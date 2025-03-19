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Госстрах поможет автовладельцу! Плакат Госстрах СССР рекламирует услугу "КАСКО Авто-комби" - систему страхования автомобилей от последствий аварий, несчастных случаев и пр. А. Курманаевский, 1989г. Госстрах поможет автовладельцу! Плакат Госстрах СССР рекламирует услугу "КАСКО Авто-комби" - систему страхования автомобилей от последствий аварий, несчастных случаев и пр. А. Курманаевский, 1989г.
Госстрах поможет автовладельцу! Плакат Госстрах СССР рекламирует услугу "КАСКО Авто-комби" - систему страхования автомобилей от последствий аварий, несчастных случаев и пр. А. Курманаевский, 1989г.

СОБЫТИЯ


19.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начало оформление полисов ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки в мобильном приложении

местно с финансовым маркетплейсом «Банки.ру» запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки от 20 страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения от стра
19.02.2025 СК «Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта

ых экспертное понимание может быть затруднено. Такой автоматизированный анализ данных положительно сказывается на стоимости продукта для клиента и качестве сервиса, позволяет снизить стоимость полиса каско в зависимости от риска до 30%. «Росгосстрах» уже успешно использует и продолжает внедрять технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения не только в сфере оценки риска,

19.02.2025 «Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта

ых экспертное понимание может быть затруднено. Такой автоматизированный анализ данных положительно сказывается на стоимости продукта для клиента и качестве сервиса, позволяет снизить стоимость полиса каско в зависимости от риска до 30%. «Росгосстрах» использует и продолжает внедрять технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения не только в сфере оценки риска, но и в други
22.01.2024 Арендованные автомобили смогут передавать цифровые данные для расчета стоимости короткого КАСКО

Клиенты сервиса «А-прокат» получили возможность застраховать авто по КАСКО по индивидуальному тарифу на поездку с помощью провайдера Simble. Арендатор сможет застраховать арендованный автомобиль по каско в сотрудничестве с ИТ-сервисом Simble. Для работы э
19.12.2023 Электромобили получат возможность оформить полис КАСКО, когда крутятся их колеса

ИТ-компания Simble разработала решение, которое собирает цифровые данные с телематического оборудования автомобиля, обрабатывает их и позволяет формировать страхование полиса КАСКО по системе «Старт-стоп». Разработка оценивает состояние автомобиля с включенным и выключенным зажиганием, манеру вождения, данные автомобильного трафика, информацию о погоде и опасных уча
14.11.2023 Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком

Клиенты мобильного оператора получили возможность приобретать краткосрочные полисы КАСКО с 10% кешбэком на баланс. Запуск этой инновационной услуги стал возможен благодаря партнерству с InsurTech-провайдером Simble. Такое решение обеспечивает страховую защиту автомобиля, неза
29.08.2023 Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение.

востребованных у россиян страховок оказались обязательное для оформления ОСАГО (74% респондентов), КАСКО (34%), ДМС (33%) и страхование недвижимости (32%). При этом новый продукт – «Краткосроч
16.05.2022 Аналитика Simble: спрос на парковочные умные полисы КАСКО вырос на 37% в мае 2022 года

Специалисты сервиса живого страхования Simble проанализировали данные клиентов страховых компаний, оформляющих полисы КАСКО по запросу. С марта 2022 г. эксперты наблюдают существенный рост спроса на оформление полисов, действующих в режиме «Парковка». Если в начале весны он составил 12%, то в апреле достиг 18%
01.12.2021 ВСК внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско

ВСК внедрила искусственный интеллект по автоматическому распознаванию повреждений в процесс онлайн урегулирования страховых случаев по каско. Технология уже работает, постепенно она станет доступна всем страхователям, обновившим мобильное приложение «ВСК страхование». Сервис позволяет сократить скорость получения направления н
22.06.2021 Каждый третий страховой случай по каско от «АльфаСтрахование» урегулируется онлайн

Доля страховых случаев по каско, заявляемых через приложение «АльфаСтрахование Мобайл», за два года выросла почти в два раза. Если в 2019 г. так урегулировалось 17–20% происшествий, то в 2021 г. доля достигла почти 35%.
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

можность получат кредитно-финансовые организации, лизинговые риэлтерские агентства вместе с операторами мобильной связи. В законопроекте также прописана мера по увеличению лимитов платежей по ОСАГО и КАСКО, которые можно осуществлять по упрощенной идентификации. Если сейчас автомобилисты без дополнительной идентификации могут оплачивать страховку на сумму в пределах 15 тыс. руб., то после п
19.01.2021 У «Сбера» появилось автокаско

лось автокаско. Теперь на площадке представлены предложения по ОСАГО от 12 страховых компаний, а по каско — от трёх, включая «СберКаско» от компании «Сберстрахование». Страховые сервисы для авт
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО

автострахования Сбербанк заявлял еще в 2018 г. И.О. гендиректора (в июле 2018 г.) «Сбербанк страхование» Дмитрий Попов говорил, что компания «не исключает возможности выхода компании на рынок ОСАГО и КАСКО (комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности) после 2020 г., когда может быть нормализована ситуация с убыточностью на этом рынке». Тогда по итогам 2018 г. дочерняя компа
27.05.2020 РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов

граммой, доступной для оформления на сайте кредитной организации, стал полис для опытных водителей «Каско Профессионал» от компании «Росгосстрах». Оформить его можно всего за 5 минут, указав то
17.01.2020 «Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско

«Билайн» представил несколько новых предложений по страхованию в своих магазинах. Теперь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС включает несколько вариантов страховых программ на выбор: от онлайн-консультаций с практикующими врачами до экстренно
19.06.2019 Альфа-Лизинг ускорил расчет и выдачу полисов каско в два раза

«Альфа-Лизинг» автоматизировал процесс расчета страховых тарифов, оформления полисов и формирования счетов на оплату по каско для клиентов розничного лизинга. Страховой интегратор объединяет все предложения партнёров компании и формирует оптимальные варианты для клиента в течение нескольких минут. Для сокращения
05.06.2019 На российском страховом рынке появилась платформа Mafin с персональным расчетом КАСКО

«Абсолюттех» объявила о запуске онлайн-платформы персональных страховых сервисов Mafin. Главная особенность Mafin – персональный расчет цены полиса КАСКО на основе анализа более чем 70 различных факторов и их взаимосвязей. Расчет персональной цены полиса – это собственная разработка компании на основе анализа больших данных (big data) с ис
20.02.2019 ВСК обновила мобильное приложение «ВСК страхование»

ыпустил обновленную версию мобильного приложения «ВСК страхование» для смартфонов на платформах iOS и Android. В новой версии пользователи могут оценить современный интерфейс расчета и покупки полиса каско в онлайн-режиме. В частности, предварительный расчет стоимости каско, как утверждают в компании, занимает не более одной минуты и не требует загрузки документов на автомобиль. Этот
15.01.2018 J’son & Partners Consulting: рынок «умного» страхования в России и в мире

n & Partners Consulting, российский рынок «умного» страхования находится в стадии становления. По оценкам аналитиков J’son & Partners Consulting, на конец 2017 года проникновение «умного» страхования автокаско в России составило не более 3% от количества действующих полисов автокаско. Основной рост сегмента UBI ожидается после 2018 г., что будет связано с использованием встроенных те
11.05.2016 «Облака» помогли автостраховщикам привлечь аккуратных водителей

а дорожного движения. Бизнес-выгоды от этого очевидны: чем меньше рискует на дороге водитель, тем меньше и вероятность того, что в скором времени придется выплачивать ему страховку. Большие скидки на каско за аккуратность не только улучшают качество вождения нынешних потребителей страховых продуктов, они еще и привлекают новых клиентов. Причем тех, которые уверены, что будут осторожны на до
22.03.2016 Raxel Telematics создала мобильное приложение для анализа водительского поведения

Raxel Telematics создала мобильное приложение, которое позволяет водителям проанализировать собственный стиль вождения, увидеть потенциальные аварийные риски, а также получить персональную скидку на каско и другие виды страхования в страховой группе «Уралсиб». Об этом CNews сообщили в Phystech Ventures. Бесплатное приложение «Автопортрет» доступно для пользователей смартфонов и планшетов,

23.12.2014 Пользователи «Яндекс.Авто» смогут в режиме онлайн приобрести полис КАСКО «АльфаСтрахования»

в автострахования. При выборе нового автомобиля пользователям сервиса показывается стоимость полиса КАСКО для каждой комплектации. Страховку можно приобрести в режиме онлайн на сайте alfastrah.
07.11.2014 «Альфастрахование» будет следить за водителями через ГЛОНАСС

Компания «Альфастрахование» запустила услугу «Очень умное каско» по страхованию с использованием телематики. Водители, соблюдающие требования аккуратно
28.02.2013 «АльфаСтрахование» запустило онлайн-продажи полисов КАСКО для автомобилей с пробегом

Компания «АльфаСтрахование» объявила о запуске продаж полисов страхования КАСКО для автомобилей с пробегом на своем сайте alfastrah.ru. До сих пор страхование КАСКО на сайте alfastrah.ru было доступно только для новых транспортных средств. Весь цикл приобретен
29.06.2012 «Аркан» и «Ингосстрах» предлагают «умный» способ сэкономить на КАСКО

водителям, которые мало эксплуатируют свой автомобиль в течение года и имеют небольшой годовой пробег. В рамках указанных программ страховая компания «Ингосстрах» теперь предоставляет скидки на полис КАСКО и для клиентов, установивших на автомобиль систему безопасности Arkan Mbox, которая позволяет собирать и систематизировать данные о стиле вождения и пробеге автомобиля. Помимо экономии де
30.08.2010 Водители, установившие ГЛОНАСС-«жучки», получат скидки на КАСКО

тила в пилотном режиме инновационную страховую программу «Молодой водитель». По ее условиям клиенты «Ингосстраха» в возрасте от 25 до 35 лет со стажем вождения от 1 до 3 лет смогут получить скидку на КАСКО, если установят в свой автомобиль специальное оборудование, фиксирующее скорость движения машины и ее местоположение. Так называемые «умные ящики», о которых идет речь, содержат акселером
09.12.2009 «Ингосстрах» запустил новый SMS-сервис для владельцев полиса каско

ОСАО «Ингосстрах» предложило клиентам, застрахованным по каско, новый SMS-сервис. Партнером страховщика, обеспечивающим техническую поддержку этого сервиса, стала компания i-Free, поставщик мобильных контент-услуг России и СНГ. Теперь клиенты «Ингосс

Публикаций - 245, упоминаний - 253

Страхование и организации, системы, технологии, персоны:

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ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 45 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Simble - Флексидрайв 9 7
Microsoft Corporation 25775 7
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Oracle Corporation 7074 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 5
Ростелеком 10948 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
SAS Institute 1082 5
Raxel Telematics 5 4
Telematics 15 4
МегаФон 10742 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Крок - Croc 1964 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
ГЛОНАСС АО 278 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 22 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
Syntellect - Синтеллект 105 2
Google LLC 12688 2
SpaceTeam - СпейсТим 30 2
Kofax 61 2
Meta System 4 2
True Engineering - Тру Инжиниринг - EastBanc Technologies - Истбанк текнолоджиз 8 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 36 2
Ингосстрах СПАО 478 31
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 19
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
АльфаСтрахование СГ 394 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 9
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 39 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 6
Цезарь Сателлит 43 6
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 5
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 5
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 5
Совкомбанк ПАО 316 5
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 4
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 4
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 45 4
Связной ГК 1401 4
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 4
BMW Group 482 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Volkswagen Group - VW 308 4
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 3
ВТБ Страхование 61 3
Volkswagen Audi Group 232 3
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 3
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Tesla Motors 461 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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