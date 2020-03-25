«Уралсиб страхование» и «Крок» завершили первый этап роботизации бизнес-процессов

ИТ-команда СК «Уралсиб страхование» решила предварительно проверить необходимость внедрения технологии роботизации в системообразующих бизнес-блоках компании: операционном блоке, урегулировании убытков и бухгалтерии. Отраслевая команда «Крок cтрахования» и эксперты по роботизации «Крок» помогли рабочей группе СК «Уралсиб страхование» выбрать наиболее целесообразные для роботизации процессы и создали робота для первого выбранного пилотного процесса.

Разработка была осуществлена за две недели с момента получения вводных от заказчика. Техническое задание состояло из видео, записанного сотрудниками страховой компании. На записи были показаны действия человека, выполняющего задачу, которую впоследствии необходимо было роботизировать.

«Полноценная цифровизация требует автоматизации наших внутренних бизнес-процессов. Запуск роботов, выполняющих рутинные операции в ИТ-системах, позволяет повысить скорость выполнения операций, и что важно, сократить расходы на сопровождение бизнеса с одновременным повышением числа выполняемых задач в единицу времени. Роботы работают круглосуточно, каждый день и никогда не устают, и не ошибаются. Это позволяет нам не только повысить уровень сервиса, но и направить ресурсы на более сложные задачи», — отметил заместитель генерального директора по ИТ компании «Уралсиб страхование» Влад Бунто.

«В "Кроке" сформирована отраслевая команда, которая специализируется на работе со страховыми компаниями. Мы общаемся с клиентами на одном языке и понимаем их бизнес-процессы. Это дает нам возможность предлагать эффективные ИТ-решения, а также реализовывать проекты в кратчайшие сроки. Так, мы разработали первого программного робота для СК "Уралсиб страхование" без технического задания, основываясь лишь на видео от сотрудников компании. Примечательно, что работу, на которую человек тратит около 20 минут, программный робот способен выполнить за 1 минуту. Это позволяет высвободить кадровые ресурсы для выполнения более интеллектуальных задач», — отметил Денис Гаврилов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «Крок» в страховании.