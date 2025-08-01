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SAP NetWeaver

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01.08.2025 Сверхскрытный бэкдор внедряется через уязвимость в SAP и нападает на системы под Linux

Все цвета невидимости Критическая уязвимость в SAP NetWeaver, отслеживаемая как CVE-2025-31324, была использована хакерами для взлома как ми
10.06.2025 Уязвимость в SAP NetWeaver уже использует киберкриминал

По когтям льва узнают В решении SAP NetWeaver скрывается уязвимость, которую уже облюбовал киберкриминал. До самого недавнего
20.01.2025 Критические и высокоопасные «дыры» в сервере SAP позволяют повышать привилегии и получать доступ к закрытой информации

балла по шкале угроз CVSS. CVE-2025-0066 – это ошибка, которая может приводить к раскрытию данных в SAP NetWeaver AS для фреймворков ABAP и ABAP Platform (ABAP – высокоуровневый язык программир
28.05.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений

В систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM загружен новый пакет экспертизы. Он обнаруживает подозрительную активность пользователей в платформе для приложений SAP Netweaver Application Server Java. Новые правила позволят вовремя предотвратить доступ злоумышленников к системе SAP, атаки типа «отказ в обслуживании» и повышение привилегий до уровня адми
23.01.2018 Разработчики платформы «МойОфис» получили сертификат Powered by SAP NetWeaver

к платформы для работы с офисными документами «МойОфис», сообщила о прохождении сертификации класса Powered by SAP NetWeaver. Благодаря инструментам интеграции «МойОфис» SDK и новому сертифицир
24.04.2017 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в решениях SAP

vigation, SAPNetWeaver Log Viewer и SAP Enterprise Portal Theme Editor, входящих в состав платформы SAP NetWeaver. Недостатки безопасности позволяют атакующим перехватывать учетные данные для в
27.10.2016 Система Doxis4 InvoiceMaster 8.3 от SER сертифицирована на совместимость с продуктами SAP

анной обработки входящих счетов Doxis4 InvoiceMaster 8.3 прошла сертификацию с продуктами SAP ERP и SAP NetWeaver 7.40. Благодаря этому больше половины клиентов SER смогут быстрее и качественне
20.06.2016 В SAP NetWeaver выявлены множественные уязвимости

al Security, специализирующейся на анализе защищенности систем, выявило многочисленные уязвимости в SAP NetWeaver — программном решении компании SAP, которое является технической основой для вс
28.01.2014 Как повысить безопасность решений SAP

убже разбираться в вопросах защиты бизнес-приложений, построенных на базе технологической платформы SAP NetWeaver Application Server (AS). Глобальный рост решений на базе SAP NetWeaver A
26.04.2013 SAP выпустила интеграционное решение по хранению и управлению данными

те продаж интеграционного решения по хранению и управлению данными SAP Sybase IQ Nearline Store для SAP NetWeaver Business Warehouse. Решение позволяет пользователям гибко управлять жизненным ц
24.10.2012 «Эвола» автоматизировала планирование и согласование отпусков в «М.Видео» на базе SAP BPM

Компания «Эвола» завершила проект «Автоматизация планирования отпусков, оформления и переноса плановых отпусков» для розничной сети «М.Видео» с помощью решения SAP NetWeaver Business Process Management. Трудовой Кодекс Российской Федерации требует соблюдения определенных правил по оформлению отпусков в компаниях, начиная от составления плана отпусков

19.09.2011 «Эвола» автоматизировала процесс открытия магазинов «М.Видео» на базе SAP BPM

Компания «Эвола» завершила проект по автоматизации процесса «Открытие нового магазина» для российской розничной сети электронной техники «М.Видео» с помощью решения SAP NetWeaver Business Process Management. В «М.Видео» уделяют серьезное внимание ИТ-обеспечению бизнеса. Автоматизация охватывает как производственные сферы деятельности — закупка товаров, сбы
15.08.2011 SAP упрощает защиту данных о клиентах с помощью механизма предъявления единого пароля

Компания SAP AG представила решение SAP NetWeaver Single Sign-On в целях улучшения защиты данных о клиентах в приложениях. Это пр
19.11.2010 В SAP Netweaver обнаружены новые критичные уязвимости

Исследовательский центр DSecRG, основанный компанией Digital Security, опубликовал на своём сайте две новые критичные уязвимости в сервере приложений SAP NetWeaver. Используя данные уязвимости, злоумышленник может вызвать удаленный отказ в обслуживании SAP-системы, говорится в сообщении DSecRG. Реализация атаки требует отправки специально сф
08.11.2010 Устройства Riverbed помогают консолидировать ИТ-инфраструктуру филиалов

й экземпляр решения для ускорения доставки приложений, работающих на базе технологической платформы SAP NetWeaver, обеспечивает удаленный доступ к корпоративным приложениям через платформу серв
15.03.2010 РГУ нефти и газа им. Губкина продемонстрировал работу решений SAP на платформе IBM System z

можности совместного использования технологий IBM System z и решений SAP, базирующихся на платформе SAP NetWeaver. Решения SAP являются общепризнанным мировым стандартом для нефтегазовой отрасл
21.12.2009 В Волгоградской области создают электронное правительство на базе SAP NetWeaver

о завершении первого этапа внедрения электронного правительства Волгоградской области на платформе SAP NetWeaver. Проект по созданию регионального электронного правительства, реализуемый в Вол
23.04.2009 Novell Sentinel интегрирован с SAP NetWeaver

tinel 6.1, предназначенный для управления информацией и событиями, относящимися к информационной безопасности (security information event management - SIEM), интегрирован с технологической платформой SAP NetWeaver и сертифицирован SAP для работы с этой платформой. По данным Novell, интеграция значительно снижает риск и сокращает расходы пользователей на управление средствами безопасности, т
29.01.2009 «Уралсиб» построил систему управления информацией на базе SAP Netweaver

анке «Уралсиб» систему управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Она создана на платформе SAP Netweaver (SAP MDM) и позволяет аккумулировать данные из нескольких объединенных банковск
15.07.2008 Россия: SAP получил пропуск к гостайне

Технологическая платформа SAP NetWeaver 2004 Application Server получила сертификат Минобороны на соответствие требован
27.02.2008 В ОГК-2 создан корпоративный портал на базе SAP NetWeaver Portal

и о создании в ОГК-2 первого в российской энергетике корпоративного информационного портала на базе SAP NetWeaver Portal. Портал, реализованный в рамках реализации ИТ-стратегии ОГК-2, оптимизир
14.12.2007 SAP обеспечивает взаимодействие ИС в «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарском ЛПК»

Проект интеграции систем производственного планирования на основе продукта SAP NetWeaver XI компании SAP AG успешно реализован на предприятиях ОАО «Монди Бизнес Пейпа С
05.06.2007 Genesys Gplus – новый модуль сопряжения для SAP CRM

уществивший тесную интеграцию своего ПО обслуживания клиентов с аналитическими средствами платформы SAP NetWeaver (компонент SAP NetWeaver BI). Применимость модуля сопряжения Genesys Gpl
29.09.2006 "Татнефть" завершила создание системы управления НСИ

и проекта участвовали 35 специалистов «Татнефть», SAP и НЦИТ «Интертех». Следует отметить, что основной упор был сделан на создании базовой аппаратно-программной интеграционной инфраструктуры на базе Платформы SAP NetWeaver и методологическом обеспечении процессов использования и централизованного ведения справочников и классификаторов НСИ в рамках всей компании. В дальнейшем планируется пе
28.09.2006 SAP создал единое информационное пространство в "Татнефти"

управления нормативно-справочной информацией (НСИ) на базе решения «Управление основными данными» (SAP NetWeaver Master Data Management) в ОАО «Татнефть». Проект стартовал в ноябре 2005 года и
25.05.2006 В "Евросети" внедрили платформу SAP NetWeaver

ве с компанией «IDS Scheer / Логика бизнеса» завершила проект по внедрению интеграционной платформы SAP NetWeaver. Основной задачей проекта являлась интеграция различных информационных систем к
24.06.2005 "ТНК-BP Менеджмент" внедрила SAP XI

К-BP Менеджмент» за счет подключения новых приложений. В качестве платформы интеграции была выбрана SAP NetWeaver. В конце 2004 г. компания IIG приступила к внедрению одного из компонентов S
12.04.2005 Бизнес-школа для российских лидеров

, стратегии управления для высшего руководства. Обзор основных компонентов интеграционной платформы SAP NetWeaver представлен на сессиях специальной программы «Бизнес-школа SAP NetWeaver
11.04.2005 Глава SAP впервые посетил Россию

аковыми лет через десять. Глава SAP также остановился на возможностях системы mySAP ERP и платформы SAP NetWeaver. «В будущем система будет сама обращаться к пользователю, информировать его и п
03.02.2005 SAP отгородится от Oracle новой платформой

Компания SAP планирует к 2007 году осуществить перевод всех собственных приложений на новое поколение интегрированной платформы NetWeaver, получившее обозначение Business Process Platform. Это позволит, по словам исполнительного директора компании Хеннинга Кагерманна (Henning Kagermann), «перевести производство ПО на пр
04.08.2004 SAP расширил возможности платформы SAP NetWeaver

тивов частной американской компании A2i. Это приобретение позволило расширить возможности платформы SAP NetWeaver™, благодаря тому, что в неё были интегрированы средства агрегирования данных (D
21.05.2004 Эксперты признали решения SAP наиболее известными в области Business Intelligence

сти аналитических приложений SAP для достижения эффективности оперативного управления предприятием; SAP NetWeaver (построение бизнес-решений на основе открытой интеграционной платформы SAP N
07.08.2003 SAP выбрал EPAM Systems ключевым партнером в разработке xApps

, информацию и бизнес-процессы. Кросс-приложения класса xApps, будучи построены на основе платформы SAP NetWeaver, предназначены для быстрого и бесшовного обеспечения реализации ключевых бизнес
21.01.2003 Documentum поддерживает новое решение SAP

Documentum объявил о поддержке SAP NetWeaver - новой комплексной платформы SAP, предназначенной для построения веб-ориентиро

Публикаций - 158, упоминаний - 237

SAP NetWeaver и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 143
Oracle Corporation 7074 31
Microsoft Corporation 25775 22
SAP CIS - САП СНГ 868 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 10
Oracle Siebel Systems 519 9
9594 9
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
Google LLC 12690 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Broadcom - VMware 2610 5
OpenText 238 5
Evola - Эвола 34 4
Software AG & IDS Scheer 209 4
Oracle - Retek 35 4
Dell EMC 5180 4
HP Inc. 5883 4
Галактика - Корпорация 1545 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
SAP Consulting 36 3
Oracle - BEA Systems 162 3
SAP - TomorrowNow 18 3
Ростелеком 10948 3
Cisco Systems 5372 3
X Corp - Twitter 2938 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Intel Corporation 12811 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Riverbed Technology 115 3
Газинформсервис - ГИС 496 3
ERPScan - ЕРПСкан 27 2
Открытые технологии 732 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Epicor Software Corporation 166 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Силовые машины 166 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Татнефть 243 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Lockheed Martin 777 2
Газпром ПАО 1493 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Газпром трансгаз 157 1
Центр-инвест КБ 65 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Tata Motors 7 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Abercrombie&Fitch 6 1
СПК - Сталепромышленная компания 13 1
Мострансавто 69 1
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Tesco 84 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 18 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 60
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 30
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 12
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 12
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 10
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 10
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 9
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 8
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 33
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 22
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 22
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 18
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 17
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 16
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 13
Oracle Java - язык программирования 3469 13
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 12
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 11
Microsoft Windows 16882 11
Oracle PeopleSoft 426 10
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 10
Linux OS 11533 9
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 8
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 8
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 11 8
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 7
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 15 7
Microsoft Office 4170 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 7
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 6
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 6
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 6
SAP Business One - SAP B1 99 5
SAP Sybase 292 5
SAP Management Console 5 5
SAP Java - SAP NetWeaver JAVA - SAP NetWeaver J2EE Engine 10 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 5
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 4
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 4
SAP Notes 14 4
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 4
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 4
SAP NetWeaver MDM - SAP NetWeaver Master Data Management 4 4
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 7
Шлыков Алексей 45 4
Поляков Александр 54 4
Игнатов Сергей 80 3
Ключников Михаил 20 3
Костров Дмитрий 39 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 3
Зайцев Михаил 345 3
Швецов Александр 10 2
Алейнов Юрий 3 2
Тюрин Алексей 17 2
Ichhpurani Kevin - Ичхпурани Кевин 8 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Димитренко Егор 9 2
Павлов Никита 146 2
Гулько Дмитрий 3 2
Гладких Андрей 4 2
Barnert Patrick - Барнерт Патрик 5 2
Chikarmane Sanjay - Чикармане Санджай 2 2
Понеев Роман 2 2
Sikka Vishal - Сикка Вишал 9 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Аитов Тимур 197 2
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Черных Дмитрий 16 1
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Кочетков Владислав 248 1
Рахманов Александр 23 1
Сушин Александр 6 1
Мамаев Александр 15 1
Федоров Александр 27 1
Бочкин Александр 62 1
Кулешов Алексей 32 1
Ермолаев Алексей 7 1
Чернышов Андрей 16 1
Паршин Андрей 3 1
Варов Константин 24 1
Иванов Игорь 36 1
Бобров Михаил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Европа 24964 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Индия - Bharat 5870 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Казахстан - Республика 6048 3
Япония 13807 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Канада 5082 3
США - Флорида - Орландо 129 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Швеция - Королевство 3782 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
Индия - Карнатака - Бангалор 212 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Йемен - Йеменская Республика 68 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 72 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 55 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 4
Экономический эффект 1342 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
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SAP Community Network 4 1
DarkReading.com 105 1
Times 661 1
PR Newswire 58 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
NYT - The New York Times 1100 1
IDC - International Data Corporation 4975 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
Gartner - Гартнер 3658 4
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DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
ARC Advisory Group 20 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Moody's Investors Service 136 1
Beagle Research 1 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
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SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 2
CeBIT 614 1
SAP TechEd 9 1
SAP Sapphire Now 8 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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