Ericsson IoT Accelerator


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.11.2025 Инфраструктура для интернета вещей: роль CMP/M2M-платформ в цифровой экономике 1
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей 1
25.04.2018 МТС и Ericsson открыли исследовательский центр в Татарстане 1
28.02.2018 МТС и Ericsson подписали соглашение о создании исследовательского центра в Республике Татарстан 1
18.05.2017 Ericsson и Microsoft помогут ускорить процесс развертывания услуг на базе IoT с использованием мобильной связи 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ericsson IoT Accelerator и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3035 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14010 2
Microsoft Corporation 25191 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Grundfos - Грундфос 12 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 447 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6116 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16967 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1517 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72204 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2335 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28828 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14682 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12662 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3035 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1157 1
Умные платформы 1839 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22801 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5109 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11871 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12911 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 423 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21838 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7334 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 304 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1193 1
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 6 2
Orange Business Services IoT Connect Anywhere - Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 16 1
Microsoft Azure 1454 1
Ericsson DCP - Ericsson Device Connection Platform 4 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 1
Минуллина Талия 3 1
Песошин Алексей 2 1
Корня Алексей 80 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Шоржин Валерий 62 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3161 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 2
Россия - РФ - Российская федерация 155363 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3375 1
Нидерланды 3616 1
Европа 24589 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3232 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 121 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5463 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17267 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3743 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4216 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1143 1
Стратегия 2030 Татарстана - Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 1 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31544 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8007 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6327 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1184 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
