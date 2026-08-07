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Песошин Алексей

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Университет «Иннополис» выпустил 357 ИТ-специалистов, исследователей, робототехников и инженеров 1
19.02.2024 Назначен новый заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан 1
25.04.2018 МТС и Ericsson открыли исследовательский центр в Татарстане 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Песошин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 10 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Superjob - Суперджоб 858 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 6 1
Ericsson IoT Accelerator 6 1
Корня Алексей 80 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 1
Шайхутдинов Роман 116 1
Вандюков Дмитрий 10 1
Габдрахманов Булат 6 1
Гасников Александр 9 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
Россия - РФ - Российская федерация 166166 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Стратегия 2030 Татарстана - Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 1 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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