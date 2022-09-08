Разработчик самой популярной российской ОС замахнулся на собственную СУБД

Группа «Астра», разработчик российской ОС Astra Linux, нанимает персонал для развития направления СУБД. Среди них — руководитель направления, менеджер продукта, а также архитектор СУБД. Они займутся продуктовой стратегией и разработкой, наймом персонала, анализом аудитории, а также дизайном нового продукта.

СУБД Astra

Как выяснил CNews, группа компаний «Астра», которая занимается разработкой ОС Astra Linux, планирует заняться разработкой системы управления базами данных (СУБД). К такому выводу можно прийти, проанализировав последние вакансии компании в этом направлении.

Так, в начале сентября 2022 г. «Астра» опубликовала сразу три вакансии по направлению СУБД — директор по продукту/руководитель направления, менеджер продукта, а также архитектор. Команда займется продуктовой стратегией, наймом персонала, анализом аудитории и пр.

«Мы планируем значительно усилить собственные компетенции и экспертизу по данному направлению, — рассказал CNews технический директор ГК «Астра» Антон Шмаков. — Пока все наши планы в данной части в рамках развития серверной Astra Linux». Подробнее свои планы в «Астре» комментировать не стали.

Набор команды и разработка стратегии

При этом, согласно описаниям вакансий, «Астра» рассматривает СУБД как отдельный «продукт». И, по всей видимости, основанный на PostgreSQL, учитывая требования к опыту и квалификации кандидатов.

Группа «Астра» нанимает персонал для разработки СУБД

Согласно описанию вакансии, руководитель направления СУБД в «Астре» должен заняться разработкой продуктовой стратегии и бизнес-модели системы управления базами данных. Вместе с тем, он займется формированием модели развития СУБД в рамках всей экосистемы решений «Астры», наймом команды и продуктовой разработкой.

Руководитель нового направления возьмет на себя и задачу по формированию «дорожной карты» развития продукта СУБД в соответствии с бизнес-целями компании, исследованием рынка и конкурентов и пр. Среди требований к директору по СУБД «Астра» предъявляет глубокое понимание и опыт работы с PostgreSQL, а также практический опыт построения и оптимизации высоконагруженных и отказоустойчивых СУБД.

Архитектор в «Астре» займется разработкой плана реализации проекта, формированием эталонных архитектур, требований к механизмам защиты информации и тестированием. Помимо этого, специалист возьмет на себя проработку оптимизации СУБД и базового системного ПО для различных сценариев и анализом возможностей по проведению миграции данных в СУБД из других систем.

В обязанности менеджера продукта, согласно описанию вакансии, входит формирование бизнес-плана по СУБД, а также анализ целевых сегментов и аудитории продукта.

Отметим, что в ходе интервью CNews в ноябре 2021 г. гендиректор «Астры» Илья Сивцев оценивал позиции своей компании на рынке госзаказа (а другого почти и не было) как лидерские среди конкурентов. «У нас есть своя аналитика; по открытым данным госзакупок отечественных ОС (без учета мобильных решений), в сегменте госорганизаций на конец 2020 г. наша доля составляла порядка 63%», — сказал он.

Мнение рынка

«Могу предположить, что речь идет не о создании собственного продукта, а о “приземлении” PostgreSQL, которую разрабатывает всемирное сообщество, и выводе ее на рынок России под своим брендом, как это делает уже с десяток компаний в РФ», — рассказал CNews Денис Хохлов, заместитель директора Центра СУБД Научно-производственного предприятия «Реляционные экспертные системы» (НПП «Релэкс»). Он указал на тот факт, что в составе ОС Astra Linux давно поставляется СУБД PostgreSQL.

Как незрячие тестировщики помогают делать портал mos.ru удобным ИТ в госсекторе

По мнению гендиректора ГК «Эдит про» Дмитрия Кичко, если продукт «Астры» попадет в реестр отечественного ПО, то он станет прямым конкурентом Postgres Pro — системы, «которая сейчас по сути монополист на рынке СУБД».

«Более того, при попадании в реестр у продукта Astra Linux есть конкурентное преимущество — они будут предлагать операционную систему с уже интегрированной в нее системой управления базами данных, — рассказал CNews эксперт. — Заказчику будет выгодно работать с ними. В этом случае они имеют шансы занять даже большую часть рынка, чем Postgres Pro».

В Postgres Professional, как и в «Ред софт» отказались комментировать планы «Астры».

Рынок СУБД

На российском рынке уже есть решение, построенное на базе открытой свободной СУБД PostgreSQL — решение российской компании Postgres Professional. CNews часто пишет про перевод систем отечественных компаний и госструктур с иностранных СУБД на российскую Postgres Pro. Так, в марте 2022 г. ИТ-интегратор Минтранса «Защитаинфотранс» опубликовал тендер на закупку лицензий СУБД Postgres Pro. На это было выделено 34,9 млн руб. А в июне на Postgres Pro начал переходить производитель российских монет и банкнот «Гознак». На переход госпредприятие выделило 24,7 млн руб.

Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы Безопасность

Это не единственная СУБД, представленная на российском рынке. На нем также присутствует система компании «Ред софт», построенная на свободной кроссплатформенной реляционной СУБД Firebird. Вместе с тем на рынке есть и СУБД «Линтер» компании «Релэкс». Она, по заявлению представителей компании, разработана «с нуля», без использования открытых технологий.

Стоит также упомянуть и уход с российского рынка американской корпорации Oracle, которая известна своей СУБД.

Масштаб «Астры»

Технологический стек группы «Астра» включает в себя ОС Astra Linux (компании «Русбитех-Астра»), в том числе серверную ОС, комплекс средств виртуализации «Брест», диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk (компании «Увеон — облачные технологии») корпоративную почту RuPost, решение для управления доменом ALD Pro, ПО для организации мобильных рабочих мест WorksPad и средства резервного копирования RuBackup (созданные «Рубэкап»).

В марте 2022 г. CNews стало известно о планах «Астры» в несколько раз увеличить штат своих специалистов. Причина такого решения заключается в возросшем спросе на российское ПО на фоне западных санкций, введенных после начала российской военной спецоперации на Украине. В течение двух лет в компании планируют расшириться с 500 до 5 тыс. человек.