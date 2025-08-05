Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс

Система виртуализации zVirt протестирована на серверах «Тринити» 4 и 5 поколений Российский производитель серверного оборудования «Тринити» совместно с компанией Orion soft успешно завершил испытания системы виртуализации zV

Серверы «Тринити» четвертого поколения включены в реестр Минпромторга Gen 4/5 – новое поколение решений для ИТ-нагрузок Сервер «Тринити» ER220HDR-M8 Gen 4/5 — это модель сервера на базе четвертого и пятого поколений процессоров Intel Xeon Scalable, обеспечивающих дополнительный прирост производительности для обработки б

«Самолет» реализовал пилотный проект по внедрению нейросети для контроля закупок Группа «Самолет» завершила пилотный проект по внедрению нейросети для контроля закупок «Тринити». Новый продукт в комбинации с уже существующими решениями в компании позволит снизить себестоимость закупок строительных материалов на 1-2%, автоматизировать бизнес-процесс и сведет к

Тринити приняла участие в CNews Forum 2024 завтра». На форуме сотни представителей бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики дискутировали о том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы. Тринити представил Дмитрий Рагушин, руководитель направления развития бизнеса. В тематической секции «Импортозамещение» он выступил с докладом на тему «Серверные решения Тринити нового п

Компания Тринити, российский производитель серверного оборудования для построения ИТ-инфраструктур любого масштаба, является участником «CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра» Решения Тринити — это надежные, высокопроизводительные российские серверы, разработанные для построения как обычных ИТ-систем, так и защищенных систем КИИ. Широкий модельный ряд и гибкие конфигурации с

Компания «Тринити» подписала соглашение с администрацией главы и правительства Чеченской Республики Компания «Тринити» и администрация главы и правительства Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «Тринити». Сотруднич

«Тринити» объявила о выделении производства серверного оборудования в отдельное направление Компания «Тринити» объявила о выделении производства серверов в отдельное направление. Таким образом «Тринити» теперь ведет деятельность и как вендор, и как интегратор. Об этом CNews сообщили пред

Антон Рудов - Антон Рудов, «Тринити»: Мы делаем ставку на собственное производство серверов CNews: Главный вопрос: почему «Тринити» делает ставку на производство? Антон Рудов: «Тринити» уже более 30 лет адапти

«Рустэк» и «Тринити» подтвердили совместимость Компании «Рустэк» и Тринити провели успешное тестирование платформы виртуализации «Рустэк» на совместимость с серверами Тринити. В результате проведенных тестов были выданы соответствующие сертификаты. Об э

Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга Министерство промышленности и торговли РФ включило сервер «Тринити» серии М7 в Реестр российской промышленной продукции сроком на 3 года. Сервер «Тринити ER225R-M7» создан на базе современного процессора третьего поколения Intel Xeon Scalable Ge

«Тринити», НПО «СНГС» и «Вэл инжиниринг» создают технологический альянс в рамках развития экосистемы цифровой платформы управления жизненным циклом нефтегазовых месторождений Научно-производственное объединение «Союзнефтегазсервис» (НПО «СНГС»), системный интегратор «Тринити» и инженерная компания «Вэл инжиниринг» стали технологическими партнерами в рамках развития сервисов поддержки буровых операций на базе цифровой платформы «Унофактор»®. Об этом CNews со

«Тринити» расскажет об отечественных программно-аппаратных решениях для построения комплексной ИТ-инфраструктуры в рамках CNews FORUM 2023 «Тринити», системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, в рамках CNews FORUM 2023, одного из ключевых событий года в отрасли, представит доклад «Отечествен

НТЦ ИТ РОСА и «Тринити» подтверждают совместимость своих ИТ-решений уктурного ПО, и российский системный интегратор и производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры «Тринити» провели тестирование своих решений. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА

«Тринити» помогла Законодательному Собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia Специалисты «Тринити» осуществили миграцию Законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia от компании «Интертраст». Организация также под

«Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании Qtech Компания «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании российского производителя, компании Qtech, увеличив пропускну

InfoWatch Arma заключила партнёрское соглашение с «Тринити» InfoWatch Arma начала сотрудничество с «Тринити» в части расширения линейки используемых аппаратных платформ и обеспечения рынка защищенными программно-аппаратными комплексами (ПАК) российского производства. Серверы «Тринити»

Тринити запустила линейку собственных СХД под брендом FlexApp на базе оборудования собственного производства и российского ПО, включенных в реестр Минпромторга и Минцифры и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, запустила собственную линейку гибридных систем хранения данных под брендом FlexApp, созданную на базе отечественных аппаратных платформ Тринити, включенных в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга, и российского программного продукта от компании «Рэйдикс», зарегистрированного в едином реестре российских програ

«Тринити» расскажет о перспективах развития российских и альтернативных вычислительных платформ на CNews FORUM 2022 «Тринити», системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, выступит в рамках секции «ИТ в госсекторе» на 15 ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информаци

Инженеры «Тринити» разработали высокопроизводительный сервер на базе собственной платформы с ускорителями GPU Tesla T4 Инженеры «Тринити», системного интегратора и российского производителя ИТ-оборудования, разработали высокопроизводительный сервер для обучения нейросетей на базе двухпроцессорного двухюнитового сервера «

«Тринити» подготовит студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана к взрослой жизни «Тринити», системный интегратор и производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, и МГТУ им. Н.Э. Баумана, технологический университет, подписали меморандум о работе по нескольким направлениям

«Тринити» заключила партнерство с «Постмет» «Тринити», системный интегратор и производитель ИТ-оборудования, заключила партнерское соглашение с российским разработчиком телекоммуникационных решений с открытым исходным кодом, компанией «По

Emilink и «Тринити» объявили о сотрудничестве ний Emilink и системный интегратор, отечественный производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры «Тринити» объявили о заключении договора о партнерстве. В рамках соглашения о сотрудничестве к

Подтверждена совместимость серверного оборудования «Тринити ER2xxx» с «Ред ОС» Системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры «Тринити» и российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимос

«Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС. программного продукта для корпоративных коммуникаций из облака или через собственный ВКС сервер, и «Тринити», системный интегратор полного цикла и российский производитель оборудования для ИТ-и

«Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» Инженеры сервисного отдела «Тринити» провели аудит технического состояния ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шерем

«Тринити» полностью обновила сетевую инфраструктуру кинокомплексов «Мираж синема» на базе оборудования Huawei «Тринити» завершила проект построения сетевой инфраструктуры сети кинотеатров «Мираж синема» на базе оборудования Huawei, устранив все недостатки, построив масштабируемую, управляемую и безопасн

«Тринити» заключила партнерское соглашение с Fudo Security «Тринити» подписала партнерское соглашение с Fudo Security, разработчиком решений класса Privileged Access Management (PAM) для мониторинга, контроля и записи действий привилегированных пользова

Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Компания более 28 лет занимается производством оборудования для ИТ-инфраструктуры. Включение «Тринити» в реестр

«Аэродиск» и «Тринити» помогли развернуть ИТ-инфраструктуру в Детской поликлинике города Пушкина диск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, совместно со своим партнером «Тринити», системным интегратором полного цикла, внедрили систему хранения данных Aerodisk Eng

«Тринити» начнет поставки cерверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения в России l Xeon Scalable 3-го поколения с кодовым названием Ice Lake — новые серверные процессоры с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающие прирост производительности в среднем на 46% и компания «Тринити» уже сегодня запустила тестирование платформы, чтобы одной из первых поставить новейшие образцы своим клиентам в России. Специалисты «Тринити» запустили тестирование сервера E420

«Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис» «Тринити» завершила проект по проектированию и построению локального ЦОД для нового офиса «Балттранссервис», в который компания переехала в марте 2020. В результате проекта компания получила над

ИВК подтвердила совместимость ОС «Альт» с серверным оборудованием «Тринити» мпьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила об успешном завершении тестировании на совместимость операционной системы «Альт 8 СП» и серверов производства компании «Тринити». По результатам тестирования полностью подтверждена надежная работоспособность программно-аппаратного комплекса. Комплекс, включающий продукты ИВК и «Тринити», расширяет возможн

«Тринити» и «Рэйдикс» модернизировали совместную СХД «Тринити» представила обновленные системы хранения данных (СХД) под собственным брендом Flexapp на базе управляющего ПО Raidix 4.X. Улучшения в СХД Flexapp коснулись программной компоненты решен

«Тринити» предложит заказчикам продукты «Форсайта» «Тринити», российский системный интегратор, подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Форсайт», отечественным разработчиком продуктов для решения аналитических задач. Компания «Трини

«Тринити» представила комплексные решения для банков «Тринити» представила банкам системы по голосовой и видеоидентификации. Коммерческий директор

«Тринити» внедрила в ВИНИТИ РАН решение на базе IBM Watson Explorer «Тринити» объявила о заключении первой в России и Европе сделки по внедрению решения на базе IBM Watson Explorer. Технология «Trinity Smart Data Analysis» («Тринити Интеллектуальный анали

«Тринити» разрабатывает программы тренировок на основе прогнозной аналитики «Тринити» объявил о собственных разработках в рамках спортивного проекта Rocket Science Project, которые позволят готовить эффективные программы для подготовки спортсменов легкой атлетики. Как р