Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пилипенко Дмитрий
СОБЫТИЯ
Пилипенко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
|Федеральное казначейство России 1870 1
|Вахнин Павел 53 4
|Зюзюкин Александр 2 2
|Попов Константин 19 2
|Гимранов Ринат 125 1
|Ермолаев Алексей 7 1
|Харин Владимир 2 1
|Семериков Сергей 1 1
|Буленков Дмитрий 30 1
|Бондаренко Лев 5 1
|Суслов Алексей 2 1
|Котлярова Маргарита 2 1
|Дронов Илья 18 1
|Прохоров Дмитрий 6 1
|Бородулин Валерий 1 1
|Войнов Евгений 1 1
|Шашкин Александр 2 1
|Юдин Евгений 1 1
|Чуланов Григорий 2 1
|Крикун Татьяна 1 1
|Миндер Юлия 2 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Огурцов Юрий 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.