РЕЛЭКС Реляционные экспертные системы ГК
РЕЛЭКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакланов Михаил 7 6
|Кузнецов Сергей 154 4
|Максимов Виталий 4 4
|Бойченко Игорь 3 3
|Варов Константин 24 3
|Сушкевич Антон 66 2
|Хохлов Денис 2 2
|Парфёнов Николай 4 2
|Баркалов Роман 2 2
|Железняков Андрей 2 1
|Беленков Олег 1 1
|Григорьев Олег 2 1
|Пешков Анатолий 1 1
|Кириченко Сергей 2 1
|Попов Иван 3 1
|Бартунов Олег 47 1
|Гусев Дмитрий 70 1
|Алексеев Сергей 9 1
|Маркин Сергей 2 1
|Брагин Алексей 5 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Путин Владимир 3173 1
|Решетков Александр 5 1
|Речицкий Александр 1 1
|Волков Сергей 80 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Глазков Александр 137 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Макаров Валентин 220 1
|Богачев Игорь 180 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Иванов Борис 58 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Медокс Ярослав 35 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 2
|Из рук в руки - irr.ru 65 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Ведомости 1002 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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