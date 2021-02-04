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SAP NetWeaver


04.02.2021 SAP сертифицировала SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для размещения в своем центре приложений 1
11.06.2020 Три продукта «Контура» получили сертификаты на интеграцию с SAP 2
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 1
30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
23.01.2018 Разработчики платформы «МойОфис» получили сертификат Powered by SAP NetWeaver 5
04.10.2017 Positive Technologies выявила множественные уязвимости в продуктах SAP 4
28.09.2017 Red Hat представляет универсальную корпоративную платформу для решений SAP 1
18.05.2017 SAP представила обновленную платформу SAP Leonardo 2
24.04.2017 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в решениях SAP 5
22.12.2016 Исследовательский центр Digital Security подвел итоги работы за 2016 год 1
27.10.2016 Система Doxis4 InvoiceMaster 8.3 от SER сертифицирована на совместимость с продуктами SAP 3
20.10.2016 Горячая замена: актуальные российские ИТ-платформы 1
20.06.2016 В SAP NetWeaver выявлены множественные уязвимости 3
17.05.2016 Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов 1
25.04.2016 Dell обновила портфель гиперконвергентных решений 1
08.02.2016 SAP ICC сертифицировал решение «Контур.ERP» 1
01.09.2015 ИТ-платформу для российской власти будет писать СП «Ростеха», «Ростелекома» и «Диасофта» 1
23.06.2015 SAP открывает офис Центра интеграционной сертификации в Москве 1
15.01.2015 «Диасофт» протестировал свое банковское ПО на отечественном ARM-сервере 1
25.11.2014 AT Consulting создала для «Тюменьэнерго» систему электронного самообслуживания клиентов 1
28.05.2014 Управленческое ПО расширяет границы 1
22.11.2013 Пенсионный фонд внедряет решение SAP для анализа «больших данных» 1
08.02.2013 LibreOffice обновился до четвертой версии 1
24.10.2012 Digital Security помогла Oracle закрыть уязвимость в Java-машине 1
18.09.2012 Дмитрий Шепелявый возглавил департамент технологических решений SAP 1
24.05.2012 Приложения SAP сертифицированы для выполнения на Oracle SPARC SuperCluster 1
14.05.2012 Критическая уязвимость в сервисе SAP Dispatcher доступна через интернет 2
10.05.2012 OpenText Extended ECM 10 интегрирует контент с бизнес-процессами SAP и поддерживает SAP CRM и SAP SRM 1
02.04.2012 Решения HP Applications Transformation позволяют интегрировать мобильные бизнес-приложения с традиционными 1
13.10.2011 18 октября в Москве состоится технологический форум SAP «Инновации на службе вашего бизнеса» 1
15.08.2011 SAP упрощает защиту данных о клиентах с помощью механизма предъявления единого пароля 2
12.08.2011 Приложения SAP сертифицированы для машины баз данных Oracle Exadata 1
25.05.2011 SAP упростит разработку облачного ПО на платформе Microsoft 1
19.11.2010 В SAP Netweaver обнаружены новые критичные уязвимости 1
08.11.2010 Устройства Riverbed помогают консолидировать ИТ-инфраструктуру филиалов 3
30.08.2010 Решение SAP «Представление документов» от StreamServe оптимизирует процесс взаимодействия с клиентами 3
18.08.2010 Как заставить ERP-систему работать? 1
18.06.2010 Cisco составит конкуренцию Microsoft на ECM-рынке? 1
26.05.2010 SAP представила пакет дополнений Innovations 2010 для своих бизнес-решений 1

Публикаций - 62, упоминаний - 89

SAP NetWeaver упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 26
Microsoft Corporation 11143 5
Oracle Corporation 3360 5
SAP CIS - САП СНГ 757 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 4
3770 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
OpenText 160 2
VMware 1829 2
Dell EMC 2418 2
Yahoo! 1103 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Deloitte - Делойт 187 1
Columbus - Колумбус 125 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Галактика - Корпорация 250 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Arbor Networks 31 1
JetBrains 40 1
РТЛабс 145 1
IBM 3554 1
HP Inc. 2930 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
АйТи 752 1
SER Group 10 1
SAP Leonardo Center 2 1
SAP HANA Technology Innovation Network 2 1
Google LLC 7168 1
TDF - The Document Foundation 26 1
Netsparker 4 1
Virtustream 12 1
SAP Globalization Services 3 1
Кредо Консалтинг 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Qiwi 783 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 20 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Роснано 456 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 160 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 6
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 4
Big Data - Большие данные 1136 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 15 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 6 1
XXE - XML External Entity - уязвимость 16 1
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость 9 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения 7 1
Clickjacking - Кликджекинг - механизм обмана пользователей интернета 4 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Kubernetes 307 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Java - Язык программирования 1179 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 7
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 5
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 4
SAP Management Console 5 4
SAP NetWeaver JAVA 5 4
Linux OS 4272 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 4
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 4
Diasoft Framework 17 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 3
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 3
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 31 3
Diasoft Flextera 45 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 3
SAP Notes 13 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 2
СКБ Контур - Контур.ERP 2 2
SAP Security Note 5 2
SAP App Center 9 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
JavaScript - Язык программирования 633 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 1
SAP Business Suite 65 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Node.js - программная платформа 58 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Dell EMC VxRail 9 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
VMware vSphere 281 1
Ключников Михаил 18 3
Костров Дмитрий 20 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Швецов Александр 5 2
Алейнов Юрий 3 2
Пронин Алексей 9 1
Касперская Наталья 197 1
Армяков Дмитрий 10 1
Сивидов Алексей 31 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 13 1
Khan Imran - Хан Имран 4 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Малышев Игорь 13 1
Варов Константин 24 1
Кулешов Алексей 27 1
Черных Дмитрий 13 1
Рубанов Владимир 61 1
Фенюшин Евгений 21 1
Красюков Дмитрий 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Канада 1309 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Казахстан - Республика 2646 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Колумбия - Республика 137 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Испания - Королевство 1258 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Япония 2808 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Франция - Париж 374 1
Зимбабве - Республика 60 1
Индия - Бангалор 71 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Русский язык 991 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
IDC - International Data Corporation 2728 4
CNews Analytics 1991 2
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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