РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК

На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 2

Состоялся релиз новой российской СУБД 1

Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1

Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий 1

Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС 1

Разработчик самой популярной российской ОС замахнулся на собственную СУБД 4

На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1

В России появились 23 национальных ОС 1

Энергетики попросили российских разработчиков написать для них ПО ценой в сотни миллионов 1

Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1

Открытая СУБД может быть создана при поддержке правительств РФ и других стран БРИКС 1