«Тринити» и Axoft подписали дистрибьюторское соглашение

Компания «Тринити», российский разработчик и производитель серверного оборудования, и Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, заключили партнёрское соглашение.

Axoft получил статус официального дистрибьютора продукции «Тринити» и будет поставлять серверное оборудование, внесённое в Реестр Минпромторга, широкому кругу партнёров и их заказчиков – от коммерческого сектора до организаций, реализующих проекты с приоритетом на импортонезависимость.

Совместное партнёрство открывает для «Тринити» новые возможности по расширению присутствия на рынке и укреплению позиций в сегменте проектной дистрибуции. Благодаря активному развитию, устойчивой деловой репутации и сильной экспертизе дистрибьютор может оперативно информировать о решениях «Тринити» в своем партнерском канале.

Axoft обладает развитой филиальной сетью на территории Российской Федерации и в тесной взаимосвязи с участниками ИТ-рынка создает центр компетенций в области импортозамещения программного обеспечения, ИБ-защиты, предлагая накопленный опыт, а также сейловую, маркетинговую, аналитическую экспертизу и инженерный консалтинг, что позволяют получить кастомизированный подход к решению задач любого уровня сложности.

«Мы рассматриваем Axoft как перспективного дистрибьютора, особенно в области проектной дистрибьюции. Компания демонстрирует серьёзные темпы роста, выстраивает грамотную работу с партнёрами и показывает высокую вовлечённость в процессы цифрового импортозамещения», – сказал Сергей Жилин, директор по развитию партнёрской сети «Тринити».

Стороны намерены выстроить эффективное взаимодействие в области продвижения отечественного серверного оборудования и совместной работы над масштабными ИТ-проектами.

«Наша стратегия сотрудничества с «Тринити», производителем серверных систем, ориентирована на обеспечение технологического суверенитета и разнообразия решений. Мы хотим предложить широкий выбор нашим партнерам, гибкую и масштабируемую инфраструктуру, которая объединяет лучшие отечественные разработки, что позволяет снизить риски зависимости и повысить устойчивость бизнеса в условиях динамичных изменений на рынке», – отметил директор департамента аппаратных систем компании Axoft Олег Ким.