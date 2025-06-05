Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С 1С-перспектива
1С-Перспектива — дочерняя компания фирмы «1С», которая разрабатывает, интегрирует и развивает цифровые экосистемы решений на платформе 1С для отечественного корпоративного рынка.
УПОМИНАНИЯ
1С и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 1
|Щербинин Владимир 17 3
|Крутилин Алексей 2 2
|Нуралиев Борис 290 2
|Корнишев Олег 2 2
|Дианов Роман 2 2
|Ермаков Григорий 2 2
|Филатов Андрей 114 2
|Алексеев Андрей 14 2
|Качурин Алексей 1 1
|Гонтарев Павел 102 1
|Шадаев Максут 1054 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.