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Ozon запустил страхование пунктов выдачи заказов

Ozon Страхование (входит в вертикаль Ozon Fintech) запустило страховой продукт для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) - как партнеров Ozon, так и других маркетплейсов.

Предприниматели могут застраховать помещение и имущество – мебель, технику, внутреннюю отделку – от взлома, пожара и потопа, а в случае ситуаций, которые приведут к временному закрытию ПВЗ, компания компенсирует простой на срок до 10 дней. Помимо этого, полис страхования включает защиту от кражи товаров, а также гражданскую ответственность перед арендодателем и другими третьими лицами. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Для оформления доступны четыре тарифа с покрытием ущерба до 2,1 млн руб., а стоимость минимальной годовой страховки составляет 9 тыс. руб. Застраховать можно всю сеть ПВЗ — даже если пункты оформлены на разные юрлица и работают с разными маркетплейсами.

При возникновении страхового случая клиенту нужно обратиться в поддержку Ozon Страхования: операторы помогут собрать необходимый пакет документов, проверят корректность оформления и сориентируют по дальнейшим действиям.

«На основе опыта маркетплейса и его партнеров мы хорошо понимаем, с какими рисками сталкиваются пункты выдачи. В разработке страхования также приняли участие несколько владельцев и управляющих ПВЗ, это позволило нам создать продукт, учитывающий специфику бизнеса и возникающие форс-мажоры», - отметил глава «Ozon Страхования» Денис Гаврилов.

Полисы разработаны совместно с «Ингосстрах» и «Зетта Страхование», при этом всю коммуникацию с клиентами, поддержку и работу продукта организует «Ozon Страхование».

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