«Россети» и SAP создали блокчейн-прототип для управления взаиморасчетами с потребителями

«Россети Урал» и SAP на международной выставке «Электрические сети» представили прототип решения для взаиморасчетов между участниками энергорынка. Пилот разработан на базе SAP Cloud Platform с использованием технологии блокчейн. Цель создания системы - увеличение прозрачности расчетов между потребителями, сетевыми и сбытовыми компаниями, а также сокращение задолженностей за услуги по передаче электроэнергии.

В качестве пилотной зоны был выбран один из районов города Екатеринбурга, где в нескольких жилых домах установлены 250 приборов учета. Показания счетчиков снимались каждые 30 минут, информация в онлайн-режиме поступала в распределенный реестр.

В прототипе реализован процесс заключения смарт-контракта потребителем, тем самым потребитель принимает условия договора об электроснабжении. Смарт-контракт, согласно заложенным в него тарифам, в режиме реального времени рассчитывает сумму к оплате в соответствии с потребленной электроэнергией, а в момент оплаты потребителем платеж сразу расщепляется на сетевую и сбытовую компании.

Результатом проекта стало подтверждение возможности применения технологии блокчейн в целях повышения доверия на розничном рынке электроэнергии, а также сокращения времени поступления платежей в цепочке от потребителя к поставщику. Время согласования объемов потребленной электроэнергии и получения сетевой компанией оплаты от потребителя могло составлять несколько недель, благодаря использованию блокчейна, информация поступает в онлайн-режиме, остается неизменной в распределенном реестре и доступна как сбытовой, сетевой компании, так и потребителю.

«На сегодняшний день в энергетической отрасли отсутствует единое информационное пространство для обмена данными о потреблении электроэнергии. Это становится причиной разногласий между участниками рынка, а также непрозрачных взаиморасчетов между потребителями, управляющей, сбытовой и сетевой компаниями. Созданный прототип поможет решить эти проблемы», - отметил Сергей Семериков, руководитель проекта «Блокчейн» «Россетей».

«Совместно с «Россетями» мы сделали по-настоящему знаковый проект, который решает актуальную проблему розничного рынка электроэнергии по расчетам между его участниками. Его результатом может стать повышение прозрачности и скорости взаиморасчетов с потребителями, при этом блокчейн гарантирует защищенность данных на всех этапах. Помимо этого, значительно упрощается процесс сбора информации о потреблении энергии, и сокращается количество участников процесса. В случае масштабного распространения технология может кардинально изменить существующий рынок взаиморасчетов с потребителями электроэнергии», - отметил Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS.