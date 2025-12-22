Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188425
ИКТ 14583
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81483
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Diachenko Bob Дяченко Боб


СОБЫТИЯ


22.12.2025 В Сети лежала исполинская база данных размером в 16 терабайт, содержащая более 4 млрд записей 1
30.12.2021 Пользователи менеджера паролей LastPass подверглись массированным атакам 1
18.11.2021 Скандально известный сайт для взрослых рассекретил десятки миллионов своих почитателей 1
14.09.2021 В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян 1
23.07.2020 Таинственные хакеры с чувством юмора по неведомым причинам массово уничтожают базы данных 1
21.01.2020 На «Госуслугах» Татарстана утечка. Скомпрометированы персональные данные пользователей 2
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват 2
11.12.2018 В открытом доступе лежали приватные данные десятков миллионов пользователей LinkedIn 1
27.08.2018 ABBYY обвинили в утечке 200 тысяч чужих договоров, NDA, паролей 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Diachenko Bob и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1602 4
X Corp - Twitter 2909 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Hacken - Хакерская группировка 3 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Ростелеком 10357 1
МегаФон 9961 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4552 1
GoTo - LogMeIn - LastPass 27 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 1
Telegram Group 2599 1
Wyze Labs 11 1
ORVIBO Technology 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 3
Газпром - Востокгазпром 10 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 1
Microsoft - LinkedIn 689 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 1
Альфа-Банк 1874 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Транснефть 324 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Согласие СК - Согласие-Вита 43 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 1
Протек - Центр внедрений 59 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3382 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5273 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 969 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2435 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 205 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 511 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 886 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2064 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73492 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 425 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4792 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1053 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 150 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 178 4
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 31 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 62 1
Stripchat 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 529 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 1
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 7 6
Оганесян Ашот 138 3
Зайцев Михаил 312 3
Луцык Андрей 1 1
Залманов Дмитрий 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 157523 4
Франция - Французская Республика 7983 2
Таиланд - Бангкок 88 1
США - Калифорния - Милпитас 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3221 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Япония 13553 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Китай - Тайвань 4136 1
Украина 7801 1
Испания - Королевство 3763 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
США - Калифорния 4776 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 1
Кипр - Республика 579 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Европа 24654 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 227 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 567 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 877 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1166 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
BleepingComputer - Издание 418 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411627, в очереди разбора - 730583.
Создано именных указателей - 188425.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще