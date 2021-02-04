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SAP NetWeaver
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 89
SAP NetWeaver упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Qiwi 783 1
|Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 20 1
|Ключников Михаил 18 3
|Костров Дмитрий 20 3
|Гуцко Дмитрий 3 3
|Швецов Александр 5 2
|Алейнов Юрий 3 2
|Пронин Алексей 9 1
|Касперская Наталья 197 1
|Армяков Дмитрий 10 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 13 1
|Khan Imran - Хан Имран 4 1
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
|Малышев Игорь 13 1
|Варов Константин 24 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Черных Дмитрий 13 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Фенюшин Евгений 21 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
|Русский язык 991 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767298, в очереди разбора - 670983.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767298, в очереди разбора - 670983.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru