - Вебмастер 135 5
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1688 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2678 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1312 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8695 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7362 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3107 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1114 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 694 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8746 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1087 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 369 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3102 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2164 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6646 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3769 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1914 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8003 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 444 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3918 1
Комсомольская правда ИД 80 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 144 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3902 1
AdIndex 13 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще