Назначен новый заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан

Коллективу министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан представили нового заместителя министра. Им стал Булат Габдрахманов, ранее занимавший должность начальника отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики в Центре цифровой трансформации Республики Татарстан. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В ведомстве Булат Габдрахманов будет отвечать за проекты, связанные с развитием экономики ИТ-отрасли региона, привлечением государственных грантов для реализации ИТ-решений, а также за вопросы по подготовке кадров для «Цифровой экономики» и цифровой трансформации образования в целом.

Булат Габдрахманов родился 26 мая 1995 г в Казани. Окончил Казанский федеральный университет по направлению «Прикладная математика и информатика», а также Бирмингемский университет (Великобритании) по направлению «Человеко-компьютерное взаимодействие» (магистр наук). В телекоммуникационной отрасли работает 11 лет.