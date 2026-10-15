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Воронежсинтезкаучук АО

Воронежсинтезкаучук АО

СОБЫТИЯ

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15.10.2026 На факельном хозяйстве нефтехимического производства импортозаместили 22-летнюю АСУТП 1
21.06.2022 «СИБУР» масштабировал российскую цифровую платформу ЭКОНС на шести предприятиях 1
09.12.2021 «Мегафон» и «Сибур» построят самую большую частную сеть Private LTE в России 1
01.10.2021 «Сибур»: 70% производственных камер работают в умном режиме благодаря машинному обучению 1
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура» 2
13.08.2018 IBS завершила вторую волну тиражирования SAP ERP на предприятиях «Сибура» 1
23.07.2018 «СИБУР» объединил производственные площадки с помощью SAP ERP 1
11.03.2013 В дочернем предприятии «Сибура» создана мультисервисная сеть передачи данных 2
05.08.2011 «Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM 1
25.09.2008 Infor ЕАМ поможет «СИБУР Холдингу» управлять основными фондами 1
03.07.2008 Максим Лобанов: В ИТ мы исповедуем принцип разумного инвестирования 1
26.04.2006 "Белтел" подвел итоги деятельности в 2005 году 1
27.03.2006 "Воронежсинтезкаучук" переведен на цифровую связь 3
14.03.2006 Алексей Галаган: Стратегия развития - курс на интеграцию 1
12.12.2005 «Сибур» объединяет системы управления на единой платформе 1
03.02.2003 "Талгар" приглашает на Международную конференцию 'Корпоративные системы 2003" 2
03.02.2003 "Талгар" приглашает на Международную конференцию Корпоративные системы 2003" 2
01.04.2002 "Юникон" разработает отчетность для ООО "ТрансМарк" 2

Публикаций - 18, упоминаний - 25

Воронежсинтезкаучук АО и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5631 6
Oracle Corporation 7111 5
IBM - International Business Machines Corp 9719 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 3
Галактика - Корпорация 1554 3
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 134 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
Системы документооборота 523 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Microsoft Corporation 25887 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1457 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 508 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 550 2
Парус Корпорация 210 2
InterTrust - ИнтерТраст 337 2
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Beltel - Белтел 147 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Волгоградэлектросвязь 10 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 159 1
Датастрим Солюшенз - Datastream Solutions CIS 8 1
МегаФон 10990 1
Cisco Systems 5383 1
9730 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1131 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
Микротест 284 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 44 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 538 15
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 6
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 5
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 5
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 13 4
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 3
Сибур Холдинг - Кстово 4 3
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 3
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 2
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 2
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 2
X5 Group - Перекрёсток 645 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 528 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 374 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Химпром 22 1
Сибур Холдинг - КЗСК - Красноярский завод синтетического каучука 1 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 21 1
Сибур Холдинг - ПЭТФ 2 1
Сибур Холдинг - Полиэф 1 1
Газпром ПАО 1498 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 304 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 189 1
Федеральное казначейство России 1960 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4052 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 112 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2380 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54981 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36872 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14203 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12390 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1155 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3708 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13333 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 655 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1658 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27047 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14142 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 475 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 2
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Сеть передачи данных - Data transmission network 4079 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1210 2
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4746 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4487 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13163 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 768 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа - SOI - Service-Oriented Infrastructure - SOBA - Service Oriented Business Architecture - Сервис-ориентированная бизнес-архитектура 712 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 431 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9729 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 307 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1300 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 360 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 471 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 809 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2036 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26630 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1754 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3309 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7965 1
Часы - Watch 1076 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 951 3
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1472 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 2
SAP Sybase 292 2
SAP MRS - SAP Multiresource Scheduling 4 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 23 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 1
Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 1
Nortel Meridian 38 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Microsoft Office 4242 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 252 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Oracle Fusion ERP 68 1
SAP NetWeaver 160 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 1
SAP MaxAttention 7 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 1
Лобанов Максим 49 2
Галаган Алексей 5 2
Ермолаев Алексей 7 2
Щемелинин Вадим 17 1
Филимонов Сергей 46 1
Слесаренко Александр 5 1
Мажорин Александр 2 1
Белоусов Виктор 2 1
Токарева Алла 1 1
Воротников Родион 1 1
Зверев Игорь 3 1
Хламков Роман 2 1
Новиков Евгений 49 1
Номоконов Василий 13 1
Соколов Александр 51 1
Пилипенко Дмитрий 20 1
Зыков Игорь 8 1
Тютрин Игорь 6 1
Черных Владимир 2 1
Антонян Эмин 12 1
Соколов Кирилл 40 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14875 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 133 2
Киргизия - Бишкек 139 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3516 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19810 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1754 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1722 1
Беларусь - Минск 710 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 636 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 405 1
Азербайджан - Баку 140 1
Украина - Киев 1163 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2374 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - Взрывозащищенное оборудование - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 70 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12040 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5852 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1195 1
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Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация - Carbon Dioxide Removal, CDR - удаление углекислого газа из атмосферы 489 1
МТР - Материально-технические ресурсы 71 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22090 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 217 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6247 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2505 2
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
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