Индексная книга CNews*
Страхование Автострахование КАСКО автоКАСКО страхование транспорта от ущерба, хищения или угона
Публикаций - 139, упоминаний - 151
Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 329 5
|Арлазаров Владимир 136 4
|Чугунов Никита 59 3
|Путин Владимир 2542 3
|Гурко Александр 136 2
|Рязанов Антон 11 2
|Усов Александр 7 2
|Богачев Евгений 8 2
|Римский Александр 5 2
|Агапова Светлана 7 2
|Куканов Александр 16 2
|Ионин Андрей 5 2
|Попов Дмитрий 25 2
|Ванин Степан 7 2
|Харагезов Александр 3 2
|Пучкова Татьяна 4 2
|Хереш Игорь 12 2
|Шадаев Максут 460 1
|Еремчук Алексей 1 1
|Малис Александр 155 1
|Скоробогатова Ольга 35 1
|Любавин Алексей 1 1
|Иванова Дагмара 25 1
|Корнеев Глеб 0 1
|Смятских Алексей 47 1
|Барсова Мария 1 1
|Тихонов Александр 64 1
|Мурадян Артур 17 1
|Калицев Алексей 1 1
|Алутин Игорь 2 1
|Смышляева Елена 2 1
|Смолин Кирилл 5 1
|Анисимов Данил 11 1
|Ледовская Татьяна 10 1
|Дюбанова Ксения 1 1
|Ильичев Владимир 5 1
|Пятин Илья 2 1
|Капленков Павел 1 1
|Киркина Александра 2 1
|Огуряев Дмитрий 56 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 5
|РИА Новости 766 1
|Nature 770 1
|Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.