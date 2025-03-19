«М.Видео-Эльдорадо» начало оформление полисов ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки в мобильном приложении местно с финансовым маркетплейсом «Банки.ру» запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки от 20 страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения от стра

СК «Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта ых экспертное понимание может быть затруднено. Такой автоматизированный анализ данных положительно сказывается на стоимости продукта для клиента и качестве сервиса, позволяет снизить стоимость полиса каско в зависимости от риска до 30%. «Росгосстрах» уже успешно использует и продолжает внедрять технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения не только в сфере оценки риска,

«Росгосстрах» персонализирует тарифы по каско с помощью искусственного интеллекта ых экспертное понимание может быть затруднено. Такой автоматизированный анализ данных положительно сказывается на стоимости продукта для клиента и качестве сервиса, позволяет снизить стоимость полиса каско в зависимости от риска до 30%. «Росгосстрах» использует и продолжает внедрять технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения не только в сфере оценки риска, но и в други

Арендованные автомобили смогут передавать цифровые данные для расчета стоимости короткого КАСКО Клиенты сервиса «А-прокат» получили возможность застраховать авто по КАСКО по индивидуальному тарифу на поездку с помощью провайдера Simble. Арендатор сможет застраховать арендованный автомобиль по каско в сотрудничестве с ИТ-сервисом Simble. Для работы э

Электромобили получат возможность оформить полис КАСКО, когда крутятся их колеса ИТ-компания Simble разработала решение, которое собирает цифровые данные с телематического оборудования автомобиля, обрабатывает их и позволяет формировать страхование полиса КАСКО по системе «Старт-стоп». Разработка оценивает состояние автомобиля с включенным и выключенным зажиганием, манеру вождения, данные автомобильного трафика, информацию о погоде и опасных уча

Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком Клиенты мобильного оператора получили возможность приобретать краткосрочные полисы КАСКО с 10% кешбэком на баланс. Запуск этой инновационной услуги стал возможен благодаря партнерству с InsurTech-провайдером Simble. Такое решение обеспечивает страховую защиту автомобиля, неза

Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение. востребованных у россиян страховок оказались обязательное для оформления ОСАГО (74% респондентов), КАСКО (34%), ДМС (33%) и страхование недвижимости (32%). При этом новый продукт – «Краткосроч

Аналитика Simble: спрос на парковочные умные полисы КАСКО вырос на 37% в мае 2022 года Специалисты сервиса живого страхования Simble проанализировали данные клиентов страховых компаний, оформляющих полисы КАСКО по запросу. С марта 2022 г. эксперты наблюдают существенный рост спроса на оформление полисов, действующих в режиме «Парковка». Если в начале весны он составил 12%, то в апреле достиг 18%

ВСК внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско ВСК внедрила искусственный интеллект по автоматическому распознаванию повреждений в процесс онлайн урегулирования страховых случаев по каско. Технология уже работает, постепенно она станет доступна всем страхователям, обновившим мобильное приложение «ВСК страхование». Сервис позволяет сократить скорость получения направления н

Каждый третий страховой случай по каско от «АльфаСтрахование» урегулируется онлайн Доля страховых случаев по каско, заявляемых через приложение «АльфаСтрахование Мобайл», за два года выросла почти в два раза. Если в 2019 г. так урегулировалось 17–20% происшествий, то в 2021 г. доля достигла почти 35%.

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав можность получат кредитно-финансовые организации, лизинговые риэлтерские агентства вместе с операторами мобильной связи. В законопроекте также прописана мера по увеличению лимитов платежей по ОСАГО и КАСКО, которые можно осуществлять по упрощенной идентификации. Если сейчас автомобилисты без дополнительной идентификации могут оплачивать страховку на сумму в пределах 15 тыс. руб., то после п

У «Сбера» появилось автокаско лось автокаско. Теперь на площадке представлены предложения по ОСАГО от 12 страховых компаний, а по каско — от трёх, включая «СберКаско» от компании «Сберстрахование». Страховые сервисы для авт

Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО автострахования Сбербанк заявлял еще в 2018 г. И.О. гендиректора (в июле 2018 г.) «Сбербанк страхование» Дмитрий Попов говорил, что компания «не исключает возможности выхода компании на рынок ОСАГО и КАСКО (комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности) после 2020 г., когда может быть нормализована ситуация с убыточностью на этом рынке». Тогда по итогам 2018 г. дочерняя компа

РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов граммой, доступной для оформления на сайте кредитной организации, стал полис для опытных водителей «Каско Профессионал» от компании «Росгосстрах». Оформить его можно всего за 5 минут, указав то

«Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско «Билайн» представил несколько новых предложений по страхованию в своих магазинах. Теперь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС включает несколько вариантов страховых программ на выбор: от онлайн-консультаций с практикующими врачами до экстренно

Альфа-Лизинг ускорил расчет и выдачу полисов каско в два раза «Альфа-Лизинг» автоматизировал процесс расчета страховых тарифов, оформления полисов и формирования счетов на оплату по каско для клиентов розничного лизинга. Страховой интегратор объединяет все предложения партнёров компании и формирует оптимальные варианты для клиента в течение нескольких минут. Для сокращения

На российском страховом рынке появилась платформа Mafin с персональным расчетом КАСКО «Абсолюттех» объявила о запуске онлайн-платформы персональных страховых сервисов Mafin. Главная особенность Mafin – персональный расчет цены полиса КАСКО на основе анализа более чем 70 различных факторов и их взаимосвязей. Расчет персональной цены полиса – это собственная разработка компании на основе анализа больших данных (big data) с ис

ВСК обновила мобильное приложение «ВСК страхование» ыпустил обновленную версию мобильного приложения «ВСК страхование» для смартфонов на платформах iOS и Android. В новой версии пользователи могут оценить современный интерфейс расчета и покупки полиса каско в онлайн-режиме. В частности, предварительный расчет стоимости каско, как утверждают в компании, занимает не более одной минуты и не требует загрузки документов на автомобиль. Этот

J’son & Partners Consulting: рынок «умного» страхования в России и в мире n & Partners Consulting, российский рынок «умного» страхования находится в стадии становления. По оценкам аналитиков J’son & Partners Consulting, на конец 2017 года проникновение «умного» страхования автокаско в России составило не более 3% от количества действующих полисов автокаско. Основной рост сегмента UBI ожидается после 2018 г., что будет связано с использованием встроенных те

«Облака» помогли автостраховщикам привлечь аккуратных водителей а дорожного движения. Бизнес-выгоды от этого очевидны: чем меньше рискует на дороге водитель, тем меньше и вероятность того, что в скором времени придется выплачивать ему страховку. Большие скидки на каско за аккуратность не только улучшают качество вождения нынешних потребителей страховых продуктов, они еще и привлекают новых клиентов. Причем тех, которые уверены, что будут осторожны на до

Raxel Telematics создала мобильное приложение для анализа водительского поведения Raxel Telematics создала мобильное приложение, которое позволяет водителям проанализировать собственный стиль вождения, увидеть потенциальные аварийные риски, а также получить персональную скидку на каско и другие виды страхования в страховой группе «Уралсиб». Об этом CNews сообщили в Phystech Ventures. Бесплатное приложение «Автопортрет» доступно для пользователей смартфонов и планшетов,

Пользователи «Яндекс.Авто» смогут в режиме онлайн приобрести полис КАСКО «АльфаСтрахования» в автострахования. При выборе нового автомобиля пользователям сервиса показывается стоимость полиса КАСКО для каждой комплектации. Страховку можно приобрести в режиме онлайн на сайте alfastrah.

«Альфастрахование» будет следить за водителями через ГЛОНАСС Компания «Альфастрахование» запустила услугу «Очень умное каско» по страхованию с использованием телематики. Водители, соблюдающие требования аккуратно

«АльфаСтрахование» запустило онлайн-продажи полисов КАСКО для автомобилей с пробегом Компания «АльфаСтрахование» объявила о запуске продаж полисов страхования КАСКО для автомобилей с пробегом на своем сайте alfastrah.ru. До сих пор страхование КАСКО на сайте alfastrah.ru было доступно только для новых транспортных средств. Весь цикл приобретен

«Аркан» и «Ингосстрах» предлагают «умный» способ сэкономить на КАСКО водителям, которые мало эксплуатируют свой автомобиль в течение года и имеют небольшой годовой пробег. В рамках указанных программ страховая компания «Ингосстрах» теперь предоставляет скидки на полис КАСКО и для клиентов, установивших на автомобиль систему безопасности Arkan Mbox, которая позволяет собирать и систематизировать данные о стиле вождения и пробеге автомобиля. Помимо экономии де

Водители, установившие ГЛОНАСС-«жучки», получат скидки на КАСКО тила в пилотном режиме инновационную страховую программу «Молодой водитель». По ее условиям клиенты «Ингосстраха» в возрасте от 25 до 35 лет со стажем вождения от 1 до 3 лет смогут получить скидку на КАСКО, если установят в свой автомобиль специальное оборудование, фиксирующее скорость движения машины и ее местоположение. Так называемые «умные ящики», о которых идет речь, содержат акселером