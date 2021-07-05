IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура»

IBS завершила работы по внедрению системы оперативного ресурсного планирования на платформе SAP MRS на предприятии компании «Воронежсинтезкаучук», входящей в группу «Сибур». Развернутая система позволяет планировать и распределять ресурсы сотрудников, повышая эффективность производственного процесса.

Проектная команда с участием IBS реализовала переход от ресурсного планирования в Microsoft Excel к планированию в SAP MRS. Специалисты обеспечили инструментарием процесс сквозного планирования работ технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в SAP ERP, начиная с этапа годовых планов и заканчивая выполнением работ сотрудниками-исполнителями с использованием мобильных устройств.

Игорь Зверев, руководитель группы SAP-решений IBS, сказал: «Внедренное ИТ-решение обеспечивает процесс планирования работ с точностью до минут, суточный график работ ТОиР для каждого сотрудника теперь формируется в системе. Работа оперативных ресурсных планировщиков заключается в формировании временных бригад исполнителей ТОиР с учетом информации о доступности и квалификации персонала, распределения недельного и суточного объема работ по исполнителям. В отличие от работы в Excel, SAP MRS позволяет увидеть доступность сотрудников на основе данных системы управления персоналом, а также отследить загрузку персонала по ремонтным работам на смежных производствах».

«Проект по внедрению оперативного ресурсного управления на предприятии «Воронежсинтезкаучука» обеспечил пилотную реализацию ИТ-инструмента, который поддерживает происходящие в компании «Сибур» изменения бизнес-процессов ТОиР, направленные на повышение операционной эффективности. По итогам оценки приживаемости инструмента было принято решение об успешности пилотного проекта и необходимости его масштабирования на другие предприятия компании», – отметил Родион Воротников, старший менеджер проекта, «Сибур».

Практическая реализация проекта заняла всего полгода. Через 3 месяца после начала работы решение было запущено в объеме MVP, а еще в течение трех месяцев специалисты IBS занимались адаптацией системы под запрос заказчика. При запуске платформы SAP MRS в режиме опытно-промышленной эксплуатации консультанты IBS находились на площадке «Воронежсинтезкаучука» и поддерживали приживаемость процесса оперативного планирования работ ТОиР с помощью «обучения действием».