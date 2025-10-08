Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

«Тринити» и Axoft подписали дистрибьюторское соглашение

Компания «Тринити», российский разработчик и производитель серверного оборудования, и Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, заключили партнёрское соглашение.

Axoft получил статус официального дистрибьютора продукции «Тринити» и будет поставлять серверное оборудование, внесённое в Реестр Минпромторга, широкому кругу партнёров и их заказчиков – от коммерческого сектора до организаций, реализующих проекты с приоритетом на импортонезависимость.

Совместное партнёрство открывает для «Тринити» новые возможности по расширению присутствия на рынке и укреплению позиций в сегменте проектной дистрибуции. Благодаря активному развитию, устойчивой деловой репутации и сильной экспертизе дистрибьютор может оперативно информировать о решениях «Тринити» в своем партнерском канале.

Axoft обладает развитой филиальной сетью на территории Российской Федерации и в тесной взаимосвязи с участниками ИТ-рынка создает центр компетенций в области импортозамещения программного обеспечения, ИБ-защиты, предлагая накопленный опыт, а также сейловую, маркетинговую, аналитическую экспертизу и инженерный консалтинг, что позволяют получить кастомизированный подход к решению задач любого уровня сложности.

«Мы рассматриваем Axoft как перспективного дистрибьютора, особенно в области проектной дистрибьюции. Компания демонстрирует серьёзные темпы роста, выстраивает грамотную работу с партнёрами и показывает высокую вовлечённость в процессы цифрового импортозамещения», – сказал Сергей Жилин, директор по развитию партнёрской сети «Тринити».

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Стороны намерены выстроить эффективное взаимодействие в области продвижения отечественного серверного оборудования и совместной работы над масштабными ИТ-проектами.

«Наша стратегия сотрудничества с «Тринити», производителем серверных систем, ориентирована на обеспечение технологического суверенитета и разнообразия решений. Мы хотим предложить широкий выбор нашим партнерам, гибкую и масштабируемую инфраструктуру, которая объединяет лучшие отечественные разработки, что позволяет снизить риски зависимости и повысить устойчивость бизнеса в условиях динамичных изменений на рынке», – отметил директор департамента аппаратных систем компании Axoft Олег Ким.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

CNews — 25 лет лидерства

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Проданы бывшие площадки знаменитого завода «Квант»

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще