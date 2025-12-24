Разделы

Российский разработчик Антиплагиат  работает в области обработки естественного языка и определения заимствований в текстах учебных и научных работ. Среди  разработок — алгоритмы по обнаружению фрагментов текстов, созданных с помощью искусственного интеллекта, поиск заимствованных изображений, а также механизм обнаружения плагиата в переводных текстах.

СОБЫТИЯ

24.12.2025 ИИ и Big Data для благотворительных фондов: образовательный курс «AI-Фандрайзер» 1
14.10.2025 В России появился первый полноценный инструмент для оценки использования ИИ в студенческих работах 2
08.07.2025 Президентская академия внедряет ИИ в приемную кампанию 1
27.06.2025 Новая версия электронного архива документов РДТЕХ включена в Реестр отечественного ПО 1
12.05.2025 «Антиплагиат» научился полностью распознавать нейросеть 2
06.09.2024 Российский совет по международным делам стал клиентом «Антиплагиата» 2
24.07.2024 «Антиплагиат»: каждая пятая работа российских студентов имеет следы ИИ 1
28.06.2024 В МГПУ создали цифровых двойников великих педагогов Ушинского и Выготского 1
04.03.2024 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud 1
30.01.2024 Компания «Антиплагиат» добавила в систему более 5,5 млн новых документов для поиска заимствований на других языках 1
29.01.2024 МГПУ и «Антиплагиат» совместно будут бороться с неэтичным использованием искусственного интеллекта в научных работах 3
18.10.2023 Компания «Антиплагиат» объявила о присоединении нового партнера 1
15.05.2023 «Антиплагиат» выявляет текст, созданный ChatGPT 2
21.04.2023 Skyeng запустила российский аналог Grammarly — Skygrammar 1
01.02.2023 Нейросеть ChatGPT написала диплом российскому студенту. Защита прошла суперуспешно 1
30.03.2012 Студенческий портал МФЮА работает на платформе «1С-Битрикс» 1
26.11.2008 Спрос на специалистов с высшим образованием: прогнозы 1
25.04.2008 МПГУ купит антивирусное ПО 1
06.07.2007 ВАК автоматизировала проверку диссертаций на плагиат 1
02.04.2007 Студенты требуют денег за свои рефераты в БД 3
17.05.2006 В Рунете началась борьба с плагиатом 1

Yandex - Яндекс 8496 2
OpenAI 386 2
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 12 2
Telegram Group 2594 2
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 125 1
Grammarly 8 1
X Corp - Twitter 2909 1
Microsoft Corporation 25261 1
9031 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
Flant - Флант 153 1
Махаон ГК - Machaon Group 8 1
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4119 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5714 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 2
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 195 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 240 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 773 2
DevOps - Development и Operations 1075 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1160 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12997 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1905 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2634 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 502 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 241 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 242 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 147 2
OpenAI - ChatGPT 543 2
РЦИС ООГО - ЕГИСУ НИОКТР - Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения 3 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс Документы 7 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2365 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 617 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 177 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 76 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 149 1
Yandex Lockbox 7 1
FreePik 1456 1
Google - T5 - Text-To-Text Transfer Transformer 1 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark - Yandex Managed Service for ClickHouse 22 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 316 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Cloud Logging 4 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 138 1
Microsoft Office 3967 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 346 1
Metabase 11 1
Чехович Юрий 8 4
Лукьянчиков Евгений 4 2
Реморенко Игорь 7 1
Ивахненко Андрей 1 1
Куприянов Роман 1 1
Савенков Александр 1 1
Семенович Лев 1 1
Грабовой Андрей 1 1
Михайлов Роман 7 1
Анашкин Дмитрий 1 1
Боловцов Сергей 1 1
Выготский Лев 1 1
Кузьминов Ярослав 19 1
Воробьев Александр 37 1
Фурсенко Андрей 128 1
Рябинков Артем 19 1
Аксенов Константин 46 1
Селиванов Павел 5 1
Никитов Глеб 1 1
Тыртов Владимир 2 1
Чубарьян Александр 4 1
Жадан Александр 4 1
Ушинский Константин 2 1
Клепинин Павел 17 1
Дмитракова Анна 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 5
Европа 24652 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 12
Образование в России 2562 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 2
Английский язык 6880 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 2
Металлообработка - металлообрабатывающее оборудование 53 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 11 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 123 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
НКО - Некоммерческая организация 592 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2186 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
Skyeng - Skysmart - Кодиум 7 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1643 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
