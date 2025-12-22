Разделы

Diachenko Bob Дьяченко Боб


СОБЫТИЯ


22.12.2025 В Сети лежала исполинская база данных размером в 16 терабайт, содержащая более 4 млрд записей 1
30.12.2021 Пользователи менеджера паролей LastPass подверглись массированным атакам 1
18.11.2021 Скандально известный сайт для взрослых рассекретил десятки миллионов своих почитателей 1
14.09.2021 В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян 2
23.07.2020 Таинственные хакеры с чувством юмора по неведомым причинам массово уничтожают базы данных 1
11.12.2018 В открытом доступе лежали приватные данные десятков миллионов пользователей LinkedIn 1
27.08.2018 ABBYY обвинили в утечке 200 тысяч чужих договоров, NDA, паролей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Diachenko Bob и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1602 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 2
X Corp - Twitter 2909 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Hacken - Хакерская группировка 3 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 1
Wyze Labs 11 1
ORVIBO Technology 4 1
GoTo - LogMeIn - LastPass 27 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 1
Telegram Group 2599 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 1
Альфа-Банк 1874 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Транснефть 324 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
Согласие СК - Согласие-Вита 43 1
Газпром - Востокгазпром 10 1
Microsoft - LinkedIn 689 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 1
Протек - Центр внедрений 59 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 29 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 969 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2435 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 205 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 511 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2064 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73492 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 425 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4792 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1053 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 150 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 178 3
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 62 1
Stripchat 1 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 31 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 9 6
Зайцев Михаил 312 3
Залманов Дмитрий 22 1
Оганесян Ашот 138 1
Россия - РФ - Российская федерация 157523 2
Франция - Французская Республика 7983 2
Таиланд - Бангкок 88 1
США - Калифорния - Милпитас 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Япония 13553 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Китай - Тайвань 4136 1
Украина 7801 1
Испания - Королевство 3763 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
США - Калифорния 4776 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Кипр - Республика 579 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Европа 24654 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 227 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 567 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1166 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 1
BleepingComputer - Издание 418 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
