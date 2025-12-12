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SAP CIS САП СНГ

SAP CIS - САП СНГ

SAP — участник  рынка корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 440 000 клиентов в 180 странах по всему миру. В 1992 был открыт офис SAP SE в Москве, сейчас количество сотрудников SAP CIS – около 1300 человек, компания представлена во всех странах СНГ. В 2012 году в Москве был открыт центр исследований и разработки SAP Labs, у которого также есть подразделение в Санкт-Петербурге.

В июле 2018 года в Москве был открыт Центр цифрового лидерства SAP — инновационный хаб для проведения мероприятий, демонстрации технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнёрами. Компания инвестирует в обучение, повышая компетенции и развивая экспертизу экосистемы. Более 130 вузов в России и СНГ получают бесплатный доступ к ПО SAP для реализации образовательных целей. С 2016 года в России и СНГ было открыто 17 SAP Next-Gen Lab, центров инноваций для студентов и молодых ИТ-специалистов. 

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СОБЫТИЯ

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12.12.2025 Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда

Суд на стороне SAP Арбитражный суд Москвы встал на сторону SAP в вопросе сделки по уступке долгов клиентов ее российского представительства (САП СНГ) отечественной юркомпании «Легат», пишет РБК. По информации издания, суд признал эту сделку законной. SAP – это немецкая компания, один из крупнейших в мире разработчиков систем управле
05.12.2022 Российский SAP разгромил в суде американский газодобывающий проект, взыскав с него свыше 2 млн евро

ро по курсу ЦБ России на день перечисления средств (180,1 млн руб. на 5 декабря 2022 г.). Свои иски ООО «САП СНГ» подало в Арбитражный суд Москвы в конце декабря 2021 г. Одним из ответчиков ста
24.08.2022 Топ-менеджеры российского SAP хотят выкупить его у немецких хозяев

Выкуп SAP СНГ Гендиректор SAP СНГ Андрей Филатов совместно с топ-менеджерами компании планирует выкупить российский бизнес у немецкой SAP. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на двух руководител
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка»

ности директора департамента дистрибуции Xerox Russia, на которой отвечал за маркетинг и продажи техники для малого и среднего офиса. В феврале 2010 г. Богачев стал директором по работе с клиентами в SAP СНГ. В июле 2011 г. стал руководителем этой организации. В 2013 г. Богачев стал исполнительным директором ИТ-кластера «Сколково».
22.12.2021 В SAP CIS назначен директор по устойчивому развитию

здание дополнительных ценностей в компании, экосистеме и на рынке в целом. Наталья присоединилась к SAP CIS два года назад в роли руководителя офиса генерального директора. С 22 декабря 2021 г

19.11.2020 В SAP CIS назначен новый директор по персоналу

С 1 января 2021 года директором по персоналу SAP CIS станет Екатерина Печаткина, она сменит на этой должности Веру Соломатину. Екатерина присоединилась к SAP в 2017 году в роли HR-бизнес-партнера и поддерживает все подразделения организац
10.11.2020 В SAP CIS сменился исполнительный директор

С 1 января 2021 г. исполнительным директором SAP CIS станет Алексей Петунин. Он сменит на этой должности Дмитрия Красюкова. Об этом CNews сообщили в пресс-службе SAP CIS. Алексей Петунин присоединился к SAP 9 лет назад, пройдя путь
29.06.2020 Российский SAP уличили в незаконных валютных операциях на полмиллиарда

гомиллионный штраф для SAP Как выяснил CNews, российскому представительству немецкой компании SAP — ООО «САП СНГ» — придется заплатить штраф в размере 200,4 млн руб. за незаконные валютные опер
02.10.2019 SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство

твие эффективному развитию цифрового сельского хозяйства в России. Подписантами выступили руководитель ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» Павел Пименов и заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Леонтович. Совместные усилия SAP CIS и ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» будут направлены на повышение уровня финансовой грамотности и знаний современных экон
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет

Новый гендиректор Новым гендиректором SAP CIS, подразделения SAP в России и странах СНГ, назначен Андрей Филатов, о чем компания со
28.02.2019 SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку

Достижения SAP СНГ Компания SAP опубликовала финансовый отчет о своей деятельности за 2018 г. во всех странах присутствия. Согласно документу, подразделение SAP в СНГ и России, которое в 2018 г., несмотря
22.01.2019 Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу

ТС трудится 25 специалистов. Позже эта информация была удалена. Так или иначе, в ИТС утверждают, что большинство персонала прошло обучение и официальную сертификацию в «Информационно-сервисном центре САП СНГ». По базе данных SAP, ИТС располагает серебряным партнерским статусом немцев. В ИТС заверяют, что среди клиентов компании Новолипецкий металлургический комбинат, «Транснефть», «Альфа-ба
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов

Группа компаний InfoWatch и SAP CIS подписали соглашение о начале сотрудничества в сфере обеспечения безопасности корпоративных данных. На первом этапе партнёры провели интеграцию решений InfoWatch с системами SAP для кон
25.05.2018 Российский футбольный союз и SAP CIS запускают цифровой проект подготовки российских футболистов

Российский футбольный союз и компания SAP CIS объявили о начале сотрудничества в рамках реализации Стратегии развития российского футбола 2030. На базе сервиса SAP Sports One будет создана единая система управления сборным командам
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга

ие 25 мая 2018 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). В церемонии приняли участие Советник по коммерческой деятельности ФК «Зенит» Илья Кочеврин и Исполнительный директор SAP CIS Дмитрий Красюков. «Зенит» и SAP CIS будут привлекать к участию в проекте студентов петербургских вузов, которые входят в Университетский Альянс SAP – среди них Университет ИТМО,

25.05.2018 «ЭР-Телеком» и SAP CIS будут развивать промышленный интернет вещей в России

«ЭР-Телеком» и SAP CIS подписали меморандум о стратегическом партнерстве в ходе Петербургского международного экономического форума. Компании планируют объединить усилия и опыт в области промышленного интерне
24.05.2018 ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе

Дальневосточный федеральный университет и SAP CIS подписали соглашение, согласно которому будут проводить обучение молодых специалистов
11.04.2018 SAP заявила о крупнейшем внедрении в России и о рекорде выручки за 5 лет

иков Сбербанка, в будущем количество пользователей будет увеличено до 270 тыс. Генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова акцентирует внимание на том, что проект был реализован в период акт
11.04.2018 SAP CIS получила рекордную за последние пять лет выручку в 468,4 млн евро

задач на специальных условиях. Всего в российских SAP Next-Gen Lab за год было разработано более 10 проектов, которые востребованы клиентами и партнёрами SAP. Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS, отметила: «Российская экономика сейчас проходит важный этап, от результативности, скорости и масштабов цифровизации зависит конкурентоспособность страны на годы вперед. SAP, опираясь н
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет

Назначение ПарменовойГендиректором компании SAP CIS, подразделения немецкой корпорации SAP в России и странах СНГ, стала Наталия Парменов
15.01.2018 НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени

российской экономики, очень рада появлению первого фокусного партнёра по проектам в сфере интернета вещей – Национального центра интернета вещей, – сказала Наталия Парменова, исполнительный директор SAP CIS. – Появление в России специализированных разработчиков в сфере промышленного интернета вещей позволит реализовывать крупные проекты по цифровой трансформации на ведущих российских предп
04.01.2018 Российский SAP внезапно остался без гендиректора

Уход ГонтареваГендиректор SAP CIS, подразделения SAP в России и странах СНГ, Павел Гонтарев ушел из компании. Об этом C
14.06.2017 SAP СНГ построит новую партнерскую экосистему инноваций

вациям, а также новым моделям работы с партнерами, направленным на совместные проекты и разработки. SAP СНГ запустила трансформацию экосистемы, в рамках которой будет развивать востребованные к
04.04.2017 Руководить Иннополисом поставили экс-руководителя SAP СНГ

ых предприятий). Матвеев был единственным топ-менеджером SAP в Европейском регионе, который руководил сразу тремя направлениями: BusinessOne, OEM и ISV. Позднее он был назначен руководителем кластера SAP СНГ в пяти странах — Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.Выходец из SAP Евгений Матвеев возглавил АНО «Город Иннополис» Своими приоритетами новый глава АНО

03.04.2017 SAP СНГ объявила ряд кадровых изменений в составе топ-менеджмента компании

ом, работает в SAP 6 лет. Он начинал свою работу в компании как региональный представитель в Южном Федеральном округе, после чего работал менеджером по продажам департамента среднего и малого бизнеса SAP СНГ. С 2013 г. Алексей руководил данным департаментом, отвечая за работу с компаниями из индустрии товаров народного потребления, оптовой торговли, транспорта, а также строительной отрасли.
06.09.2016 Назначен новый директор представительства SAP СНГ в Беларуси

Компания SAP объявила о назначении Ильи Шулипина на должность директора представительства SAP СНГ в республике Беларусь. Андрей Горяйнов, занимавший эту должность с июня 2013 г., продолжит работу в качестве директора департамента платформенных решений SAP СНГ. Об этом CNews с
20.07.2016 Сергей Панкратов стал новым директором по маркетингу SAP СНГ

Компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, объявила о назначении в руководящем составе компании. Директором по маркетингу и руководителем российской команды стал Сергей Панкратов, сообщили

17.06.2016 SAP СНГ и «Мегафон» подписали меморандум о первом внедрении системы S4/HANA в российской компании

Компания SAP СНГ совместно с российской телекоммуникационной компанией «Мегафон» подписали меморандум о стратегическом партнерстве, предусматривающем первое в России внедрение новейшей ИТ-системы - S4/H
16.06.2016 «Юлмарт» и SAP СНГ объявили о новом этапе сотрудничества по созданию глобальной торговой онлайн-площадки

Во время Недели электронной коммерции, проходящей в рамках XX Петербургского международного экономического форума, компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, и «Юлмарт», российская частная интернет-компания, подписали меморандум о новом этапе сотрудничества по созданию глобальной торговой онлайн-площадк
01.06.2016 SAP СНГ и АСЭ будут совместно работать над партнерским решением на базе SAP HANA

Компания SAP СНГ совместно с группой компаний АО АСЭ (входит в группу компаний ASE) подписали меморандум о совместной работе над партнерским решением на базе SAP HANA. Об этом CNews сообщили в SAP СН
11.03.2016 В SAP СНГ внезапно сменился гендиректор

ении нового генерального директора своего представительства в СНГ. Им стал Павел Гонтарев, перешедший с позиции замгендиректора. На новом для себя посту он сменил Вячеслава Орехова, который руководил SAP СНГ с 2014 г., а теперь продолжит работу в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании.Павел Гонтарев теперь станет отвечать за рост операционной эффективности, стратегическое планирование и по
10.02.2016 Евгений Матвеев назначен управляющим директором SAP СНГ по кластеру из пяти стран СНГ

Компания SAP СНГ объявила о новом назначении в команде топ-менеджмента. Евгений Матвеев, ранее отвечавший за развитие бизнеса SAP Business One и ряд других направлений в СНГ, назначен управляющим директ
13.03.2015 Андрей Шарак возглавит департамент продаж облачных и функциональных бизнес-решений SAP СНГ

Компания SAP СНГ, игрок рынка бизнес-приложений, объявила о назначении Андрея Шарака на должность заместителя генерального директора по облачным и функциональным бизнес-решениям. Как сообщили CNews в SA
04.03.2015 Вице-президентом по продажам консалтинга и сервисов SAP в регионе MEE стал топ-менеджер SAP СНГ

был назначен на должность директора по консалтингу и обучению SAP СНГ (SAP Field Services Director, SAP CIS). В новой роли вице-президента по продажам консалтинга и сервисов (SAP Services and S
28.11.2014 «Башнефть» и SAP договорились о стратегическом сотрудничестве

Компания «Башнефть» и SAP СНГ (ООО «САП СНГ») подписали меморандум о намерениях по стратегическому сотрудничеству в
07.11.2014 SAP СНГ выводит на российский рынок решение SAP Fraud Management for Banking

Компания SAP СНГ объявила о выводе решения SAP Fraud Management for Banking на российский рынок. Решение призвано помочь банковским и финансовым организациям предотвратить потери от злонамеренных действ
25.08.2014 Услуга Quality Assurance 2.0 от SAP СНГ поможет управлять качеством проектов

Компания SAP СНГ запустила новую услугу в сфере управления качеством проектов. Сервис Quality Assurance 2.0 позволит клиентам в России и СНГ на всех этапах проекта добиваться оптимальной эффективности в
02.06.2014 Почему SAP готовит собственный дата-центр в России?

Ежегодный форум SAP является крупнейшим событием SAP СНГ. В апреле этого года его посетителями стало более 3 тыс. человек. В хорошем смысле фо
07.04.2014 SAP СНГ увеличил выручку, но сократил прибыль. В Казахстане и Украине – убытки

раины и Казахстана) составила 445,1 млн евро, следует из документов компании. В 2012 г. этот показатель достигал 402,8 млн евро. Таким образом, за год рост продаж был на уровне 10%. В конце 2013 г. в SAP СНГ работало 834 сотрудника. За год их число выросло на 85 человек. Прибыль (profit after Tax) в 2013 г. оказалась несколько ниже показателя предыдущего года - 14,2 млн против 16,6 млн евро
14.02.2014 Назначен новый глава SAP СНГ

что по итогам первого года работы рост продаж в этом сегменте относительно 2009 г. составил 33%. Генеральным директором российского представительства SAP стал Вячеслав Орехов Перед представительством SAP СНГ штаб-квартира вендора поставила задачу заработать 1 млрд евро в 2015 г. При этом в 2012 г. выручка компании составила только 349,6 млн евро. Основную ставку при достижении целевого пока

Публикаций - 868, упоминаний - 968

SAP CIS и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 786
Microsoft Corporation 25775 65
Oracle Corporation 7074 51
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 43
9594 43
Ростелеком 10948 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 38
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 24
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 24
SAP Consulting 36 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Novardis - Новардис Консалтинг 68 17
Softline - Софтлайн 3743 17
АйТи 1519 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
VK - Mail.ru Group 3602 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
АСАП Разработка - ASAP Development - АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП софт 25 14
Галактика - Корпорация 1545 14
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 14
TeamIdea - Тимидея Групп 25 14
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 14
Accenture plc 719 14
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 12
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 12
HEC 26 12
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 12
Крок - Croc 1964 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 11
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 11
OpenText 238 11
Google LLC 12690 11
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 10
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 27
Северсталь ПАО - Severstal 629 26
Газпром ПАО 1493 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
Альфа-Банк 1979 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
Газпром нефть 725 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 13
ПСБ - Промсвязьбанк 963 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 10
Сургутнефтегаз - СНГ 288 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 9
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 8
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 8
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 8
Связной ГК 1401 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 7
Лента - Утконос 180 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 6
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 6
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 6
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 6
Газпром трансгаз 157 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Федеральное казначейство России 1949 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Судебная власть - Judicial power 2500 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 4
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 4
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
АБИТ - Ассоциация брокеров инноваций и технологий 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 305
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 249
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 212
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 199
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 171
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 131
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 115
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 106
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 96
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 82
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 77
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 72
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 68
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 67
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 66
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 63
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 60
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 57
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 55
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 55
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 51
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 51
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 49
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 43
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 38
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 38
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 37
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 36
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 35
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 33
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 32
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 30
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 147
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 106
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 96
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 52
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 49
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 42
SAP Ariba 309 34
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 33
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 33
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 32
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 31
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 25
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 24
SAP Business One - SAP B1 99 24
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 22
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 22
Microsoft Windows 2000 8678 21
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 18
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 17
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 17
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 16
SAP NetWeaver 158 15
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 15
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 15
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 14
Google Android 15243 14
SAP Fiori 45 13
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 13
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 21 12
SAP ЦОД 15 11
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 11
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 9
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 9
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 19 9
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance - SAP GRC Fraud Management - SAP GRC Access Control - SAP GRC Policy Survey - SAP GRC Audit Management 20 8
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 8
Парменова Наталия 63 62
Петунин Алексей 58 49
Богачев Игорь 183 49
Гонтарев Павел 122 48
Филатов Андрей 117 46
Горяйнов Андрей 55 46
Юрьев Илья 47 46
Шепелявый Дмитрий 53 45
Орехов Вячеслав 48 43
Красюков Дмитрий 43 41
Шарак Андрей 67 39
Мартынов Владислав 115 33
Леонтович Алексей 33 27
Агузумцян Ара 20 19
Шлыков Алексей 45 17
Постолатий Виталий 22 17
Пилипенко Дмитрий 20 16
Вольпе Борис 92 16
Журавлев Роман 22 16
Лисогор Дмитрий 17 14
Марьянович Йован 18 14
Деверилин Павел 34 13
Мацоцкий Сергей 180 11
Растопшин Павел 54 10
Ганрио Роман 10 10
Бондарь Юрий 13 9
Орлик Сергей 83 8
Казинян Ишхан 9 8
Надеин Андрей 18 7
Широких Алексей 72 7
Тоскин Алексей 29 7
Назаров Азат 7 7
Шадаев Максут 1210 7
Богданов Кирилл 112 6
Воробьев Валерий 14 6
Новиков Константин 24 6
Tzikakis Steve - Цикакис Стив 6 6
Малышев Сергей 99 5
Реймер Денис 54 5
Зверева Татьяна 9 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 666
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 408
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 147
Германия - Федеративная Республика 13221 108
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 75
Европа 24964 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 68
Европа Восточная 3138 36
Украина 7928 30
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 28
Казахстан - Республика 6048 27
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Франция - Французская Республика 8177 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 14
Африка - Африканский регион 3641 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Ближний Восток 3154 13
Австрия - Австрийская Республика 1357 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
Япония 13807 11
Индия - Bharat 5869 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 8
Канада 5081 8
Россия - УФО - Тюменская область 1365 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Грузия 1332 6
Беларусь - Минск 706 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 247
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 150
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 135
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 116
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 96
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 89
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 84
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 77
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 72
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 70
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 63
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 50
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 40
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 39
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 35
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 34
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 34
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 33
Энергетика - Energy - Energetically 5855 32
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 25
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 25
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 23
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 22
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 20
TAdviser - Центр выбора технологий 468 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Ведомости 1466 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
23ABC News 183 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
Forbes - Форбс 1002 4
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
CNews TV 747 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
СК Пресс 17 2
SAP Community Network 4 2
InformationWeek 241 2
Открытые системы ИД 176 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Harvard Business Review 22 1
Variety 24 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Компьютерра 45 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
News Corp - News Corporation 221 1
The Economist 49 1
PCweek 30 1
Инфобизнес 24 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
Нетоскоп 19 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
IDC - International Data Corporation 4975 37
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
Gartner - Гартнер 3658 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
Forrester Research 834 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
CNews Fast рейтинг 55 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Oxford Economics 14 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Forbes Insights 19 1
Forrester Consulting 26 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Strategy Analytics 285 1
IDC EMEA 19 1
Dimensional Research 16 1
B2B International 50 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
SmartMarketing 74 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Coleman Parkes 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
TAdviser Profit 50 3 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 39
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 6
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 3
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 2
Универзитет у Београду - Белградский университет 5 2
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 29
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 22
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
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SAP TechEd 9 3
ИнтерОргтехника 3 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
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