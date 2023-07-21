Объем утечек за полгода превысил общее число россиян

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) проанализировал крупнейшие утечки данных, произошедшие в России за шесть месяцев 2023 г.

Всего за это время произошло 60 крупных утечек, содержащих 188,7 млн клиентских записей (содержащих уникальные клиентские e-mail или телефоны). При этом в первом полугодии 2022 г. произошла 41 крупная утечка данных общим объемом 77,8 млн уникальных записей, что позволяет говорить о росте на 46% по числу утечек и в 2,4 раза по их объему.

Как и в I квартале 2023 г., большинство утечек произошло из различных e-commerce проектов, а лидерами за полгода стали бонусная программа «Сберспасибо» (52,4 млн записей) и сеть «Спортмастер» (45,9 млн записей). Также среди крупнейших утечек можно отметить данные образовательной платформы «Российская электронная школа» (9 млн записей), Минстроя Рлссии (100 тыс. записей), «Агентства стратегических инициатив» (500 тыс. записей) и «Почты России» (100 тыс. записей).

При этом более 90% утечек, как и раньше, связаны с деятельностью украинских хактивистов и представляют собой дампы баз данных систем управления сайтом, в основном, «1С-битрикс», выгрузка которых могла стать возможной в результате взлома с использованием уязвимостей в компонентах CMS, которые не были обновлены вовремя.

Как отметил основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян, «мы имеем дело со сформировавшейся тенденцией – тотального сканирования серверов в Рунете поисках известных уязвимостей». «При этом, как мы видим по списку утечек, российские компании (и большие, и малые) продолжают игнорировать эту проблему, а регуляторы ограничиваются декларативным ужесточением законодательства, которое на практике не применяется», - добавил он.

В исследовании рассматривались утечки, обнаруженные сервисом DLBI и опубликованные на сайтах в даркнете, а также закрытых и публичных форумах и телеграм-каналах в обычном интернете. В базу исследования включены как публикации массивов данных, так и сообщений о взломах с указанием объема украденных данных, а также предложений о продаже данных. Размер утечки определялся по числу уникальных телефонных номеров или e-mail адресов. При наличии отдельных баз телефонов или адресов, учитывалась большая база, а не их сумма в силу возможностей пересечения.

***

DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) – российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в DarkNet. DLBI предлагает своим клиентам анализ внешней серверной инфраструктуры с выявлением недостатков реализации хранения, а также мониторинг предложений о продаже чувствительных данных на различных закрытых площадках, группах Telegram и мошеннических ресурсах в DarkNet.