Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации

ЦЦТ «Борлас Эдит» автоматизировал процесс управления имуществом ДОСААФ России Валерий Тикунов, руководитель отдела поддержки корпоративных систем ЦЦТ «Борлас Эдит». *** Команда «Эдит Про» более 10 лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит Про

Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит» ктурных проектов Центра цифровой трансформации «Борлас Эдит». Об этом CNews сообщили представители «Эдит Про». ЦЦТ «Борлас Эдит» был образован в результате слияния практик «1С» группы «Борлас»

Кира Есина возглавила Департамент проектного управления «Эдит про» Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявила о назначении Киры Есиной на должность руководителя Депар

НИУ «МЭИ» и «Эдит про» будут совместно готовить ИТ-специалистов Национальный исследовательский университет «МЭИ» и «Эдит про» (группа «Борлас») подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сотрудники компании будут участвовать в обучении студентов, а молодые специалисты получат практические навык

«Эдит про» расширяет практику «1С»-автоматизации «Эдит про» (группа «Борлас») объявила о расширении на 50% департамента консалтинга, в задачи которого входит развитие отраслевой экспертизы «1С»-автоматизации, во втором полугодии 2023 г. Следуя

Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас» ладелец «Борласа» Как выяснил CNews, генеральный директор интегратора ERP-решений на базе «1С» ООО «Эдит про» Дмитрий Кичко получил 5% акций ООО «Борлас АФС» («Борлас — аналитические и финансов

«Эдит про»: спрос на автоматизацию в энергетическом секторе вырос в 2 раза «Эдит про» (группа «Борлас») зафиксировала удвоение спроса на цифровые решения среди компаний энергетической отрасли. Еще в 2020 г. аналитики Института статистических исследований и экономики зн

«Эдит про» заключила партнерское соглашение с разработчиком ОС «Альт» «Эдит про» группа «Борлас») стала партнером компании «Базальт СПО» – разработчика российских операционных систем «Альт». «Эдит про» расширяет предложение в рамках комплексной стратегии им

«Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге Компания «Эдит про» (группа «Борлас») открыла офис в Санкт-Петербурге: он расположен в бизнес-центре Te

«Эдит про» автоматизировала процесс техприсоединения потребителей к электросетям в «Россети Ленэнерго» «Эдит про» завершила проект по автоматизации бизнес-процессов по направлению «Технологическое присоединение потребителей к сетям» «Россети Ленэнерго» на платформе «1С». «Россети Ленэнерго» – одн

«Эдит про» создала направление консалтинга «Эдит про» (группа «Борлас») объявила о создании департамент консалтинга. Возглавил его Дмитрий Дугин. В задачи Дугина будет входить развитие широкой отраслевой экспертизы «1С»-автоматизации. По

«Эдит про» построит сеть региональных офисов «Эдит про» объявила о планах по развитию сети региональных офисов и привлечению новых специалистов в городах-миллионерах для реализации существующих проектов. На данный момент кроме головного оф

Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про» Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявляет о создании Департамента проектного управления. Руководи

Прогноз «Эдит про»: 2023 станет годом «1С» и нишевых ERP-продуктов тале 2023 г. в России будет завершена первая волна внедрений отечественных ERP-систем, начатых в 2022 г. С этого момента на рынке начнет стремительно меняться расстановка сил, прогнозируют аналитики «Эдит про», как в части софта, так и услуг системной интеграции. Главный тренд – поступательное увеличение доли российских ERP-решений. В ближайшей перспективе основную часть ERP-«пирога» освоит

ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С» ания «Центр цифровой трансформации» (ООО «ЦЦТ), образованная в результате сделки группы «Борлас» и «Эдит про», завершает процесс формирования новой организационной структуры и расширяет штат сп

«Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С» Завершена сделка между группой «Борлас» и «Эдит про». По условиям сделки «Борлас» увеличил долю уставного капитала в «Эдит про» д

«Эдит про» увеличит производительность «1С»-решений с помощью системы «Алькир» ГК «Эдит про» и компания DigiLabs, разработчик системы «Алькир», подписали соглашение, по котором

ГК «Эдит про» поможет «Россети Ленэнерго» в развитии экосистемы «1С» ГК «Эдит про» выиграла конкурс и заключила контракт с «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по со

ГК «Эдит про» автоматизировала процесс планирования диагностики оборудования в «Россети Ленэнерго» ГК «Эдит про» реализовала проект автоматизации планирования многолетних и годовых планов-графиков

ГК «Эдит про» автоматизировала систему управления автотранспортом в «Россети Ленэнерго» ГК «Эдит про» внедрила в «Россети Ленэнерго» систему управления автотранспортом. Проект реализова

ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей» Специалисты компании «Эдит про» прошли программу повышения квалификации на базе учебно-тренировочного полигона ПАО

ГК «Эдит про» стала аккредитованным партнёром ГК «Астра» ГК «Эдит про» получила сертификат авторизованного партнера ГК «Астра». Его наличие предполагает,

«Эдит про» примет на стажировку студентов КубГУ ГК «Эдит про» провела ярмарку вакансий для студентов Кубанского государственного университета (Ку

ГК «Эдит про»: доля «1С» на российском рынке ERP-систем может достичь 70% ди поставщиков ERP-систем в России может вырасти вдвое: до 70%. К таким выводам пришли эксперты ГК «Эдит про». По данным Statista, выручка на российском рынке ИТ-услуг (включая консалтинг, разр

«Эдит про» обеспечит поддержку «1С» для компании «Россети Кубань» Группа компаний «Эдит про», специализирующаяся на разработке и внедрении решений на платформе «1С», заключила

«Эдит про» объединила кадровые процессы розничной сети «Магнит» в единой системе «Эдит про» перенесла процессы кадрового администрирования и расчета заработной платы «Магнит ф

В 2021 г. «Эдит про» значительно укрепила позиции в сфере энергетики Компания «Эдит про», специализирующаяся на разработке и внедрении решений на платформе «1С», в том числ

«Эдит про» усовершенствовала систему учета транспорта электроэнергии компании «Россети Кубань» «Эдит про» реализовала три этапа развития автоматизированной системы учета транспорта электроэнергии (СУТЭ) на платформе «1С: Предприятие 8». Необходимость развития СУТЭ вызвана новыми требовани

«Борлас» и «Эдит Про» создают «Центр цифровой трансформации на платформе “1С”» Группа компаний «Борлас» и ООО «Эдит Про» объявили о завершении первого этапа сделки, в соответствии с которым «Борлас» приоб

«Борлас» купил долю в создателе систем на базе «1С» бизнес-приложений ГК «Борлас» приобрел 25,01% уставного капитала интегратора систем на базе «1С» — «Эдит про». В течение 2022 г. «Борлас» планирует довести свою долю сначала до 50,1%, затем - д

ГК «Эдит про»: рынок CRM в России вырастет на 20% в 2021 году ГК «Эдит про» оценивает рост рынка систем управления взаимоотношениями с клиентами в России по ит

«Эдит про» обновит для «Ленэнерго» информационные системы на базе «1С» «Эдит про» выиграла открытый конкурс компании «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по сопрово

ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ Группа компаний «Эдит про» внедрила компании «Агро-Строительные Технологии» (АСТ) систему «1С: Документооборот

Прогноз «Эдит про»: рынок СЭД в России вырастет на 12-15% в 2021 году «Эдит про» оценивает рост рынка систем электронного документооборота в России по итогам 2020 г

«Эдит Про» автоматизирует в «Ленэнерго» управление производственными активами ГК «Эдит Про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на развитие системы управления произв

«Эдит про» автоматизирует процесс технологического присоединения «Ленэнерго» «Эдит про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на автоматизацию процесса технологиче

ГК «Эдит про» и «Шерпа роботикс» займутся внедрением RPA в связке с «1С» Интегратор «Эдит про» и российский разработчик ПО для роботизации бизнес-процессов «Шерпа роботикс» заклю

«Эдит про» займется развитием системы учета передачи электроэнергии для компании «Россети Кубань» «Эдит про» выиграла открытый конкурс компании «Россети Кубань» на оказание услуг по развитию а

«Эдит про» внедрила подсистему «Производство спулов» в «Велесстрой СМУ» «Эдит про» завершила второй этап внедрения подсистемы учета производства и монтажа спулов собс