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Гаврилов Денис


27.03.2025 Ozon запустил страхование пунктов выдачи заказов 1
17.09.2024 Ozon запустил первый страховой продукт 1
28.03.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и СКЗИ «Ангара» 1
13.07.2021 «Крок» роботизирует бизнес-процессы страховой компании «Югория» на платформе UiPath 1
20.04.2021 «Крок» выводит на российский рынок решения на базе мобильной телематики Cambridge Mobile Telematics 1
10.03.2021 Как нивелировать правовые риски в электронной коммерции? Возможности роста и новые вызовы 1
25.03.2020 «Уралсиб страхование» и «Крок» завершили первый этап роботизации бизнес-процессов 1
06.11.2012 Digital Design модернизировала электронную почту «Банка БФА» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Гаврилов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1780 3
UIPath 103 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 98 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
MultiSoft Systems - Мультисофт системз 6 1
Ozon Fintech - Озон Финтех - Озон Финрешения 7 1
Ozon Страхование - Озон Страхование 2 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Югория - страховая компания 42 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1393 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2782 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5523 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5388 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5506 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4837 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1919 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8690 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3890 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1227 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25684 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7932 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 921 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4314 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11251 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 395 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1851 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 888 1
Бронирование - Booking 633 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4203 1
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 1
Web-client - Веб-клиент 215 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 749 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2350 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 157 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 1
Microsoft Office 3777 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 628 1
Microsoft Exchange 1748 1
ALMI AlterOS 96 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 398 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 132 1
MultiSoft Systems СКЗИ MS_KEY K 3 1
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Любавин Алексей 1 1
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Еременко Валерий 2 1
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Бунто Влад 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146658 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 382 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5909 4
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 213 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6034 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6266 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2346 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2220 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 1
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