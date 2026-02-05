IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы

Разделы

Компания IBS —  бизнес- и технологический партнер. Компания решает  задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов и кибербезопасности.

05.02.2026 IBS поможет пользователям SAP внедрить электронные транспортные накладные

С 1 сентября 2026 г. организации, которые занимаются грузоперевозками, обязаны перейти на электронный документооборот. Группа компаний IBS разработала тиражируемое решение для SAP, упрощающее внедрение ЭДО. Об этом CNews сообщили представители IBS. Переход на ЭДО затронет всех участников процесса — грузоотправителей, гр
04.02.2026 IBS и «Газинформсервис» заключили соглашение о партнерстве

Группа компаний IBS и компания «Газинформсервис» объявили о сотрудничестве, в рамках которого смогут предложить комплексные программные решения для безопасного управления доступом к корпоративным системам. «Га
04.02.2026 IBS разрабатывает для «Уралкалия» систему управления инвестиционной деятельностью

Группа компаний IBS завершила первую очередь проекта по созданию для «Уралкалия» комплексной системы управления инвестиционно-строительной деятельностью. Решение обеспечивает сквозную автоматизацию процессов и
18.12.2025 IBS и ЮФУ подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов в сфере ИИ

Группа компаний IBS и Южный федеральный университет заключили соглашение в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация госу
08.12.2025 IBS и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничестве

Группа компаний IBS и Волгоградский государственный технический университет в рамках отраслевого дня карьеры на факультете электроники и вычислительной техники заключили соглашение о сотрудничестве в области п
24.11.2025 Компании IBS и Veai объединят усилия в оптимизации разработки ПО

Группа компаний IBS объявляет о сотрудничестве с отечественным вендором Veai, предлагающим передовые решения для ИИ генерации кода и контроля его качества. Об этом CNews сообщили представители Veai. Благодаря

18.11.2025 IBS и УУНиТ заключили соглашение о сотрудничестве

Группа компаний IBS и Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) подписали соглашение о содействии в подготовке ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители IBS. Подписи под документом пос
13.11.2025 IBS и IT Vectura предложат комплекс решений и услуг в сфере цифровизации логистики

ИТ-сервисная компания IBS и разработчик отечественных ИТ-решений для управления логистикой IT Vectura заключили соглашение о партнерстве. Партнерство направлено на создание широких возможностей для цифровизации проц
10.11.2025 Исследование IBS: по итогам 2025 года объем российского рынка MES-систем составит 18 млрд рублей

Компания IBS подвела итоги исследования мирового и отечественного рынков систем управления производством (Manufacturing Execution Systems, MES). Согласно полученным данным, Россия отстает по темпам рост
28.10.2025 IBS помогает «ГК ЕКС» автоматизировать управление строительными проектами

Компания IBS провела пилотную эксплуатацию единой системы управления строительными проектами для «ГК ЕКС», создала инструмент календарно-сетевого планирования и платформу управления строительными проект
27.10.2025 IBS завершила проект по сопровождению и доработке CRM-системы для группы компаний «Солар»

Специалисты IBS на протяжении года осуществляли сопровождение и развитие CRM-системы, используемой ГК «Солар». За это время было решено свыше 70 задач по доработке и интеграции ИС, а также проведены работы
21.10.2025 Группа компаний IBS и TData запустили образовательный проект в области управления данными

Учебный центр IBS будет готовить специалистов для работы с большими данными на базе отечественных решений TData. Об этом CNews сообщили представители IBS. Согласно прогнозам ЦСР, среднегодовые темпы р
14.10.2025 IBS и Российский университет транспорта заключили соглашение о сотрудничестве

Группа компаний IBS, участник отечественного ИТ-рынка, и Российский университет транспорта, национальный тран
08.10.2025 IBS и СПбПУ Петра Великого объединились для подготовки нового поколения ИТ-специалистов

Группа компаний IBS и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) будут совместно готовить будущих айтишников для отечественной ИТ-отрасли. Соответствующее соглашение о сотрудничеств
30.09.2025 IBS помогла VK в сжатые сроки перевести корпоративные системы на «1С»

Компания IBS завершила проект по созданию автоматизированных систем учета, казначейства и НСИ на базе решений «1С» для VK. Миграция заняла девять месяцев. В рамках программы импортозамещения компания пр
18.09.2025 IBS разработала калькулятор по расчету эффективности автоматизации тестирования

Группа компаний IBS представила цифровой калькулятор эффективности автоматизации тестирования. Инструмент поможет сравнить затраты на ручное и автоматизированное тестирование, рассчитать стоимость автотестов с
15.09.2025 В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8»

Команда IBS внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала
11.09.2025 IBS запускает услугу экспресс-нагрузочного тестирования

Группа компаний IBS запускает услугу экспресс-нагрузочного тестирования с фиксированным перечнем работ, стоимостью и ограничением по времени. Точечный формат проверки производительности подходит для определенн
08.09.2025 IBS и «Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве

Группа компаний IBS и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены развивать совместные проекты в сфере цифровых сервисов, продвигать программные решения и работать над новыми
20.08.2025 IBS создала программный комплекс для прогнозирования состояния информационной безопасности

Группа компаний IBS разработала программный комплекс «Модель прогноза состояния информационной безопасности» (ПК МПСИБ). С его помощью организации могут выявлять потенциальные угрозы и риски ИБ в горизонте тре
19.08.2025 IBS запускает национальную сертификацию для бизнес-аналитиков

Центр сертификации IBS запускает новую систему оценки квалификации бизнес-аналитиков, которая сочетает международные стандарты c особенностями российского рынка. Программа ориентирована на теоретическую базу и пр
18.08.2025 IBS открыла Центр перспективных разработок

Группа компаний IBS запустила новое направление деятельности — Центр перспективных разработок (ЦПР), который

07.08.2025 IBS локализовала данные бухучета для российского подразделения Evyap

Группа компаний IBS завершила проект по локализации данных бухгалтерского учета для российского подразделения
29.07.2025 IBS разработала цифрового помощника для аудита и оценки состояния информационной безопасности

Компания IBS создала решение для автоматизации сбора и анализа данных в области информационной безопасности (ИБ). Цифровой помощник консолидирует информацию и упрощает подготовку отчетности. Работа с да
28.07.2025 Платформа «Планета.» от IBS получила сертификат соответствия ФСТЭК

Платформа для системного цифрового управления крупным бизнесом и государственными структурами «Планета.», разработанная компанией IBS, прошла сертификацию ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации. Об этом CNews сообщили представители IBS. Полученный сертификат подтверждает, что «Планета.»
24.07.2025 IBS роботизировала бизнес-процессы пивоваренной компании «Балтика» с помощью PIX RPA

«Балтика» продолжает внедрять российские ИТ-решения. Группа компаний IBS завершила пилотный проект по автоматизации ключевых бизнес-процессов «Балтики» с использованием платформы PIX RPA. Решение позволило сократить трудозатраты, повысить точность операций и упр
16.07.2025 IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки

Команда IBS в рекордные сроки разработала и внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта с
10.07.2025 Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему интегрированного бизнес-планирования на базе платформы «Планета.» от IBS

Группа компаний IBS помогает холдингу «Русское поле» оптимизировать прогнозирование спроса и формирование производственных планов. Для реализации проекта выбрано решение на основе собственной разработки IBS
18.06.2025 IBS и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих ИТ-продуктов

Компании IBS и «Ред Софт» сообщили о том, что продукты на базе платформы «Планета.» и операционная система «Ред ОС» демонстрируют стабильную и корректную совместную работу, что подтверждено интеграционн
17.06.2025 IBS создала для «Ростелекома» новую систему отчетности на базе отечественных ИТ-решений

Компания IBS объявила о завершении проекта по формированию системы отчетности в сегменте B2C для компании «Ростелеком». Разработка объединяет более 100 шаблонов оперативных и аналитических отчетов, полн
17.06.2025 IBS запускает маркетплейс отчетов и готовой аналитики

Группа компаний IBS объявляет о запуске цифровых продаж исследований, подготовленных экспертами собственного аналитического центра. Материалы призваны помочь бизнесу в поиске стратегических векторов развития н
10.06.2025 IBS обеспечила техподдержку корпоративных систем «Русагро» на платформе «1С»

Специалисты компании IBS на протяжении трех месяцев осуществляли сопровождение и развитие систем «1С» в компании «Русагро-Центр». В завершение проекта эксперты также дали рекомендации по ускорению части бизнес-проц
06.06.2025 Знаменитый российский интегратор отменяет удаленку. Вводится учет посещений офиса

Отмена удаленки в IBS Как выяснил CNews, ИТ-компания со штатом свыше 4 тыс. человек — IBS вводит офисный
04.06.2025 IBS расширила возможности платформы «Планета.НСИ» за счет внедрения ИИ

Компания IBS объявляет о расширении функциональности low-code-платформы «Планета.НСИ» путем интеграции технологий искусственного интеллекта. «Планета.НСИ» — современное отечественное решение для управле
04.06.2025 IBS и hh.ru подписали соглашение о партнерстве в области оценки ИТ-компетенций

В рамках соглашения группа компаний IBS намерена участвовать в качестве работодателя в эксперименте по предоставлению разработчикам ПО возможности добровольного подтверждения компетенций. Инициатива запущена на базе национальной

03.06.2025 TData и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных TData и IBS, одна из крупнейших ИТ-сервисных компаний России, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Сотрудничество направлено на объедин
30.05.2025 Подтверждена совместимость платформы «Планета.» от IBS с операционной системой «Альт Сервер 10»

Группа компаний IBS и «Базальт СПО», разработчик линейки российских операционных систем «Альт», объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители IBS. Результаты тестирован
22.05.2025 Группа компаний IBS разработала решение для календарного планирования непрерывного производства

ческих операций и экземпляров оборудования, на основе заданных пользователем целевых объемов готовой продукции и с учетом технологических и ресурсных ограничений. Об этом CNews сообщили представители IBS. Основным критерием оптимальности расписания выбрана максимизация выпуска продукции за конкретный период, в том числе за счет снижения количества переналадок при переходе с продукта на прод
21.05.2025 IBS и «Автобан-Digital» объединят усилия в области цифровизации строительства

Группа компаний IBS и разработчик ПО для автоматизации и цифровизации процессов в сфере линейного инфраструктурного строительства «Автобан-Digital» заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили пр
13.05.2025 В Волгограде открылся региональный центр ИТ-компании IBS

В Волгограде состоялось открытие регионального офиса IBS — российской ИТ-сервисной компании. В Поволжье компания планирует развивать такие передовые направления, как искусственный интеллект и продвинутая аналитика, роботизация, цифровые двойники,

Публикаций - 1714, упоминаний - 2263

IBS и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5461 256
Microsoft Corporation 25325 252
Oracle Corporation 6901 205
IBM - International Business Machines Corp 9565 186
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 149
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 149
Ростелеком 10405 147
Крок - Croc 1819 146
9103 130
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 125
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 110
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 103
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 90
HP Inc. 5769 90
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 87
Cisco Systems 5234 83
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 136 81
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 78
АйТи 1440 73
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 69
Dell EMC 5105 64
Softline - Софтлайн 3323 58
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 57
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1226 56
Yandex - Яндекс 8581 56
Intel Corporation 12577 54
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 51
VK - Mail.ru Group 3537 50
Скала^р - ранее InterLab IBS 252 50
Компьюлинк ГК - Compulink 446 50
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 50
МегаФон 10077 50
NVision Group - Энвижн Груп 686 46
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 46
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 45
Broadcom - VMware 2510 44
SAP CIS - САП СНГ 864 43
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 42
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 41
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 379 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 126
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 64
Газпром ПАО 1424 55
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 51
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 45
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 878 43
Альфа-Банк 1888 42
Газпром нефть 678 42
Роснефть НК - нефтяная компания 532 40
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 37
РЖД - Российские железные дороги 2019 36
ГПБ - Газпромбанк 1186 35
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 33
ПСБ - Промсвязьбанк 911 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 32
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 29
Citi - Citibank - Ситибанк 320 29
Почта России ПАО 2267 29
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 284 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 27
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 25
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 23
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 23
Северсталь ПАО - Severstal 569 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 21
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 21
Mary Kay - Мэри Кэй 104 21
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 20
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 172 20
Deutsche Bank - Дойче Банк 417 19
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2765 18
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 142 18
ВТБ - ВТБ24 669 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 17
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 151
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 89
Федеральное казначейство России 1879 85
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 76
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 74
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 68
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3144 66
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 60
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 54
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 51
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 45
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 44
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 40
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 34
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 23
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 16
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 16
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 16
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 14
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 12
Судебная власть - Judicial power 2411 12
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1095 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 30
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 787 23
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 12
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 7
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 7
Apache Software Foundation - ASF 222 5
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1050 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
СОИ - Союз операторов интернета 31 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
Linux Foundation 189 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Ассоциация менеджеров 101 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
Russian Story 2 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 879
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 445
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 315
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 292
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 259
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 230
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 223
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 220
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 208
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 163
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 154
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 148
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 147
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 142
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 142
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 142
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 134
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 134
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 133
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 132
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 123
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 116
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 112
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7654 109
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 103
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8144 96
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1362 94
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 90
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 90
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 86
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 76
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 75
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 74
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3743 74
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 71
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 69
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 68
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 65
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 64
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2136 61
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 62
Microsoft Windows 2000 8679 61
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 52
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 51
Linux OS 11004 50
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 43
Microsoft Windows 16422 33
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 32
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 25
Microsoft Office 3992 24
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 23
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 23
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 23
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1053 22
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 20
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 20
Google Android 14809 19
Microsoft Azure 1471 17
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 17
Apple iPhone 6 4861 17
IBS Планета. - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, прогнозирования, анализа и формирования производственных программ 18 17
Apple iOS 8314 17
Новые облачные технологии - МойОфис 907 17
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 16
Apache Hadoop 448 16
Intel x86 - архитектура процессора 1992 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5198 14
1С:ERP Управление предприятием 734 14
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1332 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 14
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 14
Oracle Java - язык программирования 3350 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7401 13
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 276 12
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1563 12
Мацоцкий Сергей 178 165
Карачинский Анатолий 95 91
Шадаев Максут 1159 67
Гуральников Сергей 164 50
Богачев Игорь 182 46
Бетсис Павел 101 44
Путин Владимир 3381 40
Бойко Елена 152 38
Калинин Денис 70 37
Гаттаров Руслан 144 33
Ананьин Алексей 88 32
Меднов Сергей 124 31
Ермолаев Артем 379 30
Баланова Светлана 36 29
Никифоров Николай 1137 28
Медведев Дмитрий 1664 28
Козырев Алексей 326 27
Строкович Антон 53 27
Кравченко Константин 99 25
Прохоров Фёдор 83 25
Ведехин Игорь 36 24
Рейман Леонид 1059 24
Филатов Андрей 115 23
Лощинин Дмитрий 40 23
Шевченко Владимир 152 23
Козлов Михаил 175 23
Леушев Андрей 75 23
Громов Иван 102 23
Халяпин Сергей 90 22
Скачков Юрий 51 22
Кутилов Евгений 22 22
Хомич Игорь 34 21
Румянцева Ольга 62 21
Кочаров Григорий 20 20
Реймер Денис 54 20
Бобровников Борис 104 20
Ивицкий Дмитрий 20 20
Садовенко Илья 65 19
Елистратов Николай 90 19
Сафронов Юрий 68 18
Россия - РФ - Российская федерация 158235 1333
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 452
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 233
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 223
Европа 24678 172
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 145
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 96
Европа Восточная 3124 89
Германия - Федеративная Республика 12959 80
Украина 7813 78
Беларусь - Белоруссия 6073 51
Казахстан - Республика 5837 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 45
Азия - Азиатский регион 5764 35
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 31
Россия - УФО - Челябинская область 1414 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3255 30
Франция - Французская Республика 7999 29
Россия - СФО - Новосибирск 4699 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 28
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 26
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 23
Индия - Bharat 5728 23
Африка - Африканский регион 3579 21
Румыния 743 21
Америка - Американский регион 2191 20
Израиль 2788 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3419 20
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 20
Канада 4995 19
Финляндия - Финляндская Республика 3660 19
Польша - Республика 2004 18
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 17
Россия - ЦФО - Ярославская область 934 17
Европа Западная 1492 17
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 16
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 442 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 575
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 551
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 245
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 230
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 221
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 213
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 211
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 205
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 204
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 145
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 120
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 114
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 96
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 94
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 87
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 87
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 85
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 84
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 83
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 78
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3399 75
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 73
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 73
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 73
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3255 73
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 70
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 70
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 65
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 62
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 61
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 61
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 58
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 55
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 53
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 52
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 51
Энергетика - Energy - Energetically 5528 51
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 48
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 48
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 45
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 45
TAdviser - Центр выбора технологий 432 21
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 18
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 13
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 12
Атлас страхования 14 12
Открытые системы ИД 176 11
Forbes - Форбс 929 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1161 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 668 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6033 8
Ведомости 1291 7
CNews TV 747 5
Bloomberg 1554 4
РИА Новости 1002 4
N+1 - Издание 181 4
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 4
ComputerWorld 144 4
ИнформКурьерСвязь 14 4
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 4
Металлоснабжение и сбыт 18 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
РОИ - Российская общественная инициатива 84 3
Известия ИД 716 3
ComNews - Медиа-бизнес 135 3
Sputnik 59 3
Мобильные системы 117 3
Apps4All 26 3
Intelligent Enterprise 27 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 2
Компьютерра 44 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
InformationWeek 241 2
Silicon 490 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 164
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 150
IDC - International Data Corporation 4944 89
Gartner - Гартнер 3620 59
НМГ - Медиалогия 35 16
CNews Рынок ИТ-услуг 170 16
Forrester Research 830 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 8
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 6
Fortune Global 500 289 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 5
BCG - Boston Consulting Group 112 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 4
CNews Fast рейтинг 54 4
Informa - Ovum - Omdia 142 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
IBSi - IBS Intelligence 7 4
Интерфакс - Финмаркет 26 4
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 3
Moody's Investors Service 136 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 167 2
Forrester Wave 45 2
Frost & Sullivan 206 2
CNews Инновация года - награда 134 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Fortune Global 100 142 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
INFOLine-Аналитика 69 2
Российский рынок ERP 20 2
Juniper Research 552 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 24
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 17
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 16
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 17 16
РАН - Российская академия наук 2034 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 14
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 609 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 296 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 447 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 9
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 428 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 679 8
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 8
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 8
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 7
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 6
МЭИ - Московский энергетический институт 160 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 339 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 4
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 4
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 4
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 266 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 106 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 3
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 3
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 21 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 84
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 63
CNews AWARDS - награда 556 58
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 15
CNews APPWards 36 15
День молодёжи - 27 июня 1003 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 5
Cisco Expo 23 4
Moscow Education Online 12 4
ИнфоКом 118 4
HP - Программные миры HP 9 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 3
Docflow 147 3
CNews FORUM Кейсы 281 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 2
Oracle TechForum 25 2
Авиационный IT форум 7 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
CNews Баттл 71 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 3 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Perform Moscow 3 1
