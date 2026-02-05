IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы

IBS поможет пользователям SAP внедрить электронные транспортные накладные С 1 сентября 2026 г. организации, которые занимаются грузоперевозками, обязаны перейти на электронный документооборот. Группа компаний IBS разработала тиражируемое решение для SAP, упрощающее внедрение ЭДО. Об этом CNews сообщили представители IBS. Переход на ЭДО затронет всех участников процесса — грузоотправителей, гр

IBS и «Газинформсервис» заключили соглашение о партнерстве Группа компаний IBS и компания «Газинформсервис» объявили о сотрудничестве, в рамках которого смогут предложить комплексные программные решения для безопасного управления доступом к корпоративным системам. «Га

IBS разрабатывает для «Уралкалия» систему управления инвестиционной деятельностью Группа компаний IBS завершила первую очередь проекта по созданию для «Уралкалия» комплексной системы управления инвестиционно-строительной деятельностью. Решение обеспечивает сквозную автоматизацию процессов и

IBS и ЮФУ подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов в сфере ИИ Группа компаний IBS и Южный федеральный университет заключили соглашение в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация госу

IBS и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничестве Группа компаний IBS и Волгоградский государственный технический университет в рамках отраслевого дня карьеры на факультете электроники и вычислительной техники заключили соглашение о сотрудничестве в области п

Компании IBS и Veai объединят усилия в оптимизации разработки ПО Группа компаний IBS объявляет о сотрудничестве с отечественным вендором Veai, предлагающим передовые решения для ИИ генерации кода и контроля его качества. Об этом CNews сообщили представители Veai. Благодаря

IBS и УУНиТ заключили соглашение о сотрудничестве Группа компаний IBS и Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) подписали соглашение о содействии в подготовке ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители IBS. Подписи под документом пос

IBS и IT Vectura предложат комплекс решений и услуг в сфере цифровизации логистики ИТ-сервисная компания IBS и разработчик отечественных ИТ-решений для управления логистикой IT Vectura заключили соглашение о партнерстве. Партнерство направлено на создание широких возможностей для цифровизации проц

Исследование IBS: по итогам 2025 года объем российского рынка MES-систем составит 18 млрд рублей Компания IBS подвела итоги исследования мирового и отечественного рынков систем управления производством (Manufacturing Execution Systems, MES). Согласно полученным данным, Россия отстает по темпам рост

IBS помогает «ГК ЕКС» автоматизировать управление строительными проектами Компания IBS провела пилотную эксплуатацию единой системы управления строительными проектами для «ГК ЕКС», создала инструмент календарно-сетевого планирования и платформу управления строительными проект

IBS завершила проект по сопровождению и доработке CRM-системы для группы компаний «Солар» Специалисты IBS на протяжении года осуществляли сопровождение и развитие CRM-системы, используемой ГК «Солар». За это время было решено свыше 70 задач по доработке и интеграции ИС, а также проведены работы

Группа компаний IBS и TData запустили образовательный проект в области управления данными Учебный центр IBS будет готовить специалистов для работы с большими данными на базе отечественных решений TData. Об этом CNews сообщили представители IBS. Согласно прогнозам ЦСР, среднегодовые темпы р

IBS и Российский университет транспорта заключили соглашение о сотрудничестве Группа компаний IBS, участник отечественного ИТ-рынка, и Российский университет транспорта, национальный тран

IBS и СПбПУ Петра Великого объединились для подготовки нового поколения ИТ-специалистов Группа компаний IBS и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) будут совместно готовить будущих айтишников для отечественной ИТ-отрасли. Соответствующее соглашение о сотрудничеств

IBS помогла VK в сжатые сроки перевести корпоративные системы на «1С» Компания IBS завершила проект по созданию автоматизированных систем учета, казначейства и НСИ на базе решений «1С» для VK. Миграция заняла девять месяцев. В рамках программы импортозамещения компания пр

IBS разработала калькулятор по расчету эффективности автоматизации тестирования Группа компаний IBS представила цифровой калькулятор эффективности автоматизации тестирования. Инструмент поможет сравнить затраты на ручное и автоматизированное тестирование, рассчитать стоимость автотестов с

В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8» Команда IBS внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала

IBS запускает услугу экспресс-нагрузочного тестирования Группа компаний IBS запускает услугу экспресс-нагрузочного тестирования с фиксированным перечнем работ, стоимостью и ограничением по времени. Точечный формат проверки производительности подходит для определенн

IBS и «Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве Группа компаний IBS и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены развивать совместные проекты в сфере цифровых сервисов, продвигать программные решения и работать над новыми

IBS создала программный комплекс для прогнозирования состояния информационной безопасности Группа компаний IBS разработала программный комплекс «Модель прогноза состояния информационной безопасности» (ПК МПСИБ). С его помощью организации могут выявлять потенциальные угрозы и риски ИБ в горизонте тре

IBS запускает национальную сертификацию для бизнес-аналитиков Центр сертификации IBS запускает новую систему оценки квалификации бизнес-аналитиков, которая сочетает международные стандарты c особенностями российского рынка. Программа ориентирована на теоретическую базу и пр

IBS открыла Центр перспективных разработок Группа компаний IBS запустила новое направление деятельности — Центр перспективных разработок (ЦПР), который

IBS локализовала данные бухучета для российского подразделения Evyap Группа компаний IBS завершила проект по локализации данных бухгалтерского учета для российского подразделения

IBS разработала цифрового помощника для аудита и оценки состояния информационной безопасности Компания IBS создала решение для автоматизации сбора и анализа данных в области информационной безопасности (ИБ). Цифровой помощник консолидирует информацию и упрощает подготовку отчетности. Работа с да

Платформа «Планета.» от IBS получила сертификат соответствия ФСТЭК Платформа для системного цифрового управления крупным бизнесом и государственными структурами «Планета.», разработанная компанией IBS, прошла сертификацию ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации. Об этом CNews сообщили представители IBS. Полученный сертификат подтверждает, что «Планета.»

IBS роботизировала бизнес-процессы пивоваренной компании «Балтика» с помощью PIX RPA «Балтика» продолжает внедрять российские ИТ-решения. Группа компаний IBS завершила пилотный проект по автоматизации ключевых бизнес-процессов «Балтики» с использованием платформы PIX RPA. Решение позволило сократить трудозатраты, повысить точность операций и упр

IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки Команда IBS в рекордные сроки разработала и внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта с

Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему интегрированного бизнес-планирования на базе платформы «Планета.» от IBS Группа компаний IBS помогает холдингу «Русское поле» оптимизировать прогнозирование спроса и формирование производственных планов. Для реализации проекта выбрано решение на основе собственной разработки IBS

IBS и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих ИТ-продуктов Компании IBS и «Ред Софт» сообщили о том, что продукты на базе платформы «Планета.» и операционная система «Ред ОС» демонстрируют стабильную и корректную совместную работу, что подтверждено интеграционн

IBS создала для «Ростелекома» новую систему отчетности на базе отечественных ИТ-решений Компания IBS объявила о завершении проекта по формированию системы отчетности в сегменте B2C для компании «Ростелеком». Разработка объединяет более 100 шаблонов оперативных и аналитических отчетов, полн

IBS запускает маркетплейс отчетов и готовой аналитики Группа компаний IBS объявляет о запуске цифровых продаж исследований, подготовленных экспертами собственного аналитического центра. Материалы призваны помочь бизнесу в поиске стратегических векторов развития н

IBS обеспечила техподдержку корпоративных систем «Русагро» на платформе «1С» Специалисты компании IBS на протяжении трех месяцев осуществляли сопровождение и развитие систем «1С» в компании «Русагро-Центр». В завершение проекта эксперты также дали рекомендации по ускорению части бизнес-проц

Знаменитый российский интегратор отменяет удаленку. Вводится учет посещений офиса Отмена удаленки в IBS Как выяснил CNews, ИТ-компания со штатом свыше 4 тыс. человек — IBS вводит офисный

IBS расширила возможности платформы «Планета.НСИ» за счет внедрения ИИ Компания IBS объявляет о расширении функциональности low-code-платформы «Планета.НСИ» путем интеграции технологий искусственного интеллекта. «Планета.НСИ» — современное отечественное решение для управле

IBS и hh.ru подписали соглашение о партнерстве в области оценки ИТ-компетенций В рамках соглашения группа компаний IBS намерена участвовать в качестве работодателя в эксперименте по предоставлению разработчикам ПО возможности добровольного подтверждения компетенций. Инициатива запущена на базе национальной

TData и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве Российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных TData и IBS, одна из крупнейших ИТ-сервисных компаний России, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Сотрудничество направлено на объедин

Подтверждена совместимость платформы «Планета.» от IBS с операционной системой «Альт Сервер 10» Группа компаний IBS и «Базальт СПО», разработчик линейки российских операционных систем «Альт», объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители IBS. Результаты тестирован

Группа компаний IBS разработала решение для календарного планирования непрерывного производства ческих операций и экземпляров оборудования, на основе заданных пользователем целевых объемов готовой продукции и с учетом технологических и ресурсных ограничений. Об этом CNews сообщили представители IBS. Основным критерием оптимальности расписания выбрана максимизация выпуска продукции за конкретный период, в том числе за счет снижения количества переналадок при переходе с продукта на прод

IBS и «Автобан-Digital» объединят усилия в области цифровизации строительства Группа компаний IBS и разработчик ПО для автоматизации и цифровизации процессов в сфере линейного инфраструктурного строительства «Автобан-Digital» заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили пр