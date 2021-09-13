Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP CIS
САП СНГ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 753, упоминаний - 1157
SAP CIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Парменова Наталия 62 61
|Петунин Алексей 58 49
|Гонтарев Павел 69 48
|Шепелявый Дмитрий 50 44
|Юрьев Илья 45 43
|Горяйнов Андрей 44 43
|Красюков Дмитрий 43 41
|Орехов Вячеслав 41 37
|Шарак Андрей 42 37
|Филатов Андрей 99 33
|Леонтович Алексей 31 26
|Богачев Игорь 172 24
|Агузумцян Ара 19 18
|Пилипенко Дмитрий 17 16
|Постолатий Виталий 20 16
|Мартынов Владислав 78 12
|Лисогор Дмитрий 14 11
|Мацоцкий Сергей 150 10
|Растопшин Павел 26 8
|Бондарь Юрий 11 8
|Орлик Сергей 66 7
|Новиков Константин 12 6
|Богданов Кирилл 91 6
|Шадаев Максут 384 6
|Реймер Денис 49 5
|Широких Алексей 70 5
|Ройтенберг Марк 13 5
|Воробьев Валерий 6 5
|Костров Дмитрий 20 5
|Зверева Татьяна 9 5
|Чирахов Владимир 8 4
|Демьянова Елена 7 4
|Шлыков Алексей 6 4
|Меднов Сергей 115 4
|Халяпин Сергей 77 4
|Висящев Андрей 52 4
|Соломатина Вера 4 4
|Вахнин Павел 51 4
|Малышев Сергей 46 4
|Надеин Андрей 11 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758294, в очереди разбора - 661984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758294, в очереди разбора - 661984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru