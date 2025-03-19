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Страхование Автострахование КАСКО автоКАСКО страхование транспорта от ущерба, хищения или угона
- ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
СОБЫТИЯ
|19.03.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» начало оформление полисов ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки в мобильном приложении
местно с финансовым маркетплейсом «Банки.ру» запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки от 20 страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения от стра
|19.02.2025
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СК «Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта
ых экспертное понимание может быть затруднено. Такой автоматизированный анализ данных положительно сказывается на стоимости продукта для клиента и качестве сервиса, позволяет снизить стоимость полиса каско в зависимости от риска до 30%. «Росгосстрах» уже успешно использует и продолжает внедрять технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения не только в сфере оценки риска,
|19.02.2025
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«Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта
ых экспертное понимание может быть затруднено. Такой автоматизированный анализ данных положительно сказывается на стоимости продукта для клиента и качестве сервиса, позволяет снизить стоимость полиса каско в зависимости от риска до 30%. «Росгосстрах» использует и продолжает внедрять технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения не только в сфере оценки риска, но и в други
|22.01.2024
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Арендованные автомобили смогут передавать цифровые данные для расчета стоимости короткого КАСКО
Клиенты сервиса «А-прокат» получили возможность застраховать авто по КАСКО по индивидуальному тарифу на поездку с помощью провайдера Simble. Арендатор сможет застраховать арендованный автомобиль по каско в сотрудничестве с ИТ-сервисом Simble. Для работы э
|19.12.2023
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Электромобили получат возможность оформить полис КАСКО, когда крутятся их колеса
ИТ-компания Simble разработала решение, которое собирает цифровые данные с телематического оборудования автомобиля, обрабатывает их и позволяет формировать страхование полиса КАСКО по системе «Старт-стоп». Разработка оценивает состояние автомобиля с включенным и выключенным зажиганием, манеру вождения, данные автомобильного трафика, информацию о погоде и опасных уча
|14.11.2023
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Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком
Клиенты мобильного оператора получили возможность приобретать краткосрочные полисы КАСКО с 10% кешбэком на баланс. Запуск этой инновационной услуги стал возможен благодаря партнерству с InsurTech-провайдером Simble. Такое решение обеспечивает страховую защиту автомобиля, неза
|29.08.2023
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Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение.
востребованных у россиян страховок оказались обязательное для оформления ОСАГО (74% респондентов), КАСКО (34%), ДМС (33%) и страхование недвижимости (32%). При этом новый продукт – «Краткосроч
|16.05.2022
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Аналитика Simble: спрос на парковочные умные полисы КАСКО вырос на 37% в мае 2022 года
Специалисты сервиса живого страхования Simble проанализировали данные клиентов страховых компаний, оформляющих полисы КАСКО по запросу. С марта 2022 г. эксперты наблюдают существенный рост спроса на оформление полисов, действующих в режиме «Парковка». Если в начале весны он составил 12%, то в апреле достиг 18%
|01.12.2021
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ВСК внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско
ВСК внедрила искусственный интеллект по автоматическому распознаванию повреждений в процесс онлайн урегулирования страховых случаев по каско. Технология уже работает, постепенно она станет доступна всем страхователям, обновившим мобильное приложение «ВСК страхование». Сервис позволяет сократить скорость получения направления н
|22.06.2021
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Каждый третий страховой случай по каско от «АльфаСтрахование» урегулируется онлайн
Доля страховых случаев по каско, заявляемых через приложение «АльфаСтрахование Мобайл», за два года выросла почти в два раза. Если в 2019 г. так урегулировалось 17–20% происшествий, то в 2021 г. доля достигла почти 35%.
|17.03.2021
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Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав
можность получат кредитно-финансовые организации, лизинговые риэлтерские агентства вместе с операторами мобильной связи. В законопроекте также прописана мера по увеличению лимитов платежей по ОСАГО и КАСКО, которые можно осуществлять по упрощенной идентификации. Если сейчас автомобилисты без дополнительной идентификации могут оплачивать страховку на сумму в пределах 15 тыс. руб., то после п
|19.01.2021
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У «Сбера» появилось автокаско
лось автокаско. Теперь на площадке представлены предложения по ОСАГО от 12 страховых компаний, а по каско — от трёх, включая «СберКаско» от компании «Сберстрахование». Страховые сервисы для авт
|20.08.2020
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Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО
автострахования Сбербанк заявлял еще в 2018 г. И.О. гендиректора (в июле 2018 г.) «Сбербанк страхование» Дмитрий Попов говорил, что компания «не исключает возможности выхода компании на рынок ОСАГО и КАСКО (комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности) после 2020 г., когда может быть нормализована ситуация с убыточностью на этом рынке». Тогда по итогам 2018 г. дочерняя компа
|27.05.2020
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РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов
граммой, доступной для оформления на сайте кредитной организации, стал полис для опытных водителей «Каско Профессионал» от компании «Росгосстрах». Оформить его можно всего за 5 минут, указав то
|17.01.2020
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«Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско
«Билайн» представил несколько новых предложений по страхованию в своих магазинах. Теперь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС включает несколько вариантов страховых программ на выбор: от онлайн-консультаций с практикующими врачами до экстренно
|19.06.2019
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Альфа-Лизинг ускорил расчет и выдачу полисов каско в два раза
«Альфа-Лизинг» автоматизировал процесс расчета страховых тарифов, оформления полисов и формирования счетов на оплату по каско для клиентов розничного лизинга. Страховой интегратор объединяет все предложения партнёров компании и формирует оптимальные варианты для клиента в течение нескольких минут. Для сокращения
|05.06.2019
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На российском страховом рынке появилась платформа Mafin с персональным расчетом КАСКО
«Абсолюттех» объявила о запуске онлайн-платформы персональных страховых сервисов Mafin. Главная особенность Mafin – персональный расчет цены полиса КАСКО на основе анализа более чем 70 различных факторов и их взаимосвязей. Расчет персональной цены полиса – это собственная разработка компании на основе анализа больших данных (big data) с ис
|20.02.2019
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ВСК обновила мобильное приложение «ВСК страхование»
ыпустил обновленную версию мобильного приложения «ВСК страхование» для смартфонов на платформах iOS и Android. В новой версии пользователи могут оценить современный интерфейс расчета и покупки полиса каско в онлайн-режиме. В частности, предварительный расчет стоимости каско, как утверждают в компании, занимает не более одной минуты и не требует загрузки документов на автомобиль. Этот
|15.01.2018
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J’son & Partners Consulting: рынок «умного» страхования в России и в мире
n & Partners Consulting, российский рынок «умного» страхования находится в стадии становления. По оценкам аналитиков J’son & Partners Consulting, на конец 2017 года проникновение «умного» страхования автокаско в России составило не более 3% от количества действующих полисов автокаско. Основной рост сегмента UBI ожидается после 2018 г., что будет связано с использованием встроенных те
|11.05.2016
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«Облака» помогли автостраховщикам привлечь аккуратных водителей
а дорожного движения. Бизнес-выгоды от этого очевидны: чем меньше рискует на дороге водитель, тем меньше и вероятность того, что в скором времени придется выплачивать ему страховку. Большие скидки на каско за аккуратность не только улучшают качество вождения нынешних потребителей страховых продуктов, они еще и привлекают новых клиентов. Причем тех, которые уверены, что будут осторожны на до
|22.03.2016
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Raxel Telematics создала мобильное приложение для анализа водительского поведения
Raxel Telematics создала мобильное приложение, которое позволяет водителям проанализировать собственный стиль вождения, увидеть потенциальные аварийные риски, а также получить персональную скидку на каско и другие виды страхования в страховой группе «Уралсиб». Об этом CNews сообщили в Phystech Ventures. Бесплатное приложение «Автопортрет» доступно для пользователей смартфонов и планшетов,
|23.12.2014
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Пользователи «Яндекс.Авто» смогут в режиме онлайн приобрести полис КАСКО «АльфаСтрахования»
в автострахования. При выборе нового автомобиля пользователям сервиса показывается стоимость полиса КАСКО для каждой комплектации. Страховку можно приобрести в режиме онлайн на сайте alfastrah.
|07.11.2014
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«Альфастрахование» будет следить за водителями через ГЛОНАСС
Компания «Альфастрахование» запустила услугу «Очень умное каско» по страхованию с использованием телематики. Водители, соблюдающие требования аккуратно
|28.02.2013
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«АльфаСтрахование» запустило онлайн-продажи полисов КАСКО для автомобилей с пробегом
Компания «АльфаСтрахование» объявила о запуске продаж полисов страхования КАСКО для автомобилей с пробегом на своем сайте alfastrah.ru. До сих пор страхование КАСКО на сайте alfastrah.ru было доступно только для новых транспортных средств. Весь цикл приобретен
|29.06.2012
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«Аркан» и «Ингосстрах» предлагают «умный» способ сэкономить на КАСКО
водителям, которые мало эксплуатируют свой автомобиль в течение года и имеют небольшой годовой пробег. В рамках указанных программ страховая компания «Ингосстрах» теперь предоставляет скидки на полис КАСКО и для клиентов, установивших на автомобиль систему безопасности Arkan Mbox, которая позволяет собирать и систематизировать данные о стиле вождения и пробеге автомобиля. Помимо экономии де
|30.08.2010
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Водители, установившие ГЛОНАСС-«жучки», получат скидки на КАСКО
тила в пилотном режиме инновационную страховую программу «Молодой водитель». По ее условиям клиенты «Ингосстраха» в возрасте от 25 до 35 лет со стажем вождения от 1 до 3 лет смогут получить скидку на КАСКО, если установят в свой автомобиль специальное оборудование, фиксирующее скорость движения машины и ее местоположение. Так называемые «умные ящики», о которых идет речь, содержат акселером
|09.12.2009
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«Ингосстрах» запустил новый SMS-сервис для владельцев полиса каско
ОСАО «Ингосстрах» предложило клиентам, застрахованным по каско, новый SMS-сервис. Партнером страховщика, обеспечивающим техническую поддержку этого сервиса, стала компания i-Free, поставщик мобильных контент-услуг России и СНГ. Теперь клиенты «Ингосс
Страхование и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 8
|Попов Алексей 339 6
|Юрко Вадим 9 6
|Сорокина Ольга 16 5
|Рудаш Дмитрий 5 4
|Галушин Николай 23 4
|Калужин Василий 4 4
|Гурко Александр 139 3
|Попов Дмитрий 39 3
|Куканов Александр 20 3
|Шихалиев Фрэнк 7 3
|Путин Владимир 3454 3
|Рязанов Антон 12 3
|Чугунов Никита 81 3
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Скоробогатова Ольга 60 2
|Гузовский Денис 79 2
|Иванова Дагмара 44 2
|Ванин Степан 7 2
|Шевченко Мария 16 2
|Харагезов Александр 4 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Косачев Антон 11 2
|Проскурин Даниил 2 2
|Богачев Евгений 13 2
|Виноградов Сергей 16 2
|Никитин Иван 6 2
|Алымова Наталья 6 2
|Агапова Светлана 7 2
|Гаврилов Денис 8 2
|Достов Виктор 26 2
|Алутин Игорь 16 2
|Римский Александр 5 2
|Усов Александр 24 2
|Хереш Игорь 28 2
|Тарасов Владимир 15 2
|Ионин Андрей 11 2
|Пучкова Татьяна 4 2
|Литвин Артем 4 2
|Евгенов Никита 8 2
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
|Nature 832 1
|Автокод (портал) 40 1
|Финансовая газета 24 1
|РИА Новости 1033 1
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