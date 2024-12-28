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DLBI Data Leakage & Breach Intelligence сервис поиска утечек и мониторинга даркнета Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных

DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных

DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) – российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в даркнете. Доступ к данным осуществляется с помощью специального API к ежедневно пополняемой базе утечек данных и скомпрометированных учетных записей Рунете.


28.12.2024 Ведущий программист после увольнения заразил сеть московской компании шифровальщиком и потребовал 27 миллионов 1
23.12.2024 DLBI: мошенники нашли новые способы взлома Госуслуг 1
05.12.2024 Интернет-мошенники в 2024 г. отобрали у россиян более 150 миллиардов 1
21.11.2024 DLBI: мошенники переходят на криптовалюты 1
22.10.2024 Побиты все рекорды по числу утечек данных. В интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн электронных почт 1
21.10.2024 DLBI: число и объем утечек растет, а их опасность для пользователей падает 1
27.08.2024 DLBI: фишеры атакуют эмигрантов 1
20.08.2024 В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании 1
29.07.2024 DLBI: рост утечек замедлился 1
23.05.2024 Создана идеальная схема взлома профилей на «Госуслугах». Защиты от нее не существует 1
25.04.2024 Минцифры хочет полностью запретить в России спам-обзвоны 1
09.04.2024 Объем российских утечек данных вырос в пять раз 1
20.03.2024 Стоимость «пробива» на черном рынке информации о гражданах России за год выросла в 2,5 раза 1
20.03.2024 DLBI: «Пробив» рекордно подорожал 1
12.03.2024 Мошенники попытались запугать CNews, притворившись сотрудниками ФСБ с фальшивыми документами 1
16.02.2024 Исследование DLBI: названы самые популярные пароли 2023 года 1
12.02.2024 Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана 1
22.01.2024 Ответственные замы по ИБ в российских банках получат 10-летний запрет на профессию за утечки данных 1
17.01.2024 Исследование DLBI: в 2023 году утечек стало больше, но они стали мельче 1
17.01.2024 Россияне не защищены в киберпространстве. Персональные данные утекают в космических масштабах – 300 млн записей в год. Опрос 1
28.08.2023 Сервис DLBI защищает абонентов МТС 1
14.08.2023 «Ростех» создал защищенные мессенджеры для ОС «Аврора» и Android 1
21.07.2023 Объем утечек за полгода превысил общее число россиян 1
18.04.2023 Объем утечек данных за 1 квартал 2023 г. вырос в 2,3 раза 1
10.03.2023 Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе 1
10.02.2023 Пароли стали проще, но «любовь» еще держится 1
24.01.2023 Утечки персональных данных россиян за год выросли в 40 раз. Пострадало две трети населения страны 1
20.01.2023 Россияне становятся миллионерами, продавая сведения о согражданах. Услуги «пробива» в банках и операторах связи резко подорожали 1
02.12.2022 Клиенты российских банков под угрозой. За их данные обещают иностранный паспорт и переезд на Запад 1
02.12.2022 «Билайн» допустил крупную утечку. В сети данные сотен тысяч работников оператора 1
28.11.2022 Российские медики стали чаще продавать персональные данные пациентов «на сторону» 1
17.11.2022 Сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI открыл API 1
15.09.2022 Каждая вторая госструктура России атакована хакерами. Каждая третья - многократно 1
29.08.2022 Готовится крупная кибератака на российский госсектор. В даркнете скупают пароли чиновников 1
20.07.2022 Хакеры переключились на админов 1
21.01.2022 DLBI назвал самые популярные пароли у интернет-пользователей 1
01.12.2021 Нелегальный «пробив» россиян в банках и государственных базах данных кратно подорожал. Кто в этом виноват? 1
14.09.2021 В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян 1
24.08.2021 Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России 1
09.11.2020 РЖД взломаны. В интернет утекли данные сотен тысяч пассажиров компании 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

DLBI и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
МегаФон 8805 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
X Corp - Twitter 2845 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Ростелеком 9700 2
Yandex - Яндекс 7339 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Лаборатория компьютерной криминалистики 24 1
Utair Digital - ЮТэйр Диджитал 1 1
ESET - ESET Software 1133 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
GitHub 814 1
8213 1
T.Hunter 36 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Yahoo! 3697 1
AOL - America Online 718 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Acronis - Акронис 448 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
Meta Platforms 60 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
Информзащита 756 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
Почта России ПАО 2112 5
Спортмастер - Sportmaster 176 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 3
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
Альфа-Банк 1769 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 2
Сбер - СберЛогистика 63 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
GroupM - Mindshare 28 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Jerico Pictures - NPD - National Public Data 1 1
Unsplash 763 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 21
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WhatsApp Messenger 1081 1
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1С:Отчетность 19 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
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Google Android 13994 1
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МТС ФинЗащита 2 1
Google Gmail 946 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Have I Been Pwned 11 1
Оганесян Ашот 122 35
Бедеров Игорь 54 3
Шадаев Максут 1008 3
Хренов Сергей 35 1
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 6 1
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Галов Дмитрий 41 1
Соловьев Вадим 6 1
Королев Игорь 63 1
Степченков Максим 65 1
Синодов Юрий 4 1
Лазарев Константин 1 1
Трифонов Виталий 1 1
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Щербель Сергей 4 1
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Кувшинов Денис 18 1
Фунтиков Вячеслав 5 1
Добрынин Руслан 2 1
Санин Александр 30 1
Емелин Андрей 10 1
Зинченко Валерий 4 1
Голованов Сергей 60 1
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Тевс Михаил 3 1
Вагнер Милош 13 1
Hunt Troy - Хант Трой 7 1
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Вураско Александр 24 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144197 39
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Казахстан - Республика 5525 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1762 1
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Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 21 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 2
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