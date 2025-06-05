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1С-перспектива

1С - 1С-перспектива

1С-Перспектива — дочерняя компания фирмы «», которая разрабатывает, интегрирует и развивает цифровые экосистемы решений на платформе 1С для отечественного корпоративного рынка. 

УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «1С-Перспектива» и VK Tech объявили о запуске первого совместного решения 1
20.12.2022 Прогноз «Эдит про»: 2023 станет годом «1С» и нишевых ERP-продуктов 1
19.12.2022 Топ-менеджеры российского SAP передумали выкупать бизнес. Все равно клиенты уходят 1
24.08.2022 Топ-менеджеры российского SAP хотят выкупить его у немецких хозяев 1
19.08.2022 «1С» создала совместный бизнес с топ-менеджерами ушедшей из России SAP 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

1С и организации, системы, технологии, персоны:

8502 5
SAP SE 5336 4
SAP CIS - САП СНГ 855 2
Компас 20 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4167 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 291 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 408 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
Optimacros - Оптимакрос 68 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 1
Галактика - Корпорация 1481 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 2
Управление финансами - Financial management 619 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5330 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 312 1
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 418 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2248 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1130 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5603 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4176 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16260 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9689 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30641 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10609 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6887 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 392 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 20 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2331 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 62 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 82 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
VK Data Platform 12 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149481 5
Украина 7673 3
Германия - Федеративная Республика 12790 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4011 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 539 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 707 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8002 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6371 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3390 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11271 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 2
IDC - International Data Corporation 4921 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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