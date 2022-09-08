Разработчик самой популярной российской ОС замахнулся на собственную СУБД
Группа «Астра», разработчик российской ОС Astra Linux, нанимает персонал для развития направления СУБД. Среди них — руководитель направления, менеджер продукта, а также архитектор СУБД. Они займутся продуктовой стратегией и разработкой, наймом персонала, анализом аудитории, а также дизайном нового продукта.
СУБД Astra
Как выяснил CNews, группа компаний «Астра», которая занимается разработкой ОС Astra Linux, планирует заняться разработкой системы управления базами данных (СУБД). К такому выводу можно прийти, проанализировав последние вакансии компании в этом направлении.
Так, в начале сентября 2022 г. «Астра» опубликовала сразу три вакансии по направлению СУБД — директор по продукту/руководитель направления, менеджер продукта, а также архитектор. Команда займется продуктовой стратегией, наймом персонала, анализом аудитории и пр.
«Мы планируем значительно усилить собственные компетенции и экспертизу по данному направлению, — рассказал CNews технический директор ГК «Астра» Антон Шмаков. — Пока все наши планы в данной части в рамках развития серверной Astra Linux». Подробнее свои планы в «Астре» комментировать не стали.
Набор команды и разработка стратегии
При этом, согласно описаниям вакансий, «Астра» рассматривает СУБД как отдельный «продукт». И, по всей видимости, основанный на PostgreSQL, учитывая требования к опыту и квалификации кандидатов.
Согласно описанию вакансии, руководитель направления СУБД в «Астре» должен заняться разработкой продуктовой стратегии и бизнес-модели системы управления базами данных. Вместе с тем, он займется формированием модели развития СУБД в рамках всей экосистемы решений «Астры», наймом команды и продуктовой разработкой.
Руководитель нового направления возьмет на себя и задачу по формированию «дорожной карты» развития продукта СУБД в соответствии с бизнес-целями компании, исследованием рынка и конкурентов и пр. Среди требований к директору по СУБД «Астра» предъявляет глубокое понимание и опыт работы с PostgreSQL, а также практический опыт построения и оптимизации высоконагруженных и отказоустойчивых СУБД.
Архитектор в «Астре» займется разработкой плана реализации проекта, формированием эталонных архитектур, требований к механизмам защиты информации и тестированием. Помимо этого, специалист возьмет на себя проработку оптимизации СУБД и базового системного ПО для различных сценариев и анализом возможностей по проведению миграции данных в СУБД из других систем.
В обязанности менеджера продукта, согласно описанию вакансии, входит формирование бизнес-плана по СУБД, а также анализ целевых сегментов и аудитории продукта.
Отметим, что в ходе интервью CNews в ноябре 2021 г. гендиректор «Астры» Илья Сивцев оценивал позиции своей компании на рынке госзаказа (а другого почти и не было) как лидерские среди конкурентов. «У нас есть своя аналитика; по открытым данным госзакупок отечественных ОС (без учета мобильных решений), в сегменте госорганизаций на конец 2020 г. наша доля составляла порядка 63%», — сказал он.
Мнение рынка
«Могу предположить, что речь идет не о создании собственного продукта, а о “приземлении” PostgreSQL, которую разрабатывает всемирное сообщество, и выводе ее на рынок России под своим брендом, как это делает уже с десяток компаний в РФ», — рассказал CNews Денис Хохлов, заместитель директора Центра СУБД Научно-производственного предприятия «Реляционные экспертные системы» (НПП «Релэкс»). Он указал на тот факт, что в составе ОС Astra Linux давно поставляется СУБД PostgreSQL.
По мнению гендиректора ГК «Эдит про» Дмитрия Кичко, если продукт «Астры» попадет в реестр отечественного ПО, то он станет прямым конкурентом Postgres Pro — системы, «которая сейчас по сути монополист на рынке СУБД».
«Более того, при попадании в реестр у продукта Astra Linux есть конкурентное преимущество — они будут предлагать операционную систему с уже интегрированной в нее системой управления базами данных, — рассказал CNews эксперт. — Заказчику будет выгодно работать с ними. В этом случае они имеют шансы занять даже большую часть рынка, чем Postgres Pro».
В Postgres Professional, как и в «Ред софт» отказались комментировать планы «Астры».
Рынок СУБД
На российском рынке уже есть решение, построенное на базе открытой свободной СУБД PostgreSQL — решение российской компании Postgres Professional. CNews часто пишет про перевод систем отечественных компаний и госструктур с иностранных СУБД на российскую Postgres Pro. Так, в марте 2022 г. ИТ-интегратор Минтранса «Защитаинфотранс» опубликовал тендер на закупку лицензий СУБД Postgres Pro. На это было выделено 34,9 млн руб. А в июне на Postgres Pro начал переходить производитель российских монет и банкнот «Гознак». На переход госпредприятие выделило 24,7 млн руб.
Это не единственная СУБД, представленная на российском рынке. На нем также присутствует система компании «Ред софт», построенная на свободной кроссплатформенной реляционной СУБД Firebird. Вместе с тем на рынке есть и СУБД «Линтер» компании «Релэкс». Она, по заявлению представителей компании, разработана «с нуля», без использования открытых технологий.
Стоит также упомянуть и уход с российского рынка американской корпорации Oracle, которая известна своей СУБД.
Масштаб «Астры»
Технологический стек группы «Астра» включает в себя ОС Astra Linux (компании «Русбитех-Астра»), в том числе серверную ОС, комплекс средств виртуализации «Брест», диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk (компании «Увеон — облачные технологии») корпоративную почту RuPost, решение для управления доменом ALD Pro, ПО для организации мобильных рабочих мест WorksPad и средства резервного копирования RuBackup (созданные «Рубэкап»).
В марте 2022 г. CNews стало известно о планах «Астры» в несколько раз увеличить штат своих специалистов. Причина такого решения заключается в возросшем спросе на российское ПО на фоне западных санкций, введенных после начала российской военной спецоперации на Украине. В течение двух лет в компании планируют расшириться с 500 до 5 тыс. человек.