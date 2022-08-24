Топ-менеджеры российского SAP хотят выкупить его у немецких хозяев

Выкуп SAP СНГ

Гендиректор SAP СНГ Андрей Филатов совместно с топ-менеджерами компании планирует выкупить российский бизнес у немецкой SAP. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на двух руководителей в компаниях-партнерах представительства SAP в России и источник, близкий к SAP СНГ.

Источник издания отмечает, что в настоящий момент топ-менеджмент SAP СНГ только прорабатывает возможность выкупа. «Ввиду наличия множества нюансов» пока нельзя спрогнозировать, как поступит немецкое руководство SAP, считает он.

Напомним, решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок SAP приняла в начале марта 2022 г. в связи с началом спецоперации на Украине. Пока не ясно, когда бизнес SAP будет окончательно свернут в нашей стране, отметил собеседник издания, близкий к SAP СНГ.

Вендор по условиям контрактов обязан уведомить своих клиентов о каких-либо изменениях менее чем за 90 дней до их появления. В соответствии с этим правилом, SAP либо начнет уведомлять об изменениях условий в договорах в сентябре, либо отложит свой уход из страны. Источник предположил, что SAP может позволить себе сдвинуть дату окончательного ухода как на месяц, так и на полгода.

Будут ли продаваться лицензии SAP

В России у SAP около 1,5 тыс. клиентов, среди которых как небольшие и средине, так и крупные компании. Часть из контрактов с этими клиентами заключена с головной компанией напрямую, другие же заключались через партнеров вендора.

Российское представительство SAP может выкупить ее топ-менеджмент

Источники издания полагают, что в случае выкупа SAP СНГ российским топ-менеджментом, контракты, заключенные с вендором, могут достаться им. Другой собеседник издания, близкий к SAP СНГ, считает, что при выкупе локального бизнеса вендор не разрешит поставлять российским заказчикам свои лицензии даже в рамках уже заключенных контрактов.

Один из бывших сотрудников SAP СНГ полагает, что выкуп российским менеджментом локального бизнеса SAP довольно ожидаемый шаг. У команды в этом случае будет много работы по остаточным контрактам, отмечает он.

По мнению собеседника TAdviser, в головной компании считают, что прекращение контрактов с российскими клиентами раньше срока обошлось бы вендору дорого. Поэтому вариант с передачей бизнеса новым владельцам выглядел бы разумным. «Вместе с тем в этом случае вырисовывается много нюансов: например, что делать с уже “запаркованными” лицензиями партнеров», — подчеркивает он.

Техподдержка SAP

Один из источников TAdviser отмечает, что для SAP основной деятельностью является продажа ПО. При этом остальные виды деятельности (техподдержка, консалтинг и пр.) остаются сопутствующими. Если продажа ПО в России свернется, то клиентам SAP все равно потребуется техподдержка. Этим и хочет заняться топ-менеджмент SAP СНГ, поясняет собеседник. По его словам, объемы выкупленного бизнеса будут значительно уступать объему бизнеса российского представительства SAP ранее.

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Сейчас российские партнеры SAP готовятся к тому, что им придется оказывать техподдержку у клиентов. «Если SAP не будет оказывать поддержку, это будет делать кто-то другой, — считает один из собеседников TAdviser. — У команды SAP СНГ, где есть эксперты, проработавшие в компании порядка 10-15 лет, несомненно, есть преимущество: уровень их экспертизы очень глубокий, и уровень поддержки силами таких специалистов — более серьезный и грамотный».

В самом SAP СНГ не прокомментировали изданию информацию о возможном выкупе бизнеса.

Совместный бизнес SAP СНГ и «1С»

В августе 2022 г. CNews выяснил, что «1С» создала совместный бизнес с топ-менеджерами ушедшей из России SAP. Компания получила название ООО «1С-перспектива».

Основным учредителем с долей в 50,2% выступает ООО «1С» — одно из главных юрлиц фирмы. Остальными соучредителями с равными долями в 8,3% стали шесть физических лиц: Роман Дианов, Олег Корнишев, Владимир Щербинин, Андрей Алексеев, Алексей Крутилин и Григорий Ермаков.

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В день публикации материала о планах поэкспериментировать с созданием совместных предприятий со специалистами по решениям SAP публично заявил директор «1С» Борис Нуралиев.