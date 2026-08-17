Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199733
ИКТ 15426
Организации 11785
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27067
Персоны 87204
География 3118
Статьи 1581
Пресса 1326
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

ЦЦТ РТ ГКУ Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста

ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста
 

Виктор Щепинов , Руководитель проектного офиса, Центр Цифровой трансформации Республики Татарстан "Проектирование регионального офиса цифровой трансформации - возможна ли гибкость?"конференция CNews "Цифровизация в госсекторе : итоги 2023" 19.09.2023

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.08.2026 Госучреждения Татарстана переходят на почтовую систему VK Tech 2
03.12.2025 Министерство цифрового развития Республики Татарстан пилотируют платформу безопасной ИТ-разработки «Сфера» 1
05.09.2024 ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт 1
19.02.2024 Назначен новый заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан 1
26.10.2023 В приложении «Я – школьник» запущен новый сервис «Мои достижения» 1
24.10.2023 «Борлас» добавил в портфель решений продукты экосистемы «Астра» 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
14.04.2023 Школьники Татарстана обменяли 155 тыс. пятерок на мобильный интернет Tele2 1
09.02.2023 Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах 1
21.10.2022 ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С» 1
27.09.2022 «Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С» 2

Публикаций - 11, упоминаний - 13

ЦЦТ РТ ГКУ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 32 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3348 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3089 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 545 3
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 3
9605 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4979 2
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 48 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 315 1
ICL Astra Services - АйСиЭл Астра сервис 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 262 1
Т1 НОТА 73 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
Ростелеком 10960 1
Microsoft Corporation - GitHub 1079 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1353 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 172 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 1
ICL ГК - ICL Group 483 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 73 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 303 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 549 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 275 1
Notamedia - Нотамедиа 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 8
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 199 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 52 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 5 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3912 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1544 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 360 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 452 1
Федеральное казначейство России 1950 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 270 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25862 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36282 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2080 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12869 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 952 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8313 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28311 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 571 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7839 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9526 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7899 2
IDP - Internal Development Platform - Internal Developer Platform - Платформы для внутренней разработки - Внутренний портал разработчика 38 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10692 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6698 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35098 1
Оцифровка - Digitization 5198 1
Программный стек 248 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2640 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16992 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7224 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2981 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10215 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1721 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 551 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8664 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5656 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2527 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3382 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9382 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 516 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14294 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11827 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2186 1
Linux OS 11550 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 408 1
Передовые технологии - RuDesktop 36 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
ByteDance - TikTok 356 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6292 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5743 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 348 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1847 1
НКТ - Р7-Офис 546 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2427 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 371 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 249 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 363 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 324 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 34 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1776 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 353 1
Габдрахманов Булат 6 2
Начвин Илья 9 2
Кичко Дмитрий 69 2
Лебедева Ольга 21 1
Яценко Вадим 105 1
Семенова Анастасия 2 1
Алтынбаева Иркя 1 1
Звонарева Елена 20 1
Щепинов Виктор 1 1
Власова Марина 4 1
Тузиков Иван 6 1
Едельсков Алексей 2 1
Ушанов Матвей 1 1
Саутин Василий 17 1
Савенков Дмитрий 2 1
Нуруллин Ренат 1 1
Кукушкин Егор 6 1
Фазлиев Айрат 1 1
Вагизов Руслан 25 1
Качанов Олег 121 1
Фетисов Александр 33 1
Ананьин Алексей 90 1
Песошин Алексей 3 1
Щеглов Петр 86 1
Ковтун Сергей 9 1
Усманов Руслан 3 1
Катаева Елена 32 1
Труненков Сергей 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166481 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3455 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14816 3
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 29 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47658 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13825 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 139 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3970 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11698 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16104 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4534 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4434 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3841 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10370 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2268 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53552 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8858 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6696 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6569 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6772 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8853 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2829 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 699 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3108 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11344 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8500 1
Адымнар - Билингвальная школа 4 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 185 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 3 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще