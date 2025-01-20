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Индексная книга (каталог) CNews*
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Metabase



20.01.2025 «Райтек ДТГ» разработал ИИ-решение для оптимизации работы Service Desk 1
18.09.2024 Москва переводит систему закупок с Oracle на PostgreSQL 1
17.09.2024 «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
05.12.2023 На что нынче спрос в бизнес-аналитике: 5 основных запросов 1
01.02.2022 В России строят цифровую платформу государственного аудита за 1,78 миллиарда 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
27.06.2019 Впервые код своего ПО открыл российский госорган 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Metabase и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 385 3
Oracle Corporation 6687 2
Pentaho 59 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
Прогноз 1650 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Qlik - QlikTech 160 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
GitHub 814 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
ИИ-Технологии 104 1
Газпром ПАО 1342 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 6 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 25 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 29 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 1
Repository - Репозиторий 852 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 94 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 2
Цифровой инспектор 9 2
Apache Superset 17 2
Redash 4 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Apache Hadoop 427 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 1
Apache Airflow 44 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Pentaho BI Project 11 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Счётная палата РФ - ЕСГФК ГИС - Единая система государственного финансового контроля 5 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Open Source Geospatial Foundation - GDAL - Geospatial Data Abstraction Library 3 1
PIX BI 52 1
SUSE Rancher 23 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Linux OS 9936 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Python PyPI 29 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Петров Михаил 138 2
Бегтин Иван 61 1
Чернявский Леонид 11 1
Валуев Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 134 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 85 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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