Кичко Дмитрий
Кичко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 677 6
|Шадаев Максут 1011 5
|Чернышенко Дмитрий 565 4
|Рензяев Константин 62 4
|Ананьин Алексей 81 4
|Путин Владимир 3172 3
|Фролов Павел 84 3
|Володкович Вячеслав 97 3
|Макаров Валентин 220 3
|Плуготаренко Сергей 79 3
|Дугин Дмитрий 6 3
|Коновалов Роман 20 2
|Махлин Дмитрий 95 2
|Черников Сергей 3 2
|Лашин Ренат 69 2
|Ткачев Станислав 8 2
|Рожков Александр 17 1
|Яскевич Сергей 6 1
|Артемьев Константин 7 1
|Голованов Василий 1 1
|Жаркова Роксана 1 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Мордухович Александр 3 1
|Карев Аркадий 19 1
|Мальцев Виталий 2 1
|Асланян Ани 12 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Паршин Максим 316 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Погосян Армине 1 1
|Суховей Денис 10 1
|Шмаков Антон 45 1
|Пустоваров Олег 2 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Токарева Екатерина 1 1
|Худобко Екатерина 4 1
|Комлев Николай 96 1
|Кудрявцева Юлия 17 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Павлов Олег 18 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1863 3
|Ведомости 1000 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
|Forbes - Форбс 818 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.