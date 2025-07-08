Президентская академия внедряет ИИ в приемную кампанию

В Президентской академии разработан вузовский нейропомощник на основе генеративного искусственного интеллекта. Его задача – отвечать на вопросы абитуриентов и родителей через чат в Telegram. С начала приемной кампании бот ответил более чем на 11 тыс. запросов от более 4 тыс. уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили представители Президентской академии.

Основной функционал нейропомощника, получившего название «Академий»: консультации по особенностям подачи документов, правилам приема, сравнение образовательных программ и проходных баллов, рекомендации по поступлению в бакалавриат и на специалитет. Он может ответить на более 40 тыс. вопросов и интегрирован с официальными документами вуза для поиска более точных и быстрых ответов. Среди наиболее частых вопросов: как будет выглядеть наименование специальности в дипломе, где будет работать выпускник, как влияют результаты олимпиад на возможности поступления.

«Академий» реализован в формате отдельного микросервиса и предназначен для автоматизации и обработки обращений пользователей через чат в Telegram. Основная цель нейропомощника – обеспечить точное понимание, классификацию и решение пользовательских запросов с помощью современных подходов обработки естественного языка и машинного обучения. Нейропомощник сделан на основе LLM c открытым исходным кодом и технологии RAG, поэтому отвечает не шаблонно, а на основе анализа пользовательских запросов и предпочтений.

Он интегрирован с аналитическим дашбордом, который в режиме реального времени показывает данные о ходе приемной кампании.

Павел Клепинин, проректор Президентской академии, руководитель Цифрового блока: «Все этапы разработки, от аналитики до интеграции API, выполнены командой Академии, что гарантирует высокое качество продукта, безопасность и простоту внедрения в инфраструктуру вуза».

Как отмечают разработчики, для нейропомощника предусмотрен процесс ежедневной автоматической загрузки новой информации в систему управления базой данных, обеспечивающий регулярное дообучение без участия человека, что делает систему адаптивной и способной быстро реагировать на изменения потребностей пользователей.

Для мониторинга производительности, качества ответов и анализа пользовательских запросов создан аналитический дашборд на основе Metabase. Он позволяет выявлять и решать проблемы и работать над улучшением системы.

Сергей Боловцов, директор Исследовательского центра Президентской академии: «Приемная кампания — это всегда ответственная задача для вузов. Наша команда Исследовательского центра для усиления возможностей сотрудников приемной кампании Президентской академии разработала уникальное интеллектуальное решение, которое поможет с ответами на самые разные вопросы абитуриентов и родителей. Сейчас он продолжает учиться, но в процессе набора станет одним из самых опытных специалистов приемной кампании и станет верным помощником на пути выбора направления, подачи документов, расскажет об особенностях в режиме диалога и сопроводит коммуникацию нужными ссылками на разделы сайта».

В планах Академии обеспечить цикл непрерывного улучшения «Академия». Как только внедряются интеллектуальные решения, сразу меняется профиль взаимодействия пользователей с системой – это и новые виды вопросов, и желание узнать «вообще все» во взаимодействии с ботом. Например, уже один из вопросов, который получил бот, демонстрировал желание пользователя научиться сразу обходить проверки антиплагиата.

«Для нас интересно два направления – узнавать пользователей и предоставлять индивидуализированный сервис. Мы планируем распространять работу нейропомощника на более широкий круг задач – консультировать и по программам ДПО, магистратуры, аспирантуры, жизни Академии в целом», – сказал Павел Клепинин.