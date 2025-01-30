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Shodan поисковые системы для Интернета вещей



30.01.2025 Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали 1
26.11.2024 Хакеры распространяют по серверам Oracle WebLogic криптомайнеры и DDoS-агенты 1
04.10.2024 В сотнях тысяч популярных маршрутизаторов нашли сразу 14 «дыр», включая одну критическую 1
04.07.2024 Через «дыру» в OpenSSH любой желающий может получить админские права на серверах под ОС Linux 1
08.04.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за март 1
15.12.2023 Два десятка новых проблем в промышленных роутерах Sierra угрожают критической инфраструктуре 1
19.10.2023 Более 10 тыс. сетевых устройств Cisco взломаны из-за уязвимости нулевого дня. Компания «забыла» о них рассказать 1
17.10.2023 Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей 1
06.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform 1
22.02.2023 Почтовая переписка сотрудников Пентагона две недели пролежала в открытом доступе 1
25.03.2022 Российская электроника, управляющая лифтами, оказалась полностью беззащитной перед западными хакерами 1
15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 1
23.07.2020 Таинственные хакеры с чувством юмора по неведомым причинам массово уничтожают базы данных 1
02.07.2020 F5 устранила уязвимости в контроллере BIG-IP, обнаруженные Positive Technologies 1
21.01.2020 На «Госуслугах» Татарстана утечка. Скомпрометированы персональные данные пользователей 1
30.12.2019 На «Госуслугах» масштабная утечка. Скомпрометированы данные десятков тысяч россиян 1
18.06.2019 Как обезопасить интернет вещей 1
22.01.2019 В США нашлись в открытом доступе миллионы файлов о расследованиях ФБР 1
05.12.2018 Школьник взломал 50 тысяч принтеров по всему миру, чтобы помочь любимому Youtube-каналу 1
16.07.2018 Заработал бесплатный наводчик на «дырявые» сайты на серверах Amazon 1
24.05.2017 Эксперты Positive Technologies прогнозируют рост угроз интернета вещей 1
15.10.2013 В роутерах D-Link найден «черный ход», оставленный производителем 1
25.06.2012 От 5% до 25% предприятий-пользователей SAP открывают удаленный доступ к критичным для бизнеса сервисам 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Shodan и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1405 9
Google LLC 11788 4
Amazon Inc - Amazon.com 3000 3
X Corp - Twitter 2847 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1185 3
Microsoft Corporation 24640 3
Ростелеком 9713 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
Cisco Systems 5115 2
Oracle Corporation 6696 2
МегаФон 8861 1
Alibaba Group 422 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 1
GitHub 822 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Canonical 202 1
Dropbox 498 1
PayPal 654 1
F5 Networks 64 1
Ponemon Institute 85 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
UpGuard 8 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 20 1
SonicWall 50 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
SAP SE 5279 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
Logitech 421 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 1
A4tech 98 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Thawte 32 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 18 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 624 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 308 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Airbnb 90 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Unsplash 786 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 19
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6138 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 13
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12640 10
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2906 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6677 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12550 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3102 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1979 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2150 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1206 5
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 240 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7591 4
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 259 3
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 149 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2481 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4084 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12550 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 773 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12769 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 841 3
Оцифровка - Digitization 4550 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 716 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2543 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2221 2
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 85 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1232 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1051 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3924 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24170 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1954 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 591 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4458 12
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 3
Linux OS 9968 3
Microsoft Windows 15683 3
Microsoft Azure 1409 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 163 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
FreePik 999 2
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
Google Android 14014 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Quora - сайт вопросов и ответов 16 1
Microsoft Access 60 1
F5 Networks BIG-IP 23 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 1
Shodan.io - Поисковая система 5 1
rsync 17 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 47 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 1
IBM Tivoli 281 1
JavaScript - JS - язык программирования 1191 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 31 1
SAP Management Console 5 1
SAP Router 3 1
SAP Dispatcher 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Оганесян Ашот 123 2
Зайцев Михаил 262 2
Diachenko Bob - Дяченко Боб 8 2
Мельникова Анастасия 376 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 54 1
Залманов Дмитрий 22 1
Гинятуллин Роман 61 1
Ключников Михаил 18 1
Valasek Chris - Крис Валасек 9 1
Kjellberg Felix Arvid Ulf - Кьеллберг Феликс Арвид Ульф 1 1
Miller Charles - Миллер Чарли 20 1
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 6 1
Barnaby Jack - Барнаби Джек 2 1
Качалин Алексей 5 1
Душа Игорь 22 1
Тюрин Антон 8 1
Трубников Виктор 1 1
Пешков Дмитрий 10 1
Павлов Никита 72 1
Sen Anurag - Сен Анураг 1 1
Baines Jacob - Бейнс Джейкоб 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1197 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2904 1
Канада 4886 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1733 1
Китай - Тайвань 3990 1
Индонезия - Республика 959 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Австралия - Мельбурн 111 1
США - Оклахома 83 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 1
Франция - Французская Республика 7852 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 1
Швеция - Королевство 3620 1
Украина 7615 1
Индия - Bharat 5455 1
Новая Зеландия 719 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 840 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 719 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Европа 21779 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2352 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4824 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 697 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5427 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1207 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18539 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 2
Паспорт - Паспортные данные 2513 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 2
ящик Пандоры 48 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 223 1
Запугивание и шантаж 112 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5837 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9823 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1743 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6174 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1904 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Visionary - Визионер - Визионерство 110 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 220 1
Индия - Болливуд - Bollywood - хиндиязычный кинематограф 9 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8645 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8682 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5122 1
BleepingComputer - Издание 340 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
Reddit 313 1
PewDiePie 1 1
Mashable 370 1
KrebsOnSecurity 16 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1870 1
ComputerWorld 144 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1214 1
The Verge - Издание 556 1
Gartner - Гартнер 3557 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
Juniper Research 522 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 121 1
Black Hat - Конференция 78 1
McAfee FOCUS 2 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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