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Baines Jacob Бейнс Джейкоб


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Старинная уязвимость в Apache HTTP Server используется для заражения криптомайнером 1
19.10.2023 Более 10 тыс. сетевых устройств Cisco взломаны из-за уязвимости нулевого дня. Компания «забыла» о них рассказать 1
28.09.2023 В тысячах файерволлов и маршрутизаторов Juniper есть «дыра» для захвата устройства 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Baines Jacob и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1516 2
Cisco Systems 5169 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25166 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13166 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6541 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2634 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6517 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29705 2
Implant - Имплант 96 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 704 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 297 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1092 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 592 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1756 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3253 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26319 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2377 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2266 1
Оцифровка - Digitization 4762 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1271 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2108 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 156 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4820 2
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 47 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 25 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 175 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 18 1
Apple iOS 8028 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 616 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 306 1
Пешков Дмитрий 10 1
Мельникова Анастасия 421 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2535 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5095 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 983 1
BleepingComputer - Издание 381 1
Juniper Research 536 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372809, в очереди разбора - 749114.
Создано именных указателей - 178752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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