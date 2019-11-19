Исследование Admitad: финансовые продукты – второй по доходности сегмент онлайн-рекламы

По собственным данным Admitad, за девять месяцев 2019 г. владельцы интернет-площадок в новых медиаканалах (блоги, мессенджеры, соцсети, Youtube, форумы) заработали на продвижении финансовых продуктов более 44 млн руб. — это почти в три раза больше, чем годом ранее.

Больше всего зарабатывают блогеры и владельцы групп и пабликов в соцсетях: на них приходится по 14 и 19 млн руб. доходов соответственно. В 2019 г. большую роль в продвижении финансовых продуктов стали играть мессенджеры — владельцы Telegram-каналов и других подобных площадок заработали на сегменте финансовых продуктов более 8 млн руб.

Категория финансовых продуктов и сервисов — один из самых прибыльных сегментов для веб-мастеров. Если привлеченный пользователь открыл дебетовую карту, то веб-мастер может получить вознаграждение от 800 руб. или выше. Вознаграждение за одобренную карту рассрочки может составлять от 1,6 тыс. до 2,5 тыс. руб., за кредитную карту — от 2 тыс. руб. и более.

Веб-мастерам проще привлекать внимание аудитории к финансовым продуктам, чем к интернет-магазинам, из-за сильной медийной и рекламной поддержки продуктов со стороны банков. Интернет-пользователи уже знакомы хорошо с картами рассрочки, картами с кешбэком и другими популярными продуктами, поэтому такой продукт продвигать легче, чем интернет-магазин с миллионами товаров. Также банки и финансовые организации становятся технологичнее — они максимально упростили свой продукт, анкеты для подачи заявок на кредиты или карты рассрочки, ввели доставку карт для клиентов.

«Рекламодатели из сегмента банковских и финансовых продуктов все чаще выбирают новые каналы продвижения — мессенджеры, группы в соцсетях, блоги — из-за высокой вовлеченности аудитории. Например, пост в канале в мессенджере о новой банковской карте с большей вероятностью привлечет внимание читателя, который открывает мессенджер и просматривает все новые сообщения, чем баннерная реклама. Через партнерские сети банки могут запустить рекламу сразу в нескольких тысячах новых медиаканалов и при этом оплачивать только результат — открытая карта, оформленный кредит и другие», — сказала Ксения Дюбанова, руководитель финансового направления Admitad в России.

Среди финансовых продуктов и сервисов на первом месте по доходности для веб-мастеров — дебетовые и кредитные карты, карты рассрочки, кредитные сервисы. В 2019 г. большой рост показывает направление страхования — полисы ОСАГО и КАСКО, страхование поездок за рубеж.

По собственным данным Admitad, менее 10% российских блогеров и инфлюенсеров с каналами в новых медиа работают с рекламодателями напрямую.

Подавляющее большинство веб-мастеров монетизируют свои интернет-площадки с помощью работы с партнерскими сетями (CPA): благодаря разнообразию доступных рекламодателей и товаров, снижению бюрократических препонов (один договор с партнерскими сетями, единый формат выплат).

В новых медиа блогеры и микроинфлюенсеры используют контентные варианты размещения рекламной информации: от обзоров и рецензий на товары и услуги до специализированных каналов с подборками скидок и выгодных приложений. При этом платформы для CPA-рекламы (партнерские сети) предлагают веб-мастерам различные технические инструменты для монетизации собственной аудитории: купоны и промокоды, браузерные расширения, API, чат-боты и т.д.