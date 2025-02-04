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Индексная книга (каталог) CNews*
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РЭШ Российская электронная школа

РЭШ - Российская электронная школа


04.02.2025 В ответ на американские санкции Китай начал расследование против Google 1
16.07.2024 В МФТИ разработали ИИ-платформу для тестирования уровня владения иностранным языком 1
12.12.2023 Госсектор России в 2024 г. столкнется с ростом числа целевых атак 1
14.08.2023 «Ростех» создал защищенные мессенджеры для ОС «Аврора» и Android 1
21.07.2023 Объем утечек за полгода превысил общее число россиян 1
21.02.2023 РЭШ и «Рексофт консалтинг» запускают совместный курс по цифровой трансформации 1
02.09.2022 UnionPay присоединяется к санкциям против России 1
04.07.2022 «Т1 консалтинг» привлечет студентов российских вузов 1
31.01.2022 «Яндекс» и МФТИ открывают факультет программной инженерии 1
01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL 1
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 2
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
17.07.2019 Для российских школьников разработают особые «шкулфоны», потому что смартфоны им запретят 1
24.07.2018 ООН поставила Москву на первое место в мире по оказанию госуслуг 1
03.07.2018 В российских школах установят системы распознавания лиц 1
18.10.2017 Артем Ермолаев -

Когда, как и зачем московские школы станут электронными

 2
21.04.2016 «Билайн» обучит студентов алгоритмам Big Data 1
08.04.2010 Visa выпустила в России игру «Финансовый Футбол» 1
28.08.2006 MoiKrug.ru упорядочил новости по интересам 1
27.01.2006 MoiKrug.ru: вторая версия социальной сети 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

РЭШ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7373 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 338 2
1С-Битрикс - Bitrix 580 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Ростелеком 9716 1
МегаФон 8867 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
KPMG 256 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 322 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Telegram Group 2008 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1161 1
Теко НПК 430 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Atomyze - Атомайз 22 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 1
maam 1 1
Почта России ПАО 2117 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
ВТБ - Почта Банк 467 2
Альфа-Банк 1774 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Visa International 1949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 2
Спортмастер - Sportmaster 177 2
Дрофа - Российский учебник 3 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 657 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Лента - Утконос 177 1
ЦИАН - CIAN 133 1
Superjob - Суперджоб 513 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
ЗУН - Zoon 14 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 239 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1907 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Фонд Росконгресс 18 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 7 1
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