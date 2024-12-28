DLBI Data Leakage & Breach Intelligence сервис поиска утечек и мониторинга даркнета Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных
DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) – российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в даркнете. Доступ к данным осуществляется с помощью специального API к ежедневно пополняемой базе утечек данных и скомпрометированных учетных записей Рунете.
- DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации
- НСД - Несанкционированный доступ к информации
- компрометация (криптография) - киберпреступность
DLBI и организации, системы, технологии, персоны:
|Оганесян Ашот 122 35
|Бедеров Игорь 54 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Хренов Сергей 35 1
|Diachenko Bob - Дьяченко Боб 6 1
|Скобелкин Дмитрий 2 1
|Галов Дмитрий 41 1
|Соловьев Вадим 6 1
|Королев Игорь 63 1
|Степченков Максим 65 1
|Синодов Юрий 4 1
|Лазарев Константин 1 1
|Трифонов Виталий 1 1
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 8 1
|Щербель Сергей 4 1
|Арсентьев Андрей 67 1
|Сафонов Лука 15 1
|Залевский Игорь 7 1
|Кувшинов Денис 18 1
|Фунтиков Вячеслав 5 1
|Добрынин Руслан 2 1
|Санин Александр 30 1
|Емелин Андрей 10 1
|Зинченко Валерий 4 1
|Голованов Сергей 60 1
|Королев Сергей 43 1
|Тевс Михаил 3 1
|Вагнер Милош 13 1
|Hunt Troy - Хант Трой 7 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Вураско Александр 24 1
|Шейкин Артем 34 1
|Колокольцев Владимир 37 1
|Салихов Темирлан 1 1
|Петренко Светлана 4 1
|Низамов Ринат 3 1
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