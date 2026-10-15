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Воронежсинтезкаучук АО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 25
Воронежсинтезкаучук АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Лобанов Максим 49 2
|Галаган Алексей 5 2
|Ермолаев Алексей 7 2
|Щемелинин Вадим 17 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Слесаренко Александр 5 1
|Мажорин Александр 2 1
|Белоусов Виктор 2 1
|Токарева Алла 1 1
|Воротников Родион 1 1
|Зверев Игорь 3 1
|Хламков Роман 2 1
|Новиков Евгений 49 1
|Номоконов Василий 13 1
|Соколов Александр 51 1
|Пилипенко Дмитрий 20 1
|Зыков Игорь 8 1
|Тютрин Игорь 6 1
|Черных Владимир 2 1
|Антонян Эмин 12 1
|Соколов Кирилл 40 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2505 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 2
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.