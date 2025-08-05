Разделы

Trinity Тринити ГК Тринити Солюшнс

Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс

Тринити системный интегратор полного цикла и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры. Команда Тринити обладает опытом и знаниями в области построения ИТ-инфраструктуры, включая проектирование ЦОД. Обладая штатом более 300 сертифицированных экспертов с офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, Тринити обеспечивает компании по всей России собственными решениями, а также продуктами более 100 производителей программного и аппаратного обеспечения. Тринити имеет собственное производство серверов, глубокую экспертизу в разработке ПО и собственные решения на базе инновационных технологий, включая AI, IoT и Big Data

 

 

"Отечественные программно-аппаратные решения для построения отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры"  Вадим Роженцов, Директор по продуктам и технологиям, к. т. н, Тринити, CNews FORUM 2023

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 61 105 963 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 61 105 963 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 60 935 261 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 170 702 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.08.2025 Система виртуализации zVirt протестирована на серверах «Тринити» 4 и 5 поколений

Российский производитель серверного оборудования «Тринити» совместно с компанией Orion soft успешно завершил испытания системы виртуализации zV
22.04.2025 Серверы «Тринити» четвертого поколения включены в реестр Минпромторга

Gen 4/5 – новое поколение решений для ИТ-нагрузок Сервер «Тринити» ER220HDR-M8 Gen 4/5 — это модель сервера на базе четвертого и пятого поколений процессоров Intel Xeon Scalable, обеспечивающих дополнительный прирост производительности для обработки б
12.03.2025 «Самолет» реализовал пилотный проект по внедрению нейросети для контроля закупок

Группа «Самолет» завершила пилотный проект по внедрению нейросети для контроля закупок «Тринити». Новый продукт в комбинации с уже существующими решениями в компании позволит снизить себестоимость закупок строительных материалов на 1-2%, автоматизировать бизнес-процесс и сведет к

08.11.2024 Тринити приняла участие в CNews Forum 2024

завтра». На форуме сотни представителей бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики дискутировали о том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы. Тринити представил Дмитрий Рагушин, руководитель направления развития бизнеса. В тематической секции «Импортозамещение» он выступил с докладом на тему «Серверные решения Тринити нового п
24.10.2024 Компания Тринити, российский производитель серверного оборудования для построения ИТ-инфраструктур любого масштаба, является участником «CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра»

Решения Тринити — это надежные, высокопроизводительные российские серверы, разработанные для построения как обычных ИТ-систем, так и защищенных систем КИИ. Широкий модельный ряд и гибкие конфигурации с
20.09.2024 Компания «Тринити» подписала соглашение с администрацией главы и правительства Чеченской Республики   

Компания «Тринити» и администрация главы и правительства Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «Тринити». Сотруднич
10.09.2024 «Тринити» объявила о выделении производства серверного оборудования в отдельное направление

Компания «Тринити» объявила о выделении производства серверов в отдельное направление. Таким образом «Тринити» теперь ведет деятельность и как вендор, и как интегратор. Об этом CNews сообщили пред
10.09.2024 Антон Рудов -

Антон Рудов, «Тринити»: Мы делаем ставку на собственное производство серверов

CNews: Главный вопрос: почему «Тринити» делает ставку на производство? Антон Рудов: «Тринити» уже более 30 лет адапти
12.02.2024 «Рустэк» и «Тринити» подтвердили совместимость

Компании «Рустэк» и Тринити провели успешное тестирование платформы виртуализации «Рустэк» на совместимость с серверами Тринити. В результате проведенных тестов были выданы соответствующие сертификаты. Об э
27.12.2023 Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга

Министерство промышленности и торговли РФ включило сервер «Тринити» серии М7 в Реестр российской промышленной продукции сроком на 3 года. Сервер «Тринити ER225R-M7» создан на базе современного процессора третьего поколения Intel Xeon Scalable Ge
01.12.2023 «Тринити», НПО «СНГС» и «Вэл инжиниринг» создают технологический альянс в рамках развития экосистемы цифровой платформы управления жизненным циклом нефтегазовых месторождений

Научно-производственное объединение «Союзнефтегазсервис» (НПО «СНГС»), системный интегратор «Тринити» и инженерная компания «Вэл инжиниринг» стали технологическими партнерами в рамках развития сервисов поддержки буровых операций на базе цифровой платформы «Унофактор»®. Об этом CNews со
27.10.2023 «Тринити» расскажет об отечественных программно-аппаратных решениях для построения комплексной ИТ-инфраструктуры в рамках CNews FORUM 2023

«Тринити», системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, в рамках CNews FORUM 2023, одного из ключевых событий года в отрасли, представит доклад «Отечествен
24.10.2023 НТЦ ИТ РОСА и «Тринити» подтверждают совместимость своих ИТ-решений

уктурного ПО, и российский системный интегратор и производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры «Тринити» провели тестирование своих решений. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА
23.08.2023 «Тринити» помогла Законодательному Собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia

Специалисты «Тринити» осуществили миграцию Законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia от компании «Интертраст». Организация также под
16.08.2023 «Тринити» помогла законодательному собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia

Специалисты «Тринити» осуществили миграцию законодательного Собрания Тверской области на импортонезависимую систему электронного документооборота CompanyMedia компании «Интертраст». Организация также подклю
01.08.2023 «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании Qtech

Компания «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании российского производителя, компании Qtech, увеличив пропускну
02.12.2022 InfoWatch Arma заключила партнёрское соглашение с «Тринити»

InfoWatch Arma начала сотрудничество с «Тринити» в части расширения линейки используемых аппаратных платформ и обеспечения рынка защищенными программно-аппаратными комплексами (ПАК) российского производства. Серверы «Тринити»

15.11.2022 Тринити запустила линейку собственных СХД под брендом FlexApp на базе оборудования собственного производства и российского ПО, включенных в реестр Минпромторга и Минцифры

и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, запустила собственную линейку гибридных систем хранения данных под брендом FlexApp, созданную на базе отечественных аппаратных платформ Тринити, включенных в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга, и российского программного продукта от компании «Рэйдикс», зарегистрированного в едином реестре российских програ
26.10.2022 «Тринити» расскажет о перспективах развития российских и альтернативных вычислительных платформ на CNews FORUM 2022

«Тринити», системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, выступит в рамках секции «ИТ в госсекторе» на 15 ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информаци
25.10.2022 Инженеры «Тринити» разработали высокопроизводительный сервер на базе собственной платформы с ускорителями GPU Tesla T4

Инженеры «Тринити», системного интегратора и российского производителя ИТ-оборудования, разработали высокопроизводительный сервер для обучения нейросетей на базе двухпроцессорного двухюнитового сервера «
27.09.2022 «Тринити» подготовит студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана к взрослой жизни

«Тринити», системный интегратор и производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, и МГТУ им. Н.Э. Баумана, технологический университет, подписали меморандум о работе по нескольким направлениям
27.09.2022 «Тринити» поможет в подготовке студентов МГТУ

«Тринити», системный интегратор и производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, и МГТУ им. Н.Э. Баумана, ведущий технологический университет, подписали меморандум о работе по нескольким напр
12.09.2022 «Тринити» заключила партнерство с «Постмет»

«Тринити», системный интегратор и производитель ИТ-оборудования, заключила партнерское соглашение с российским разработчиком телекоммуникационных решений с открытым исходным кодом, компанией «По
07.09.2022 Emilink и «Тринити» объявили о сотрудничестве

ний Emilink и системный интегратор, отечественный производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры «Тринити» объявили о заключении договора о партнерстве. В рамках соглашения о сотрудничестве к
02.08.2022 Подтверждена совместимость серверного оборудования «Тринити ER2xxx» с «Ред ОС»

Системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры «Тринити» и российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимос
05.07.2022 «Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС.

программного продукта для корпоративных коммуникаций из облака или через собственный ВКС сервер, и «Тринити», системный интегратор полного цикла и российский производитель оборудования для ИТ-и
25.05.2022 «Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево»

Инженеры сервисного отдела «Тринити» провели аудит технического состояния ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шерем
30.03.2022 «Тринити» полностью обновила сетевую инфраструктуру кинокомплексов «Мираж синема» на базе оборудования Huawei

«Тринити» завершила проект построения сетевой инфраструктуры сети кинотеатров «Мираж синема» на базе оборудования Huawei, устранив все недостатки, построив масштабируемую, управляемую и безопасн
22.11.2021 «Тринити» заключила партнерское соглашение с Fudo Security

«Тринити» подписала партнерское соглашение с Fudo Security, разработчиком решений класса Privileged Access Management (PAM) для мониторинга, контроля и записи действий привилегированных пользова
06.10.2021 Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга

Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Компания более 28 лет занимается производством оборудования для ИТ-инфраструктуры. Включение «Тринити» в реестр
17.06.2021 «Аэродиск» и «Тринити» помогли развернуть ИТ-инфраструктуру в Детской поликлинике города Пушкина

диск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, совместно со своим партнером «Тринити», системным интегратором полного цикла, внедрили систему хранения данных Aerodisk Eng
09.04.2021 «Тринити» начнет поставки cерверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения в России

l Xeon Scalable 3-го поколения с кодовым названием Ice Lake — новые серверные процессоры с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающие прирост производительности в среднем на 46% и компания «Тринити» уже сегодня запустила тестирование платформы, чтобы одной из первых поставить новейшие образцы своим клиентам в России. Специалисты «Тринити» запустили тестирование сервера E420
08.02.2021 «Тринити» завершила создание локального ЦОД для «Балттранссервис»

«Тринити» завершила проект по проектированию и построению локального ЦОД для нового офиса «Балттранссервис», в который компания переехала в марте 2020. В результате проекта компания получила над
23.05.2019 ИВК подтвердила совместимость ОС «Альт» с серверным оборудованием «Тринити»

мпьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила об успешном завершении тестировании на совместимость операционной системы «Альт 8 СП» и серверов производства компании «Тринити». По результатам тестирования полностью подтверждена надежная работоспособность программно-аппаратного комплекса. Комплекс, включающий продукты ИВК и «Тринити», расширяет возможн
09.04.2019 «Тринити» и «Рэйдикс» модернизировали совместную СХД

«Тринити» представила обновленные системы хранения данных (СХД) под собственным брендом Flexapp на базе управляющего ПО Raidix 4.X. Улучшения в СХД Flexapp коснулись программной компоненты решен
26.03.2019 «Тринити» предложит заказчикам продукты «Форсайта»

«Тринити», российский системный интегратор, подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Форсайт», отечественным разработчиком продуктов для решения аналитических задач. Компания «Трини
29.10.2018 «Тринити» представила комплексные решения для банков

«Тринити» представила банкам системы по голосовой и видеоидентификации. Коммерческий директор

08.06.2017 «Тринити» внедрила в ВИНИТИ РАН решение на базе IBM Watson Explorer

«Тринити» объявила о заключении первой в России и Европе сделки по внедрению решения на базе IBM Watson Explorer. Технология «Trinity Smart Data Analysis» («Тринити Интеллектуальный анали
17.04.2017 «Тринити» разрабатывает программы тренировок на основе прогнозной аналитики

«Тринити» объявил о собственных разработках в рамках спортивного проекта Rocket Science Project, которые позволят готовить эффективные программы для подготовки спортсменов легкой атлетики. Как р
11.04.2017 «Тринити» расширяет импортозамещение в партнерстве с «Рэйдикс»

Системный интегратор «Тринити» объявил о заключении соглашения о партнерстве c компанией «Рэйдикс», российским разработчиком программного обеспечения для систем хранения данныхКак рассказали CNews в компании, «Тр

