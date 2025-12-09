Разделы

Node.js Foundation Node JS framework Node.js программная платформа Express.js

Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js

09.12.2025 В компании «Газинформсервис» проанализировали критические RCE-уязвимости в экосистеме React/Next.js 1
04.12.2025 В репозитории npm подгрузили целый ворох вредоносов. Если они не добиваются желаемого, то пытаются разрушить систему 1
25.11.2025 НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске ОС «РОСА Фреш» 13.1 1
20.10.2025 Искусственный вайб: «Солар» зафиксировал всплеск уязвимостей в ИИ-сервисах 1
13.10.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг платформ Kubernetes для крупного бизнеса 1
01.09.2025 Возвращение OldGremlin: кибергруппа вымогателей возобновила атаки на российские компании 1
27.08.2025 «Релэкс» выпустила веб-приложение «Супчик» для решения задач организации питания офисных сотрудников 1
11.08.2025 В GitHub нашлись десятки пакетов на языке Go, убивающие ОС Windows и Linux, стирая все данные 1
30.07.2025 Хакеры установили на GitHub крупной фриланс-платформы вредоносные Node.js модули. Они уничтожали все данные в системе 1
27.06.2025 «Авито Работа»: новые профессии на рынке труда 1
18.06.2025 «1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов 1
29.04.2025 TerraMaster запускает интегрированный сервер резервного копирования U4-500 BBS 1
08.04.2025 «Рег.ру» интегрировал ispmanager в облачную платформу 1
31.03.2025 Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript 1
27.03.2025 Библиотека npm обзавелась вредоносным содержимым и раздает криптомайнеры 1
07.02.2025 Исследование Threat Zone 2025: представили годовую динамику российского ландшафта угроз 1
05.02.2025 Oracle вцепилась зубами в JavaScript. Она затеяла сложную юридическую игру, лишь бы ее не лишили прав на этот бренд 2
23.01.2025 Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус» 1
26.12.2024 SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech 1
05.12.2024 Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса 1
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования 1
27.11.2024 Компания Fork-Tech разработала Telegram Event Assistant для «Ростелекома» 1
25.10.2024 Облачную платформу Cloud.ru Evolution протестировали более 30 тысяч клиентов 1
18.09.2024 У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону 1
09.09.2024 Сотовым операторам снизят до 1000 раз плату за частоты для 5G 1
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

 1
15.08.2024 Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы 1
10.04.2024 В любимом хакерами языке программирования найдена зияющая «дыра» 1
05.04.2024 В протоколе HTTPS/2 выявлена новая фундаментальная уязвимость. Она позволяет проводить мощнейшие DDoS-атаки 1
02.04.2024 «Галлюцинации» искусственного интеллекта стали новой угрозой. Китайские корпорации уже попались 1
27.02.2024 Angara Security запускает услугу по внедрению доверенного репозитория на базе ИT-инфраструктуры заказчиков 1
18.10.2023 «Сравни» запустил финансовый суперапп 1
18.10.2023 Компания «Антиплагиат» объявила о присоединении нового партнера 1
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 1
18.08.2023 В СЭД PayDox появился конструктор договоров 1
27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1
02.03.2023 Самый простой язык программирования  1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1

Microsoft Corporation 25236 34
GitHub 963 30
Google LLC 12255 17
Oracle Corporation 6867 15
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 15
IBM - International Business Machines Corp 9551 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 10
Amazon Inc - Amazon.com 3132 9
Broadcom - VMware 2490 9
Salesforce 456 9
Red Hat 1344 8
Nginx - Энджайникс 186 8
Intel Corporation 12541 7
Yandex - Яндекс 8434 6
Apple Inc 12628 6
SAP SE 5426 5
Dell EMC 5092 5
Canonical 211 5
1С-Битрикс - Bitrix 620 5
8983 5
Meta Platforms - Facebook 4531 4
Samsung Electronics 10625 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 3
VK - Mail.ru Group 3532 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 3
Softline - Софтлайн 3261 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 3
X Corp - Twitter 2907 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 3
Ростелеком 10306 3
HP Inc. 5761 3
Mozilla Foundation 205 2
Infomaximum - Инфомаксимум 52 2
Checkmarx 14 2
Arduino Software 69 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 2
Mindbox - Майндбокс 25 2
Puppet 27 2
Открытые технологии 715 2
Superjob - Суперджоб 704 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 4
Сбер - СберАвто 36 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 3
Microsoft - LinkedIn 684 2
Kickstarter 131 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 2
Совкомбанк ПАО 285 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Traft - Трафт 23 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
Прожектор Венчурс 2 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 27 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 7 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 18 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Симбат 2 1
Shasta Ventures 8 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Газпром ПАО 1416 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Walt Disney Company 636 1
BMW Group 464 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Runa Capital 158 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 5
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Apache Software Foundation - ASF 221 6
Linux Foundation 189 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 31 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 67
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 59
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 47
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 43
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 35
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 29
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 24
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 763 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 14
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 66 14
DevOps - Development и Operations 1067 14
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 14
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 13
Repository - Репозиторий 1052 13
СУБД - NoSQL - not only SQL 159 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 13
OpenStack 532 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 13
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 12
Oracle Java - язык программирования 3328 49
JavaScript - JS - язык программирования 1329 46
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 44
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 38
Linux OS 10896 33
Microsoft Windows 16327 30
C/C++ - Язык программирования 839 25
Microsoft Azure 1460 25
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 24
Ruby - Язык программирования 156 19
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 19
Google Android 14679 17
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 17
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 16
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 16
Docker - Платформа распределённых приложений 435 15
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 130 12
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 11
Apple iOS 8242 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 11
Apache Hadoop 447 11
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 113 10
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 10
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 9
Microsoft TypeScript - язык программирования 78 9
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 9
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 8
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 67 8
JetBrains - Kotlin - язык программирования 113 7
Perl - Язык программирования 152 7
Apple macOS 2248 7
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 226 7
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 21 6
Microsoft Windows 10 1874 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 6
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 6
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 6
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 6
Dahl Ryan - Даль Райан 6 6
Аникин Леонид 61 4
Синицкий Руслан 9 3
Eich Brendan - Айк Бренден 15 3
Бочкин Александр 48 2
Ибрагимов Камиль 7 2
Кондратенко Кирилл 19 2
Степанов Антон 71 2
Гребнев Егор 41 2
Исраелян Ара 8 2
Павлов Никита 114 2
Sakac Chad - Сакак Чад 2 2
Мартынов Евгений 31 2
Бутримов Никита 4 2
Sebastian Byron - Себастиан Байрон 2 2
Aboukhadijeh Feross - Абухадидже Ферос 3 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Галушкин Олег 182 2
Мельникова Анастасия 431 2
Салов Антон 38 1
Касимов Денис 22 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Шпак Василий 263 1
Воинов Сергей 13 1
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Чернышов Андрей 15 1
Савин Андрей 14 1
Макаренко Андрей 10 1
Бобров Михаил 7 1
Кабаков Ярослав 62 1
Воробьев Сергей 16 1
Климов Иван 27 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Зайчиков Илья 20 1
Scherer Dave - Шерер Дейв 2 1
Федоров Андрей 29 1
Ежов Василий 45 1
Свинарчук Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 5
Германия - Федеративная Республика 12936 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 4
Украина 7793 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 4
США - Калифорния 4775 4
Канада 4985 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
США - Нью-Йорк 3151 3
Япония 13547 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Европа 24634 3
Канада - Монреаль 72 2
Казахстан - Республика 5792 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Кипр - Республика 579 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 314 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 49 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Кипр - Лимасол 21 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 9
Английский язык 6876 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
Металлы - Платина - Platinum 480 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 3
The Register - The Register Hardware 1696 6
BleepingComputer - Издание 410 4
ZDnet 662 3
Wikipedia - Википедия 585 3
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 2
Hacker News 76 2
Ars Technica 435 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
Reddit 356 2
Fortune 210 1
Мобильные системы 117 1
GigaOM 71 1
Открытые системы ИД 176 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Crunchbase 74 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 7
IDC - International Data Corporation 4943 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
W3Techs 13 1
Forbes Global 2000 49 1
SimilarWeb 57 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Microsoft Research 140 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
University of Bristol - Бристольский университет 85 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 17
VK All Cups 18 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Oracle Live SQL 1 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
ELMA DAY 14 1
Black Hat - Конференция 117 1
