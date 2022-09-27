«Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С»

Завершена сделка между группой «Борлас» и «Эдит про». По условиям сделки «Борлас» увеличил долю уставного капитала в «Эдит про» до 50,1%. Встречно «Эдит про» получила долю 49,9% в компании группы «Борлас» — ООО «Центр цифровой трансформации» (ООО «ЦЦТ»). Финансовые условия сделки не раскрываются. Об этом CNews сообщили представители «Эдит про».

Таким образом, основу объединенной практики «1С», насчитывающей на сегодня более 250 специалистов, составят компании ООО «Эдит про» и ООО «ЦЦТ». Руководителем объединенной практики «1С» и генеральным директоров обоих юридических лиц назначен Дмитрий Кичко.

В условиях ухода иностранных ERP-вендоров спрос заказчиков на решения «1С» стабильно растет. Аналитики «Эдит про» прогнозируют, что в течение ближайших двух лет доля «1С» среди поставщиков ERP-систем в России может вырасти вдвое – до 70%.

Для этого должна быть проделана большая работа: созданы новые отраслевые решения, обучено необходимое для реализации проектов в различных отраслях экономики и регионах России количество специалистов, обеспечена адекватная техническая поддержка и сопровождение внедренных решений, так как завершенные проекты потребуют регулярного обновления систем и доработки необходимого функционала по мере роста потребностей заказчиков.

Именно эти задачи являются ключевыми для объединенной практики «1С» компаний.

«Компетенции и опыт “Борлас” и “Эдит про” позволят в сжатые сроки реализовать актуальную для рынка системной интеграции задачу: построить мощный центр цифровой трансформации бизнеса на базе отечественных решений для предприятий различных отраслей экономики России», — отметил Алексей Ананьин, президент группы компаний «Борлас».

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«У “Эдит про” одна из сильнейших экспертиз в области внедрения решений “1С” на отечественном рынке, и она будет значительно усилена экспертизой специалистов “Борлас”. В рамках Объединенной практики “1С” уникальные компетенции специалистов будут развиваться и преумножаться, между командами проектов будет реализован постоянный обмен опытом, а человеческие ресурсы использоваться максимально эффективно, что ускорит процесс цифровизации наших заказчиков. В наших планах: занять до 10% отечественного рынка внедрений “1С” и войти в тройку лидеров», — сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ООО «Эдит про» и ООО «Центр цифровой трансформации».

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«Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас ИТЦ». Уже 30 лет «Борлас» предлагает современные инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

Команда «Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С». Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов.