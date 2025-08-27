Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Релэкс» выпустила веб-приложение «Супчик» для решения задач организации питания офисных сотрудников

Компания «Релэкс» презентовала веб-приложение «Супчик», предназначенное для эффективного решения задач организации питания офисных сотрудников. Приложение создано как для крупных компаний с развитым корпоративным питанием, так и предприятий пищевой отрасли. Платформа позволяет сотрудникам выбрать нужные блюда, свободно отказываться от заказа с последующей передачей порции другому работнику, а также просматривать подробную историю заказов и своевременно получать оповещения о новых позициях меню и текущих статусах заявок. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

По словам руководителя специальных проектов компании «Релэкс» Владимира Сахарова, новая разработка стала помощником руководителям отделов кейтеринга и обеспечило комфортные условия труда для сотрудников организаций различного уровня: «Мы уверены, что наше приложение «Супчик» сможет стать незаменимым инструментом повышения эффективности бизнеса и снижения издержек на организацию питания. Мы сами не просто придумали данное продуктовое решение, но уже активно используем его несколько лет. Благодаря функциональному интерфейсу, автоматизации процессов и поддержке системы обратной связи мы смогли снизить риски неоправданных трат и удовлетворить потребности каждого работника».

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден
бизнес

Приложение направлено не только на повышение удобства сотрудников, но еще нацелено на сокращение финансовых затрат и улучшение качества обслуживания в сфере корпоративного питания. Что является одной из ключевых задач при реализации проекта. К примеру, руководители служб кейтеринга уже смогли оценить функциональные возможности программы, позволяющей автоматически формировать меню и списки закупок, анализировать статистику выдачи блюд и остатков продуктов. Ведь простота использования и широкие возможности позволяют усовершенствовать работу ресторанов, кафе и отелей, сделав процесс организации питания более эффективным.

Приложение «Супчик» было реализовано с использованием технологий Node.js и Vue.js. Серверная часть построена на платформе Node.js, обеспечивающей выполнение множества параллельных запросов и быструю обработку данных. Клиентская сторона выполнена на библиотеке Vue.js, предоставляющей доступ к созданию интерактивных интерфейсов с быстрой реакцией на действия пользователей. Этот технологический стек позволил создать решение, подходящее как крупным корпорациям с организованным корпоративным питанием, так и заведениям сферы HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: