Shodan поисковые системы для Интернета вещей
Shodan и организации, системы, технологии, персоны:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
|BleepingComputer - Издание 340 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Reddit 313 1
|PewDiePie 1 1
|Mashable 370 1
|KrebsOnSecurity 16 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1870 1
|ComputerWorld 144 1
|Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1214 1
|The Verge - Издание 556 1
|Gartner - Гартнер 3557 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Altman Vilandrie & Company 2 1
|Juniper Research 522 1
|Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
|МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 121 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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