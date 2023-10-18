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Компания «Антиплагиат» объявила о присоединении нового партнера

Новым партнером «Антиплагиат» стала компания АО «УНИ системы», являющаяся разработчиком информационной системы учета результатов научной деятельности UniCRIS. Облачная информационная система для управления информацией об исследованиях UniCRIS разработана с учетом разнообразных потребностей исследовательских организаций и университетов. UniCRIS дает возможность ученым, администраторам и лицам, принимающим решения сохранять и обеспечивать доступ к результатам текущей исследовательской деятельности, формировать отчетность и аналитику. Основой системы является информация о персонах, подразделениях, проектах, публикациях и патентах организации. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат».

В системе предусмотрена возможность расчета показателей результативности научных сотрудников для стимулирующих выплат и формирование публикационного отчета для загрузки в Единую государственную информационную систему учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). Таким образом, система адаптирована под формирование управленческой отчетности и соответствует текущим требованиям образовательного и научного рынка.

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UniCRIS базируется на свободно распространяемом ПО – веб-сервере Node JS и системе управления базами данных MongoDB, при этом поддерживает многоуровневую защиту от несанкционированного доступа, позволяя гибко гранулировать и делегировать права пользователей. Система предоставляется в виде сервиса, что исключает необходимость выделения локальных вычислительных ресурсов в организации и организации технического администрирования, резервного копирования данных и обновлений.

Компании объединили свои усилия для построения более плотного взаимодействия с научно-исследовательскими центрами и институтами, создав для них комплексное предложение, точно закрывающее текущие задачи и избавляющее от рутинной работы. Высокий экспертный уровень каждой команды создает неоспоримые преимущества для клиентов, получающих высококвалифицированную поддержку на всех этапах выбора, внедрения и эксплуатации систем.

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