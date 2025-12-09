Разделы

Зетта Страхование Zetta Insurance СК Цюрих Zurich Insurance

Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance

СОБЫТИЯ

09.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
02.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
10.11.2025 Сила – в цифровизации: секреты успешной разработки от лидеров рынка на дискуссии LDM 1
09.07.2025 «Зетта Страхование» увеличила продажи на 126% за счет автоматизации звонков 1
27.03.2025 Ozon запустил страхование пунктов выдачи заказов 1
30.10.2024 Qsoft разработала лендинг страхового калькулятора для компании «Зетта Страхование» 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
29.07.2024 Группа «Зетта Страхование» внедряет решение PIX BI в рамках масштабного проекта по управлению данными 3
26.06.2024 «50% заявлений клиенты подают через мобильное приложение»: мнение экспертов о развитии InsurTech в России 1
13.05.2024 УЦ «Основание» и страховая компания «Зетта Страхование» разработали спецпредложение для защиты владельцев электронной подписи 1
29.01.2024 Бизнес в России скупает страховки от кибератак. Объем премий вырос на 80% за год 2
10.01.2024 Angara Security усиливает управленческую команду 1
10.08.2021 Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.01.2021 Аналитики TWIN исследовали каналы коммуникаций в российских страховых компаниях 1
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда 1
17.06.2019 «Синтегро консалтинг» автоматизировала XBRL-отчетность в «Зетта Страховании» 2
04.03.2019 Synerdocs автоматизировала документооборот в «Зетта страхование» 1
17.04.2018 «Информзащита» сообщила о 21% росте выручки по итогам 2017 года 1
11.01.2018 МТС начала бесплатно страховать пользователей электронных денег 1
13.12.2017 «Информзащита» провела аудит информационной безопасности в «Зетта Страхование» 1
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
12.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
11.02.2016 «Зетта Страхование» при поддержке IBS DataFort прошла аттестацию на соответствие 152-ФЗ 1
21.10.2015 IBS DataFort: Возможность получить все сервисы из одних рук является гарантией их качества 2
07.10.2015 Будущее финансов: как придать ускорение бизнесу 1
05.10.2015 IBS DataFort завершила миграцию систем «Зетта Страхование» из ЦОДа в Швейцарии в РФ 2
21.09.2015 К 2030 г. ущерб от злоумышленников и затраты на обеспечение безопасности данных могут достигнуть $120 трлн 2
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
02.07.2014 Как обеспечить информационную безопасность SAP-систем 1
10.04.2014 Optima приступила ко второму этапу обслуживания ИТ-инфраструктуры СК «Цюрих» 5
19.02.2014 В 2013 г. компании потеряли $25 млрд из-за хакеров и инсайдеров 1
13.11.2013 В Москве пройдет конференция «МСФО: практика применения в финансовых организациях» 1
17.09.2013 Конференция CNews «Call-центры 2013: повышение эффективности и качества сервиса» 1
06.06.2013 СК «Цюрих» построила единую корпоративную мультисервисную сеть передачи данных 5
24.04.2013 «Зетта» построит CRM-систему с помощью Columbus 2
14.02.2013 В Брно пройдет Третья международная конференция по организации и развитию общих центров обслуживания 1
Публикаций - 44, упоминаний - 66

Зетта Страхование и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 4
Yandex - Яндекс 8434 3
Информзащита 852 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 3
LanCloud - ЛанКлауд 56 2
Логика BPM 48 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
Ростелеком 10306 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 2
Telegram Group 2571 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
HP Inc. 5761 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 2
SAP SE 5426 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Синтегс - Синтегро консалтинг 53 1
Arbor Networks 59 1
Double Data - Дабл Дата 20 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 1
IntelliBoard 1 1
ERPScan - ЕРПСкан 25 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 129 1
StormWall - Сторм системс 114 1
DEVAR 5 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Touch Instinct - Тачин 15 1
Optima Services 36 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 114 1
Barracuda Networks 20 1
Cloud Networks - Облачные сети 43 1
headtechnology - хедтекнолоджи 12 1
Qsoft - Кьюсофт 30 1
RedHelper 19 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Ингосстрах СПАО 451 4
Альфа-Банк 1868 3
ФосАгро 151 3
Траско - Trasko 32 2
Bayer AG - Байер 85 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 2
ОМК Аудит 4 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 33 1
WeWork 6 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Просвещение ФГУП - издательство 23 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - Сумитомо Мицуи Банк 19 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
John Deere - Джон Дир 27 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Администрация города Иваново 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Российский клуб финансовых директоров 28 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 427 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 2
Microsoft Dynamics 1186 1
Pure Storage Evergreen - СХД 24 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 106 1
SAP NetWeaver 156 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
SAP S/4HANA Finance 17 1
Apple Mail 16 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 66 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
SAP JAM 8 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 1
SAP NetWeaver Single Sign-On 2 1
SAP Cryptographic Library - SAPCRYPTOLIB 1 1
SAP Benchmarking 1 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 65 1
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 19 1
FreePik 1435 1
Red Lab - Timetta 14 1
i-Free Just AI - Jay CoPilot 5 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Синтегс - Фабрика XBRL 35 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
Microsoft Azure 1460 1
Linux OS 10896 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 1
Rakuten Viber 650 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 652 1
1С:ERP Управление предприятием 712 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Новиков Александр 36 5
Скородумов Анатолий 65 2
Попов Алексей 337 2
Кириллов Михаил 15 2
Морозова Ольга 11 2
Малафеев Алексей 9 2
Бутыркин Вячеслав 14 2
Войтик Мария 8 2
Лантух Владислав 21 2
Ерин Сергей 16 2
Воробьев Артем 26 2
Юдин Александр 11 2
Муньков Александр 5 2
Маслов Олег 12 2
Токарев Никита 7 2
Кудрявцев Дмитрий 6 2
Бусыгин Андрей 3 2
Рукавишников Михаил 2 2
Сидоренко Евгений 5 2
Глебова Ольга 2 2
Печенкина Екатерина 3 2
Стасевич Денис 4 2
Finger Iris - Фингер Айрис 2 2
Аринин Алексей 2 2
Цапкова Юлия 3 2
Цыплакова Ольга 8 2
Щепунова Ольга 4 2
Козьменко Ольга 2 2
Витрук Наталья 3 2
Курбатов Владимир 35 2
Исанин Антон 31 2
Коптелов Андрей 116 2
Алифанов Кирилл 70 2
Трефилов Алексей 46 2
Цариковский Федор 32 1
Миронов Сергей 62 1
Иванов Михаил 110 1
Ефимов Петр 39 1
Волков Алексей 53 1
Павлунин Станислав 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 29
Швейцария - Цюрих 272 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
Европа 24634 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 66 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Европа Восточная 3121 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 334 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Америка Латинская 1880 1
Грузия 1282 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 358 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 351 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
IDC - International Data Corporation 4943 3
Gartner - Гартнер 3608 3
TAdviser 100 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Zecurion Analytics 25 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
