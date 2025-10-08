Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жилин Сергей
УПОМИНАНИЯ
|08.10.2025
|«Тринити» и Axoft подписали дистрибьюторское соглашение 1
|09.10.2006
|MoiKrug.ru внедрил поиск книг по рекомендациям 1
|28.08.2006
|MoiKrug.ru упорядочил новости по интересам 1
Жилин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Резонанс НПП 384 1
