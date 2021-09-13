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SAP CIS
САП СНГ


13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1
10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов 1
25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 2
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 2
03.06.2021 Microsoft, SAP и МТС заключили соглашение о развитии облачных технологий в России 2
03.06.2021 «Камаз» и SAP будут сотрудничать в области машинного зрения и планирования производства 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
28.04.2021 ВТБ внедрил единую ИТ-платформу для внутренних бизнес-процессов 1
19.04.2021 «Полюс» сэкономит на закупках с помощью SAP 1
13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 1
07.04.2021 «Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP 1
31.03.2021 Система SAP EWM заработала в распределительном центре МТС 1
25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
22.03.2021 Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости 1
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM 1
24.02.2021 Аэропорт Шереметьево перешел на систему консолидированной отчетности на базе SAP FC 1
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 1
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
15.12.2020 «Связной» отслеживает движение маркируемых товаров с помощью SAP 1
08.12.2020 «Велесстрой» создал решение для строительной отрасли на базе SAP 1
03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club 1
19.11.2020 В SAP CIS назначен новый директор по персоналу 2
18.11.2020 Клиенты SAP смогут осуществить быструю миграцию с помощью SAP Advanced Data Migration by Syniti 1
10.11.2020 В SAP CIS сменился исполнительный директор 4
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
05.11.2020 X5 Retail Group завершила проект миграции SAP-систем в российский ЦОД 1
03.11.2020 «Северсталь» внедрила технологию интеллектуального анализа бизнес-процессов 1
02.11.2020 «Лента» запустила систему Click & collect в 150 гипермаркетах в России 1
19.10.2020 Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра 2
14.10.2020 НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования 1
13.10.2020 «Норникель» автоматизировал внутренний аудит на базе SAP 1
09.10.2020 Исследование: 51% компаний использовали специальное ПО для перестройки бизнеса в пандемию 1
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 2
05.10.2020 Райффайзенбанк запускает мультибанковскую систему для корпоративного бизнеса с помощью SAP 1
22.09.2020 ТМК совершенствует процесс продаж с помощью новых цифровых продуктов SAP 1
18.09.2020 «Лаборатория Касперского» улучшит механизмы обратной связи с сотрудниками с помощью SAP 1
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1

Публикаций - 753, упоминаний - 1157

SAP CIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3208 576
Microsoft Corporation 11039 43
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 33
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 28
Oracle Corporation 3333 24
IBM 3530 24
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 23
3728 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 19
SAP Consulting 28 19
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 18
Novardis - Новардис Консалтинг 41 17
Ланит ГК 1155 16
VK - Mail.ru Group 2482 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 15
TeamIdea - Тимидея Групп 17 14
Accenture - Аксенчер 531 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 12
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 12
HEC 20 11
Softline - Софтлайн 1474 11
Saprun - Сапран групп 38 10
Google LLC 7135 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 10
Крок 1219 9
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 9
Ramax - Рамакс 62 9
Amazon Inc - Amazon.com 1469 9
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 9
Deloitte - Делойт 186 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 8
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 14 8
Samsung Electronics 5641 8
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 8
Citrix Systems 571 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 7
VMware 1829 7
BearingPoint - БерингПоинт 26 7
iTeco - Ай-Теко 715 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 29
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 24
Северсталь ПАО 204 18
Аэрофлот 492 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 16
Альфа-Банк 1123 14
Газпром нефть 380 11
X5 Group 599 10
X5 Group - Пятерочка 559 10
ПСБ - Промсвязьбанк 613 9
Норникель - Норильский никель 177 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 9
Segezha Group - Сегежа Групп 85 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
Газпром ПАО 519 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 7
Сургутнефтегаз - СНГ 123 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 7
Мегаполис ТК 87 7
ПГК - Первая грузовая компания 98 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Уралхим ОХК АО 43 6
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 6
Открытие ФК 538 6
Утконос 99 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 5
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 5
Связной ГК 877 5
РусГидро ПАО 129 5
Citibank - Ситибанк 170 5
Алроса АК 81 4
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 4
Лента - Сеть розничной торговли 188 4
ABI Product - АБИ Продакт 10 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 4
Акрон ГК - Akron Holding 19 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 5
Федеральное казначейство России 766 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 4
Правительство РФ 2200 4
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
SOCAR - The State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 3 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Правительство Москвы 649 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 2
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 108
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 49
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 34
Big Data - Большие данные 1136 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 19
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HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 12
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B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 9
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 8
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 8
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 5
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3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 34 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 96
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 82
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 76
SAP SuccessFactors 110 44
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 33
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 31
SAP Ariba 71 30
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 23
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 21
SAP Business One - SAP B1 57 20
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 20
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 19
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 19
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 16
Google Android 10750 14
SAP Business Suite 65 14
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 14
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 13
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 13
SAP Fiori 40 13
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 12
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 12
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 12
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 11
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 11
SAP Process Mining by Celonis 13 9
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 9
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 8
Java - Язык программирования 1169 8
SAP Mobile Platform 28 8
Apple iOS 5741 8
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 8
SAP Business All-in-One 39 7
SAP ЦОД 10 7
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 7
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 7
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 7
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 6
Apple iPad 3263 6
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 6
Парменова Наталия 62 61
Петунин Алексей 58 49
Гонтарев Павел 69 48
Шепелявый Дмитрий 50 44
Юрьев Илья 45 43
Горяйнов Андрей 44 43
Красюков Дмитрий 43 41
Орехов Вячеслав 41 37
Шарак Андрей 42 37
Филатов Андрей 99 33
Леонтович Алексей 31 26
Богачев Игорь 172 24
Агузумцян Ара 19 18
Пилипенко Дмитрий 17 16
Постолатий Виталий 20 16
Мартынов Владислав 78 12
Лисогор Дмитрий 14 11
Мацоцкий Сергей 150 10
Растопшин Павел 26 8
Бондарь Юрий 11 8
Орлик Сергей 66 7
Новиков Константин 12 6
Богданов Кирилл 91 6
Шадаев Максут 384 6
Реймер Денис 49 5
Широких Алексей 70 5
Ройтенберг Марк 13 5
Воробьев Валерий 6 5
Костров Дмитрий 20 5
Зверева Татьяна 9 5
Чирахов Владимир 8 4
Демьянова Елена 7 4
Шлыков Алексей 6 4
Меднов Сергей 115 4
Халяпин Сергей 77 4
Висящев Андрей 52 4
Соломатина Вера 4 4
Вахнин Павел 51 4
Малышев Сергей 46 4
Надеин Андрей 11 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 439
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 192
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 39
Германия - Федеративная Республика 3618 37
Восточная Европа 1674 31
Европа 3736 28
Казахстан - Республика 2622 23
Беларусь - Белоруссия 2084 20
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 14
Украина 3353 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 11
Япония 2771 10
Ближний Восток 1471 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 9
Африка 1486 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Азия - Азиатский регион 1512 8
Черкизон - Черкизовский рынок 60 8
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Индия - Республика 2165 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 8
Франция - Французская Республика 2116 8
Австрия - Австрийская Республика 525 7
Россия - СФО - Новосибирск 1959 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 5
Россия - Иннополис 292 5
Россия - Тюменская область 582 5
Германия - Вальдорф 9 5
Россия - Тульская область 752 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Калужская область 570 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 14
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
Человеческий фактор 126 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Образование в России 332 2
Сборная Германии по футболу 6 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 2
Банковский сектор 21 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 2
МТР - Материально-технические ресурсы 25 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 10
Forbes - Форбс 441 3
Thomson Reuters - Рейтер 1718 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
SAP Community Network 4 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
Ведомости 259 1
23ABC News 55 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
News Corp 90 1
IDC - International Data Corporation 2711 26
Gartner 2189 22
CNews Analytics 1988 10
Forrester Research 385 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
Nielsen Holdings 78 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 3
RAEX - Эксперт РА 49 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 2
CNews Fast рейтинг 29 2
Oxford Economics 11 2
Analysys Mason 26 2
The Economist Intelligence Unit 30 2
B2B International 48 1
Dimensional Research 12 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
IDC EMEA 14 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
Strategy Analytics 175 1
Медиалогия 37 1
Forrester Consulting 22 1
Forbes Insights 14 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 34
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 4
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
РАН - Российская академия наук 316 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 25
SAP Forum 28 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
SAP UP 5 5
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
SAP Value Award 5 2
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 2
SAP World Tour 2 1
SAP Today 1 1
SAP HANA Startup Focus 2 1
SAP Show 1 1
SAP Coder - SAP Кодер 1 1
SAP Coach Jam 1 1
SAP Sapphire Now 6 1
Loyalty Awards 1 1
Электрические сети - международный форум 8 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
SAP TechEd 8 1
SAP Quality Awards 6 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758294, в очереди разбора - 661984.
Создано именных указателей - 46354.
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