Сверхскрытный бэкдор внедряется через уязвимость в SAP и нападает на системы под Linux Все цвета невидимости Критическая уязвимость в SAP NetWeaver, отслеживаемая как CVE-2025-31324, была использована хакерами для взлома как ми

Уязвимость в SAP NetWeaver уже использует киберкриминал По когтям льва узнают В решении SAP NetWeaver скрывается уязвимость, которую уже облюбовал киберкриминал. До самого недавнего

Критические и высокоопасные «дыры» в сервере SAP позволяют повышать привилегии и получать доступ к закрытой информации балла по шкале угроз CVSS. CVE-2025-0066 – это ошибка, которая может приводить к раскрытию данных в SAP NetWeaver AS для фреймворков ABAP и ABAP Platform (ABAP – высокоуровневый язык программир

Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений В систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM загружен новый пакет экспертизы. Он обнаруживает подозрительную активность пользователей в платформе для приложений SAP Netweaver Application Server Java. Новые правила позволят вовремя предотвратить доступ злоумышленников к системе SAP, атаки типа «отказ в обслуживании» и повышение привилегий до уровня адми

Разработчики платформы «МойОфис» получили сертификат Powered by SAP NetWeaver к платформы для работы с офисными документами «МойОфис», сообщила о прохождении сертификации класса Powered by SAP NetWeaver. Благодаря инструментам интеграции «МойОфис» SDK и новому сертифицир

Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в решениях SAP vigation, SAPNetWeaver Log Viewer и SAP Enterprise Portal Theme Editor, входящих в состав платформы SAP NetWeaver. Недостатки безопасности позволяют атакующим перехватывать учетные данные для в

Система Doxis4 InvoiceMaster 8.3 от SER сертифицирована на совместимость с продуктами SAP анной обработки входящих счетов Doxis4 InvoiceMaster 8.3 прошла сертификацию с продуктами SAP ERP и SAP NetWeaver 7.40. Благодаря этому больше половины клиентов SER смогут быстрее и качественне

В SAP NetWeaver выявлены множественные уязвимости al Security, специализирующейся на анализе защищенности систем, выявило многочисленные уязвимости в SAP NetWeaver — программном решении компании SAP, которое является технической основой для вс

Как повысить безопасность решений SAP убже разбираться в вопросах защиты бизнес-приложений, построенных на базе технологической платформы SAP NetWeaver Application Server (AS). Глобальный рост решений на базе SAP NetWeaver A

SAP выпустила интеграционное решение по хранению и управлению данными те продаж интеграционного решения по хранению и управлению данными SAP Sybase IQ Nearline Store для SAP NetWeaver Business Warehouse. Решение позволяет пользователям гибко управлять жизненным ц

«Эвола» автоматизировала планирование и согласование отпусков в «М.Видео» на базе SAP BPM Компания «Эвола» завершила проект «Автоматизация планирования отпусков, оформления и переноса плановых отпусков» для розничной сети «М.Видео» с помощью решения SAP NetWeaver Business Process Management. Трудовой Кодекс Российской Федерации требует соблюдения определенных правил по оформлению отпусков в компаниях, начиная от составления плана отпусков

«Эвола» автоматизировала процесс открытия магазинов «М.Видео» на базе SAP BPM Компания «Эвола» завершила проект по автоматизации процесса «Открытие нового магазина» для российской розничной сети электронной техники «М.Видео» с помощью решения SAP NetWeaver Business Process Management. В «М.Видео» уделяют серьезное внимание ИТ-обеспечению бизнеса. Автоматизация охватывает как производственные сферы деятельности — закупка товаров, сбы

SAP упрощает защиту данных о клиентах с помощью механизма предъявления единого пароля Компания SAP AG представила решение SAP NetWeaver Single Sign-On в целях улучшения защиты данных о клиентах в приложениях. Это пр

В SAP Netweaver обнаружены новые критичные уязвимости Исследовательский центр DSecRG, основанный компанией Digital Security, опубликовал на своём сайте две новые критичные уязвимости в сервере приложений SAP NetWeaver. Используя данные уязвимости, злоумышленник может вызвать удаленный отказ в обслуживании SAP-системы, говорится в сообщении DSecRG. Реализация атаки требует отправки специально сф

Устройства Riverbed помогают консолидировать ИТ-инфраструктуру филиалов й экземпляр решения для ускорения доставки приложений, работающих на базе технологической платформы SAP NetWeaver, обеспечивает удаленный доступ к корпоративным приложениям через платформу серв

РГУ нефти и газа им. Губкина продемонстрировал работу решений SAP на платформе IBM System z можности совместного использования технологий IBM System z и решений SAP, базирующихся на платформе SAP NetWeaver. Решения SAP являются общепризнанным мировым стандартом для нефтегазовой отрасл

В Волгоградской области создают электронное правительство на базе SAP NetWeaver о завершении первого этапа внедрения электронного правительства Волгоградской области на платформе SAP NetWeaver. Проект по созданию регионального электронного правительства, реализуемый в Вол

Novell Sentinel интегрирован с SAP NetWeaver tinel 6.1, предназначенный для управления информацией и событиями, относящимися к информационной безопасности (security information event management - SIEM), интегрирован с технологической платформой SAP NetWeaver и сертифицирован SAP для работы с этой платформой. По данным Novell, интеграция значительно снижает риск и сокращает расходы пользователей на управление средствами безопасности, т

«Уралсиб» построил систему управления информацией на базе SAP Netweaver анке «Уралсиб» систему управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Она создана на платформе SAP Netweaver (SAP MDM) и позволяет аккумулировать данные из нескольких объединенных банковск

Россия: SAP получил пропуск к гостайне Технологическая платформа SAP NetWeaver 2004 Application Server получила сертификат Минобороны на соответствие требован

В ОГК-2 создан корпоративный портал на базе SAP NetWeaver Portal и о создании в ОГК-2 первого в российской энергетике корпоративного информационного портала на базе SAP NetWeaver Portal. Портал, реализованный в рамках реализации ИТ-стратегии ОГК-2, оптимизир

SAP обеспечивает взаимодействие ИС в «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарском ЛПК» Проект интеграции систем производственного планирования на основе продукта SAP NetWeaver XI компании SAP AG успешно реализован на предприятиях ОАО «Монди Бизнес Пейпа С

Genesys Gplus – новый модуль сопряжения для SAP CRM уществивший тесную интеграцию своего ПО обслуживания клиентов с аналитическими средствами платформы SAP NetWeaver (компонент SAP NetWeaver BI). Применимость модуля сопряжения Genesys Gpl

"Татнефть" завершила создание системы управления НСИ и проекта участвовали 35 специалистов «Татнефть», SAP и НЦИТ «Интертех». Следует отметить, что основной упор был сделан на создании базовой аппаратно-программной интеграционной инфраструктуры на базе Платформы SAP NetWeaver и методологическом обеспечении процессов использования и централизованного ведения справочников и классификаторов НСИ в рамках всей компании. В дальнейшем планируется пе

SAP создал единое информационное пространство в "Татнефти" управления нормативно-справочной информацией (НСИ) на базе решения «Управление основными данными» (SAP NetWeaver Master Data Management) в ОАО «Татнефть». Проект стартовал в ноябре 2005 года и

В "Евросети" внедрили платформу SAP NetWeaver ве с компанией «IDS Scheer / Логика бизнеса» завершила проект по внедрению интеграционной платформы SAP NetWeaver. Основной задачей проекта являлась интеграция различных информационных систем к

"ТНК-BP Менеджмент" внедрила SAP XI К-BP Менеджмент» за счет подключения новых приложений. В качестве платформы интеграции была выбрана SAP NetWeaver. В конце 2004 г. компания IIG приступила к внедрению одного из компонентов S

Бизнес-школа для российских лидеров , стратегии управления для высшего руководства. Обзор основных компонентов интеграционной платформы SAP NetWeaver представлен на сессиях специальной программы «Бизнес-школа SAP NetWeaver

Глава SAP впервые посетил Россию аковыми лет через десять. Глава SAP также остановился на возможностях системы mySAP ERP и платформы SAP NetWeaver. «В будущем система будет сама обращаться к пользователю, информировать его и п

SAP отгородится от Oracle новой платформой Компания SAP планирует к 2007 году осуществить перевод всех собственных приложений на новое поколение интегрированной платформы NetWeaver, получившее обозначение Business Process Platform. Это позволит, по словам исполнительного директора компании Хеннинга Кагерманна (Henning Kagermann), «перевести производство ПО на пр

SAP расширил возможности платформы SAP NetWeaver тивов частной американской компании A2i. Это приобретение позволило расширить возможности платформы SAP NetWeaver™, благодаря тому, что в неё были интегрированы средства агрегирования данных (D

Эксперты признали решения SAP наиболее известными в области Business Intelligence сти аналитических приложений SAP для достижения эффективности оперативного управления предприятием; SAP NetWeaver (построение бизнес-решений на основе открытой интеграционной платформы SAP N

SAP выбрал EPAM Systems ключевым партнером в разработке xApps , информацию и бизнес-процессы. Кросс-приложения класса xApps, будучи построены на основе платформы SAP NetWeaver, предназначены для быстрого и бесшовного обеспечения реализации ключевых бизнес