ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С»

Компания «Центр цифровой трансформации» (ООО «ЦЦТ), образованная в результате сделки группы «Борлас» и «Эдит про», завершает процесс формирования новой организационной структуры и расширяет штат специалистов. Согласно планам ЦЦТ, это позволит компании занять 10% рынка 1С-консалтинга. Об этом CNews сообщили представители ЦЦТ.

После слияния 1С-практики двух крупных игроков кадровый потенциал ЦЦТ насчитывает более 250 сотрудников. Руководителем объединенной практики «1С» и генеральным директором ООО «Эдит про» и ООО «ЦЦТ» стал Дмитрий Кичко.

Первый этап развития компании – создание организационной структуры ЦЦТ, которая поддержит быстрый рост и масштабирование 1С-практики. А также позволит эффективно управлять множеством проектов внедрения одновременно, развивать инновационный потенциал платформы «1С» и осуществлять управление талантами внутри компании.

Тремя ключевыми структурными единицами в компании станут: Департамент проектного управления, Департамент консалтинга и Департамент разработки. Они будут отвечать за реализацию внедрений, развитие специалистов, разработку и внедрение нового стека технологий «1С». Еще три подразделения будут обслуживать работу компании: Департамент продаж и маркетинга, Департамент персонала, Департамент ИТ.

Как только новая организационная структура будет сформирована, ЦЦТ приступит к расширению штата сотрудников. Уже в 2022 г. штат сотрудников компании может вырасти на 25%.

«Специалисты будут проходить отбор, оценку карьерных перспектив, для них будет сформирован план развития кадрового потенциала. После того, как новые сотрудники полностью адаптируются, мы будем проводить следующий отбор. Управляя талантами, мы сможем усилить компетенции компании в области цифровой трансформации. Более того, мы станем не менее привлекательным работодателем, чем западные консультанты», — сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор «Центра цифровой трансформации».

Ядро команды ЦЦТ составят опытные специалисты: средний проектный опыт консультантов и разработчиков компании составляет 10-15 лет. Работе с молодыми специалистами также будет уделяться внимание – это позволит поддерживать кадровый резерв.

По словам Дмитрия Кичко, в будущем развитие кадрового резерва может включить в себя сотрудничество с профильными вузами, прохождение стажировок. Отдельное внимание будет уделено формированию конкурентного компенсационного пакета сотрудников.

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Спрос на отечественные программные решения, в том числе на платформе «1С», стремительно растет. По оценкам аналитиков «Эдит про», доля платформы «1С» на рынке ПО для бизнеса может достичь 70% уже в ближайшее время. Для того чтобы поддержать процесс цифровой трансформации бизнеса, ЦЦТ формирует центр компетенций.

«Дефицит кадров в области ИТ, по оценкам Минцифры, составляет от 500 тыс. до 1 млн сотрудников. Развитие кадрового потенциала отрасли – задача не только государства, но и технологического бизнеса. Обладая всеми необходимыми знания и опытом, ЦЦТ приступает к реализации программы по развитию талантов», — сказал Дмитрий Кичко.

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«Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас ИТЦ». Уже 30 лет «Борлас» предлагает заказчикам инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

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Команда «Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов.