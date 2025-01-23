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Кичко Дмитрий



23.01.2025 Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали 1
30.10.2024 В России создадут единый прайс-лист для госзакупок ПО 1
26.07.2024 Штат консультантов практики «1C» «Борлас» вырос до 300 человек 1
20.05.2024 Дмитрий Кичко, «Эдит Про» — про мифы о российских ERP с их разоблачением 1
23.04.2024 «Эдит Про»: рынок ERP в 2024 г. вырастет на 10-12% 1
18.04.2024 Импортозамещение забуксовало. Банки умоляют не отбирать у них иностранный софт – российских аналогов до сих пор нет 1
10.04.2024 Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит» 1
03.04.2024 «Софтлайн» потратил 1,6 миллиарда на покупку знаменитого внедренца «1С» 2
15.12.2023 Кира Есина возглавила Департамент проектного управления «Эдит про» 1
05.12.2023 НИУ «МЭИ» и «Эдит про» будут совместно готовить ИТ-специалистов 1
01.09.2023 «Эдит про» расширяет практику «1С»-автоматизации 1
28.08.2023 Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас» 1
04.08.2023 «Эдит про»: спрос на автоматизацию в энергетическом секторе вырос в 2 раза 1
17.07.2023 «Эдит про» заключила партнерское соглашение с разработчиком ОС «Альт» 1
23.06.2023 «Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге 1
17.05.2023 В России легализуют иностранный пиратский софт, чтобы получить денег для отечественных ИТ 1
20.03.2023 «Эдит про» автоматизировала процесс техприсоединения потребителей к электросетям в «Россети Ленэнерго» 1
07.03.2023 «Эдит про» создала направление консалтинга 1
28.02.2023 «Эдит про» построит сеть региональных офисов 1
22.02.2023 Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про» 1
19.12.2022 Интеграторам иностранных ИТ-решений разрешат работать в России без гарантии 1
17.11.2022 В России удвоилось число новых ИТ-компаний 1
21.10.2022 ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С» 2
27.09.2022 «Борлас» и «Эдит про» объединили практики «1С» 1
16.09.2022 «Эдит про» увеличит производительность «1С»-решений с помощью системы «Алькир» 1
08.09.2022 Разработчик самой популярной российской ОС замахнулся на собственную СУБД 1
05.09.2022 В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий падает 1
01.09.2022 В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным 1
24.08.2022 Госсектор в три с половиной раза увеличит расходы на российское ПО 1
23.08.2022 ГК «Эдит про» поможет «Россети Ленэнерго» в развитии экосистемы «1С» 1
10.08.2022 ГК «Эдит про» автоматизировала процесс планирования диагностики оборудования в «Россети Ленэнерго» 1
26.07.2022 «Росатом» разместит свое ПО вместо зарубежного на атомных станциях 1
25.07.2022 ГК «Эдит про» автоматизировала систему управления автотранспортом в «Россети Ленэнерго» 1
27.06.2022 ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей» 1
26.04.2022 Власти заманивают заграничных ИТ-шников в Россию упрощенной процедурой получения вида на жительство 1
26.04.2022 Власти заманивают заграничных ИТ-шников в Россию упрощенной процедурой получения вида на жительство 1
25.04.2022 «Эдит про» примет на стажировку студентов КубГУ 2
19.04.2022 ГК «Эдит про»: доля «1С» на российском рынке ERP-систем может достичь 70% 2
04.04.2022 В России резко упало число ИТ-вакансий, а количество резюме выросло 1
29.03.2022 «Эдит про» обеспечит поддержку «1С» для компании «Россети Кубань» 1

Публикаций - 65, упоминаний - 70

Кичко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 60
8219 45
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 24
Oracle Corporation 6691 11
SAP SE 5279 10
Microsoft Corporation 24632 9
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 9
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 8
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 7
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 4
Cisco Systems 5114 4
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 3
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 3
Softline - Софтлайн 2816 3
Google LLC 11785 2
Галактика - Корпорация 1467 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 2
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 10 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1043 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 381 2
Autodesk 609 2
Navicon - Навикон 285 2
Цифра ГК 2427 2
ЦЦТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 8 2
Базальт СПО - BaseALT 656 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
McKinsey & Company Int 249 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
IBS SouthEast Integration 4 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Россети Ленэнерго 1701 15
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 8
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 4
Велесстрой СМУ 12 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
John Deere - Джон Дир 25 1
Газпром ПАО 1342 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Почта России ПАО 2113 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 1
АСТ - Агро-Строительные Технологии 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 374 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
Судебная власть - Judicial power 2312 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 306 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 309 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
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Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 34
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2881 2
Linux OS 9953 5
1С:ERP Управление предприятием 551 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1249 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 3
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Apple iPhone 6 4862 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 2
Oracle Java - язык программирования 3076 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3220 2
Google Android 14000 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 265 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 1
Statista 229 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Microsoft Windows 15666 1
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
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Microsoft Windows 2000 8661 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1654 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1113 1
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 882 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1468 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 17
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3558 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7839 10
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 6
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5973 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2292 5
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 4
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 4
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1198 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 3
Английский язык 6635 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3109 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4011 3
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 499 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1212 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1863 3
Ведомости 1000 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
Forbes - Форбс 818 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 5
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 2
Markets&Markets Research 112 1
Mordor Intelligence 29 1
Grand View Research 18 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Juniper Research 522 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 3
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1048 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 78 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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