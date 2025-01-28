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Индексная книга (каталог) CNews*
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РЕЛЭКС Реляционные экспертные системы ГК

РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК

 

 

 

 


28.01.2025 СУБД «Линтер Бастион» обновлена до версии 6.0.20.3 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 2
03.12.2024 Эксперты «ФОРС Дистрибуция» подтвердили высокую производительность СУБД SoQoL 2
01.11.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с российскими СУБД семейства «Линтер» 1
15.05.2024 Подтверждена совместимость СУБД «Линтер Бастион» с ЗОСРВ «Нейтрино» 4
11.03.2024 НПП «Релэкс» получило подтверждение соответствия СУБД «Линтер Бастион» новым требованиям ФСТЭК 3
01.03.2024 Состоялся релиз новой российской СУБД 1
29.02.2024 Революция в мире реляционных СУБД. SoQoL — новый стандарт архитектуры систем управления данными 3
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 2
17.02.2023 Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий 1
08.12.2022 Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС 1
08.09.2022 Разработчик самой популярной российской ОС замахнулся на собственную СУБД 4
17.12.2021 Россияне создали СУБД, которая на «Эльбрусах» обгоняет PostgreSQL на Intel 1
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 1
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве 1
05.06.2018 Для российских процессоров «Комдив» пишут СУБД и военную геосистему за 100 миллионов 7
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1
30.01.2017 «Релэкс» обновила линейку СУБД «Линтер» 1
18.10.2016 В России появились 23 национальных ОС 1
20.05.2016 СУБД «Линтер Бастион» протестирована на отечественном сервере Rikor EcoServer 2
11.05.2016 Платформа Luxms BI протестирована на ПАК корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем» 1
07.04.2016 Российская платформа визуального контроля Luxms BI интегрирована с СУБД «Линтер Бастион» 1
24.03.2016 Энергетики попросили российских разработчиков написать для них ПО ценой в сотни миллионов 1
21.03.2016 СУБД «Линтер Бастион» рекомендована для применения с ОС «Роса» 1
18.02.2016 «Ай-Теко» и «Релэкс» протестировали связку ПАК «ЕС2015-Терем» — СУБД «Линтер Бастион» 2
15.12.2015 Тестируется новая версия российской ОС - «убийцы Windows» 1
02.11.2015 «Рикор» и «Релэкс» планируют поставлять российским заказчикам многофункциональные ПАК 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
11.06.2015 Кто будет создавать национальные ОС и СУБД. Минкомсвязи определилось с победителями 1
01.06.2015 «НТЦ Релэкс» получит грант «Сколково» в размере 32 млн руб. на разработку СУБД нового поколения 4
18.12.2014 Открытая СУБД может быть создана при поддержке правительств РФ и других стран БРИКС 1
05.12.2014 CompanyMedia совместима с СУБД «Линтер-ВС» и «Мобильной системой вооруженных сил» 1
03.12.2014 «Прогноз» и Naumen будут совместно замещать импортное ПО 1
19.11.2014 «Прогноз» интегрирует свое ПО с отечественной СУБД «Линтер» 2
10.11.2014 «Альт Линукс СПТ 6.0» и СУБД «Линтер Бастион» протестированы на совместимость 1
18.09.2014 Андрей Висящев - Импортозамещение – лучше послезавтра 2
20.08.2014 «100-процентно российская программная платформа» нацелилась на банки 1
06.09.2006 Российское системное ПО все еще существует 1

Публикаций - 44, упоминаний - 70

РЕЛЭКС и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6693 14
Microsoft Corporation 24634 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 7
IBM - International Business Machines Corp 9442 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 382 7
Diasoft - Диасофт 872 6
8226 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 6
Diasoft - Диасофт Платформа 25 6
Базальт СПО - BaseALT 657 5
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 5
Ростелеком 9709 4
Yandex - Яндекс 7356 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 4
VK - Mail.ru Group 3456 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 4
Ред Софт - Red Soft 708 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
Прогноз 1651 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Intel Corporation 12200 3
Softline - Софтлайн 2818 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 3
InterSystems - ИнтерСистемз 134 3
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
Новые облачные технологии (НОТ) 445 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4880 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3912 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 2
Mirantis - Мирантис 36 2
Samsung Electronics 10268 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Jolla - Sailfish Holding 82 2
Ланит Интеграция 190 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 4
РЖД - Российские железные дороги 1904 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 4
Газпром ПАО 1342 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 2
Почта России ПАО 2114 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
Hyundai Motor Company 384 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Связной ГК 1370 1
Евросеть 1404 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
КонсультантПлюс 134 1
Альфа-Банк 1771 1
Мираф-Банк 12 1
Татнефть 226 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
101Hotels.com 456 1
Газпром нефть 619 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11648 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3140 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 2
Федеральное казначейство России 1774 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5920 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 276 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11373 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19347 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 24
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7386 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21155 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7574 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2123 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6095 8
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 120 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12532 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3791 7
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 879 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2126 6
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1989 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5319 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27454 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4681 4
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 177 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6778 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 454 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1892 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12192 4
OpenStack 489 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1230 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9287 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6122 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11144 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24153 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6668 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4701 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1706 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6231 3
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 65 36
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1253 13
Linux OS 9961 12
Microsoft Windows 15670 8
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 980 7
Новые облачные технологии - МойОфис 780 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 5
РЕЛЭКС - SoQoL 5 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 689 4
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 138 4
TmaxSoft Tibero DBMS 44 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 4
Microsoft Office 3737 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 4
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 4
Embarcadero Interbase 41 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 924 4
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 3
СВД ВС - КПДА Нейтрино 18 3
ReactOS 12 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 243 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 3
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 100 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3223 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
БизнесИнтерСофт - ODANT - Object Data Access Network Technology - Распределенная объектно-сервисная СУБД 5 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 2
Рикор EcoServer 21 2
Айтеко - iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 12 2
IBM DB2 371 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 324 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 2
Бакланов Михаил 7 6
Кузнецов Сергей 154 4
Максимов Виталий 4 4
Бойченко Игорь 3 3
Варов Константин 24 3
Сушкевич Антон 66 2
Хохлов Денис 2 2
Парфёнов Николай 4 2
Баркалов Роман 2 2
Железняков Андрей 2 1
Беленков Олег 1 1
Григорьев Олег 2 1
Пешков Анатолий 1 1
Кириченко Сергей 2 1
Попов Иван 3 1
Бартунов Олег 47 1
Гусев Дмитрий 70 1
Алексеев Сергей 9 1
Маркин Сергей 2 1
Брагин Алексей 5 1
Ковнир Евгений 75 1
Путин Владимир 3173 1
Решетков Александр 5 1
Речицкий Александр 1 1
Волков Сергей 80 1
Никифоров Николай 1136 1
Глазков Александр 137 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Рубанов Владимир 75 1
Смирнов Алексей 243 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Макаров Валентин 220 1
Богачев Игорь 180 1
Новодворский Алексей 109 1
Иванов Борис 58 1
Кириченко Игорь 49 1
Медокс Ярослав 35 1
Яппаров Тагир 102 1
Плотникова Наталья 8 1
Мартиросян Самвел 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52133 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 794 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 3
Украина 7613 3
Финляндия - Финляндская Республика 3604 3
Южная Корея - Республика 6652 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 2
Азия - Азиатский регион 5533 2
Земля - планета Солнечной системы 10378 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
Индия - Bharat 5451 1
Канада 4885 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1878 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1499 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1153 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 560 1
Бельгия - Королевство 1041 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1662 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Европа 21775 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3947 1
Россия - СФО - Новосибирск 4299 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2731 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3103 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1446 1
Казахстан - Республика 5530 1
Сингапур - Республика 1851 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
США - Колумбия - Вашингтон 1390 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8410 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29074 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8642 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3042 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3150 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6950 3
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1201 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6134 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5766 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2308 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5773 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16310 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5978 2
Энергетика - Energy - Energetically 5088 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5529 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1550 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1213 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8044 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2903 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3112 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4978 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 2
Из рук в руки - irr.ru 65 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Ведомости 1002 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 164 3
РАН - Российская академия наук 1874 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 377 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 139 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 930 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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