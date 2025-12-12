SAP CIS - САП СНГ

Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда Суд на стороне SAP Арбитражный суд Москвы встал на сторону SAP в вопросе сделки по уступке долгов клиентов ее российского представительства (САП СНГ) отечественной юркомпании «Легат», пишет РБК. По информации издания, суд признал эту сделку законной. SAP – это немецкая компания, один из крупнейших в мире разработчиков систем управле

Российский SAP разгромил в суде американский газодобывающий проект, взыскав с него свыше 2 млн евро ро по курсу ЦБ России на день перечисления средств (180,1 млн руб. на 5 декабря 2022 г.). Свои иски ООО «САП СНГ» подало в Арбитражный суд Москвы в конце декабря 2021 г. Одним из ответчиков ста

Топ-менеджеры российского SAP хотят выкупить его у немецких хозяев Выкуп SAP СНГ Гендиректор SAP СНГ Андрей Филатов совместно с топ-менеджерами компании планирует выкупить российский бизнес у немецкой SAP. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на двух руководител

Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» ности директора департамента дистрибуции Xerox Russia, на которой отвечал за маркетинг и продажи техники для малого и среднего офиса. В феврале 2010 г. Богачев стал директором по работе с клиентами в SAP СНГ. В июле 2011 г. стал руководителем этой организации. В 2013 г. Богачев стал исполнительным директором ИТ-кластера «Сколково».

В SAP CIS назначен директор по устойчивому развитию здание дополнительных ценностей в компании, экосистеме и на рынке в целом. Наталья присоединилась к SAP CIS два года назад в роли руководителя офиса генерального директора. С 22 декабря 2021 г

В SAP CIS назначен новый директор по персоналу С 1 января 2021 года директором по персоналу SAP CIS станет Екатерина Печаткина, она сменит на этой должности Веру Соломатину. Екатерина присоединилась к SAP в 2017 году в роли HR-бизнес-партнера и поддерживает все подразделения организац

В SAP CIS сменился исполнительный директор С 1 января 2021 г. исполнительным директором SAP CIS станет Алексей Петунин. Он сменит на этой должности Дмитрия Красюкова. Об этом CNews сообщили в пресс-службе SAP CIS. Алексей Петунин присоединился к SAP 9 лет назад, пройдя путь

Российский SAP уличили в незаконных валютных операциях на полмиллиарда гомиллионный штраф для SAP Как выяснил CNews, российскому представительству немецкой компании SAP — ООО «САП СНГ» — придется заплатить штраф в размере 200,4 млн руб. за незаконные валютные опер

SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство твие эффективному развитию цифрового сельского хозяйства в России. Подписантами выступили руководитель ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» Павел Пименов и заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Леонтович. Совместные усилия SAP CIS и ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» будут направлены на повышение уровня финансовой грамотности и знаний современных экон

В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет Новый гендиректор Новым гендиректором SAP CIS, подразделения SAP в России и странах СНГ, назначен Андрей Филатов, о чем компания со

SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку Достижения SAP СНГ Компания SAP опубликовала финансовый отчет о своей деятельности за 2018 г. во всех странах присутствия. Согласно документу, подразделение SAP в СНГ и России, которое в 2018 г., несмотря

Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу ТС трудится 25 специалистов. Позже эта информация была удалена. Так или иначе, в ИТС утверждают, что большинство персонала прошло обучение и официальную сертификацию в «Информационно-сервисном центре САП СНГ». По базе данных SAP, ИТС располагает серебряным партнерским статусом немцев. В ИТС заверяют, что среди клиентов компании Новолипецкий металлургический комбинат, «Транснефть», «Альфа-ба

InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов Группа компаний InfoWatch и SAP CIS подписали соглашение о начале сотрудничества в сфере обеспечения безопасности корпоративных данных. На первом этапе партнёры провели интеграцию решений InfoWatch с системами SAP для кон

Российский футбольный союз и SAP CIS запускают цифровой проект подготовки российских футболистов Российский футбольный союз и компания SAP CIS объявили о начале сотрудничества в рамках реализации Стратегии развития российского футбола 2030. На базе сервиса SAP Sports One будет создана единая система управления сборным командам

ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга ие 25 мая 2018 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018). В церемонии приняли участие Советник по коммерческой деятельности ФК «Зенит» Илья Кочеврин и Исполнительный директор SAP CIS Дмитрий Красюков. «Зенит» и SAP CIS будут привлекать к участию в проекте студентов петербургских вузов, которые входят в Университетский Альянс SAP – среди них Университет ИТМО,

«ЭР-Телеком» и SAP CIS будут развивать промышленный интернет вещей в России «ЭР-Телеком» и SAP CIS подписали меморандум о стратегическом партнерстве в ходе Петербургского международного экономического форума. Компании планируют объединить усилия и опыт в области промышленного интерне

ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе Дальневосточный федеральный университет и SAP CIS подписали соглашение, согласно которому будут проводить обучение молодых специалистов

SAP заявила о крупнейшем внедрении в России и о рекорде выручки за 5 лет иков Сбербанка, в будущем количество пользователей будет увеличено до 270 тыс. Генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова акцентирует внимание на том, что проект был реализован в период акт

SAP CIS получила рекордную за последние пять лет выручку в 468,4 млн евро задач на специальных условиях. Всего в российских SAP Next-Gen Lab за год было разработано более 10 проектов, которые востребованы клиентами и партнёрами SAP. Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS, отметила: «Российская экономика сейчас проходит важный этап, от результативности, скорости и масштабов цифровизации зависит конкурентоспособность страны на годы вперед. SAP, опираясь н

В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет Назначение ПарменовойГендиректором компании SAP CIS, подразделения немецкой корпорации SAP в России и странах СНГ, стала Наталия Парменов

НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени российской экономики, очень рада появлению первого фокусного партнёра по проектам в сфере интернета вещей – Национального центра интернета вещей, – сказала Наталия Парменова, исполнительный директор SAP CIS. – Появление в России специализированных разработчиков в сфере промышленного интернета вещей позволит реализовывать крупные проекты по цифровой трансформации на ведущих российских предп

Российский SAP внезапно остался без гендиректора Уход ГонтареваГендиректор SAP CIS, подразделения SAP в России и странах СНГ, Павел Гонтарев ушел из компании. Об этом C

SAP СНГ построит новую партнерскую экосистему инноваций вациям, а также новым моделям работы с партнерами, направленным на совместные проекты и разработки. SAP СНГ запустила трансформацию экосистемы, в рамках которой будет развивать востребованные к

Руководить Иннополисом поставили экс-руководителя SAP СНГ ых предприятий). Матвеев был единственным топ-менеджером SAP в Европейском регионе, который руководил сразу тремя направлениями: BusinessOne, OEM и ISV. Позднее он был назначен руководителем кластера SAP СНГ в пяти странах — Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.Выходец из SAP Евгений Матвеев возглавил АНО «Город Иннополис» Своими приоритетами новый глава АНО

SAP СНГ объявила ряд кадровых изменений в составе топ-менеджмента компании ом, работает в SAP 6 лет. Он начинал свою работу в компании как региональный представитель в Южном Федеральном округе, после чего работал менеджером по продажам департамента среднего и малого бизнеса SAP СНГ. С 2013 г. Алексей руководил данным департаментом, отвечая за работу с компаниями из индустрии товаров народного потребления, оптовой торговли, транспорта, а также строительной отрасли.

Назначен новый директор представительства SAP СНГ в Беларуси Компания SAP объявила о назначении Ильи Шулипина на должность директора представительства SAP СНГ в республике Беларусь. Андрей Горяйнов, занимавший эту должность с июня 2013 г., продолжит работу в качестве директора департамента платформенных решений SAP СНГ. Об этом CNews с

Сергей Панкратов стал новым директором по маркетингу SAP СНГ Компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, объявила о назначении в руководящем составе компании. Директором по маркетингу и руководителем российской команды стал Сергей Панкратов, сообщили

SAP СНГ и «Мегафон» подписали меморандум о первом внедрении системы S4/HANA в российской компании Компания SAP СНГ совместно с российской телекоммуникационной компанией «Мегафон» подписали меморандум о стратегическом партнерстве, предусматривающем первое в России внедрение новейшей ИТ-системы - S4/H

«Юлмарт» и SAP СНГ объявили о новом этапе сотрудничества по созданию глобальной торговой онлайн-площадки Во время Недели электронной коммерции, проходящей в рамках XX Петербургского международного экономического форума, компания SAP СНГ, игрок рынка корпоративных приложений, и «Юлмарт», российская частная интернет-компания, подписали меморандум о новом этапе сотрудничества по созданию глобальной торговой онлайн-площадк

SAP СНГ и АСЭ будут совместно работать над партнерским решением на базе SAP HANA Компания SAP СНГ совместно с группой компаний АО АСЭ (входит в группу компаний ASE) подписали меморандум о совместной работе над партнерским решением на базе SAP HANA. Об этом CNews сообщили в SAP СН

В SAP СНГ внезапно сменился гендиректор ении нового генерального директора своего представительства в СНГ. Им стал Павел Гонтарев, перешедший с позиции замгендиректора. На новом для себя посту он сменил Вячеслава Орехова, который руководил SAP СНГ с 2014 г., а теперь продолжит работу в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании.Павел Гонтарев теперь станет отвечать за рост операционной эффективности, стратегическое планирование и по

Евгений Матвеев назначен управляющим директором SAP СНГ по кластеру из пяти стран СНГ Компания SAP СНГ объявила о новом назначении в команде топ-менеджмента. Евгений Матвеев, ранее отвечавший за развитие бизнеса SAP Business One и ряд других направлений в СНГ, назначен управляющим директ

Андрей Шарак возглавит департамент продаж облачных и функциональных бизнес-решений SAP СНГ Компания SAP СНГ, игрок рынка бизнес-приложений, объявила о назначении Андрея Шарака на должность заместителя генерального директора по облачным и функциональным бизнес-решениям. Как сообщили CNews в SA

Вице-президентом по продажам консалтинга и сервисов SAP в регионе MEE стал топ-менеджер SAP СНГ был назначен на должность директора по консалтингу и обучению SAP СНГ (SAP Field Services Director, SAP CIS). В новой роли вице-президента по продажам консалтинга и сервисов (SAP Services and S

«Башнефть» и SAP договорились о стратегическом сотрудничестве Компания «Башнефть» и SAP СНГ (ООО «САП СНГ») подписали меморандум о намерениях по стратегическому сотрудничеству в

SAP СНГ выводит на российский рынок решение SAP Fraud Management for Banking Компания SAP СНГ объявила о выводе решения SAP Fraud Management for Banking на российский рынок. Решение призвано помочь банковским и финансовым организациям предотвратить потери от злонамеренных действ

Услуга Quality Assurance 2.0 от SAP СНГ поможет управлять качеством проектов Компания SAP СНГ запустила новую услугу в сфере управления качеством проектов. Сервис Quality Assurance 2.0 позволит клиентам в России и СНГ на всех этапах проекта добиваться оптимальной эффективности в

Почему SAP готовит собственный дата-центр в России? Ежегодный форум SAP является крупнейшим событием SAP СНГ. В апреле этого года его посетителями стало более 3 тыс. человек. В хорошем смысле фо

SAP СНГ увеличил выручку, но сократил прибыль. В Казахстане и Украине – убытки раины и Казахстана) составила 445,1 млн евро, следует из документов компании. В 2012 г. этот показатель достигал 402,8 млн евро. Таким образом, за год рост продаж был на уровне 10%. В конце 2013 г. в SAP СНГ работало 834 сотрудника. За год их число выросло на 85 человек. Прибыль (profit after Tax) в 2013 г. оказалась несколько ниже показателя предыдущего года - 14,2 млн против 16,6 млн евро