Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185493
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 79868
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Пилипенко Дмитрий


СОБЫТИЯ


10.11.2025 Сила – в цифровизации: секреты успешной разработки от лидеров рынка на дискуссии LDM 1
25.09.2023 Диктовка, разбор писем и музыка: «Маруся» от VK освоила новые навыки в «Почте Mail.ru» 1
25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors 1
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1
10.08.2020 «Сибур» автоматизировал склады с помощью SAP EWM 1
04.06.2020 Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba 1
23.04.2020 SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM 1
26.12.2019 «Россети» и SAP создали блокчейн-прототип для управления взаиморасчетами с потребителями 1
23.09.2019 «Акрон» перенесла работу с российскими клиентами в облако SAP 1
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов 1
17.07.2019 Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA 1
30.01.2019 Группа «Акрон» объединит клиентов в облачном решении SAP 1
02.10.2018 «Газпром нефть» завершила модернизацию финансового шаблона на базе SAP ERP 1
23.07.2018 «СИБУР» объединил производственные площадки с помощью SAP ERP 1
16.01.2018 В «Полюсе» будет создана система управления предприятием на базе SAP 1
23.10.2017 «Норникель» ускорил выпуск отчетности по МСФО после внедрения SAP Disclosure Management 1
07.06.2017 «Волжский трубный завод» сократил время аварийных простоев оборудования с помощью SAP Work Manager 1
19.09.2013 «Афиша-Рамблер-SUP» объявила о новых назначениях и стратегических изменениях в LiveJournal 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Пилипенко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5417 16
SAP CIS - САП СНГ 863 16
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 2
TietoEVRY - Tieto 140 1
Celonis 28 1
ТЛС - Технология Логистических Систем 9 1
SAP Services CIS 13 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14031 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1695 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Ramax - Рамакс 121 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 956 1
Авантаж 69 1
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 17 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4462 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 141 4
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 23 2
Вятский фанерный комбинат 7 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 496 2
Акрон ГК - Acron 60 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 45 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 64 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 75 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 642 1
Сибур Холдинг - Кстово 4 1
Соломбалалес УК - СЦБК - Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат 10 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 312 1
Газпром нефть 667 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 553 1
ФосАгро 146 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 121 1
Почта России ПАО 2226 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Федеральное казначейство России 1870 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33659 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56549 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7216 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72295 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22820 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 875 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7504 3
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 581 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 488 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2204 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12922 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2626 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 248 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5802 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25876 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16984 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2400 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25501 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12668 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11315 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 104 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3601 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12140 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 149 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3382 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1747 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1231 1
Podcasts - Подкастинг 286 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2806 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3983 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 317 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2237 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1456 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11459 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2357 1
Стандартизация - Standardization 2225 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14316 1
Google Android устройства-девайсы 778 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1860 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1087 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 920 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 566 5
SAP S/4HANA Finance 17 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 2
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 1
SAP Fiori 43 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 49 1
SAP Work Management 10 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 30 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 4 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
SAP MaxAttention 7 1
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 5 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 1
SAP Ariba 299 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 186 1
VK - Mail.Ru Почта 352 1
Вахнин Павел 53 4
Зюзюкин Александр 2 2
Попов Константин 19 2
Гимранов Ринат 125 1
Ермолаев Алексей 7 1
Харин Владимир 2 1
Семериков Сергей 1 1
Буленков Дмитрий 30 1
Бондаренко Лев 5 1
Суслов Алексей 2 1
Котлярова Маргарита 2 1
Дронов Илья 18 1
Прохоров Дмитрий 6 1
Бородулин Валерий 1 1
Войнов Евгений 1 1
Шашкин Александр 2 1
Юдин Евгений 1 1
Чуланов Григорий 2 1
Крикун Татьяна 1 1
Миндер Юлия 2 1
Мотовилов Олег 71 1
Огурцов Юрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14452 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 489 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 126 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53310 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4242 1
Франция - Французская Республика 7966 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 643 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1522 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 721 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3187 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1697 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2734 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6294 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11372 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8023 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1386 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20200 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6186 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54628 1
Английский язык 6853 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2574 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 918 1
Энергетика - Energy - Energetically 5487 1
Паспорт - Паспортные данные 2708 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2678 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2494 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2005 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1182 1
Химическая промышленность - Chemical industry 289 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2575 1
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 91 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1821 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 119 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1521 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25778 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4299 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2892 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/