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ЦЦТ РТ ГКУ Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста
Виктор Щепинов , Руководитель проектного офиса, Центр Цифровой трансформации Республики Татарстан "Проектирование регионального офиса цифровой трансформации - возможна ли гибкость?"конференция CNews "Цифровизация в госсекторе : итоги 2023" 19.09.2023
СОБЫТИЯ
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ЦЦТ РТ ГКУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Габдрахманов Булат 6 2
|Начвин Илья 9 2
|Кичко Дмитрий 69 2
|Лебедева Ольга 21 1
|Яценко Вадим 105 1
|Семенова Анастасия 2 1
|Алтынбаева Иркя 1 1
|Звонарева Елена 20 1
|Щепинов Виктор 1 1
|Власова Марина 4 1
|Тузиков Иван 6 1
|Едельсков Алексей 2 1
|Ушанов Матвей 1 1
|Саутин Василий 17 1
|Савенков Дмитрий 2 1
|Нуруллин Ренат 1 1
|Кукушкин Егор 6 1
|Фазлиев Айрат 1 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Качанов Олег 121 1
|Фетисов Александр 33 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Песошин Алексей 3 1
|Щеглов Петр 86 1
|Ковтун Сергей 9 1
|Усманов Руслан 3 1
|Катаева Елена 32 1
|Труненков Сергей 36 1
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