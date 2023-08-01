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«Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании Qtech

Компания «Тринити» реализовала проект по построению импортонезависимой сетевой инфраструктуры в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на оборудовании российского производителя, компании Qtech, увеличив пропускную способность сети в 10 раз.

В связи с выросшими объемами передаваемой информации в компании, текущая сетевая инфраструктура перестала соответствовать требованиям организации, требовалось как увеличение пропускной способности сети, так и замена устаревшего и снятого с поддержки оборудования. По сути, нужно было выстроить сетевую инфраструктуру с нуля, а при выборе технологического партнера было важно исключить какие-либо санкционные риски и при этом получить достаточно зрелое решение с точки зрения функционала. В качестве партнера по внедрению решения была выбрана компания «Тринити», системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфрастурктуры.

Перед инженерами «Тринити» стояли следующие задачи: построение обновленной современной инфраструктуры с отказоустойчивой ЛВС, обеспечивающей полное покрытие пятиэтажного здания высокоскоростными кабельными линиями связи и беспроводными защищенными сетями с бесшовным покрытием. А также обеспечить возможность централизованного управления всей ЛВС из единой консоли и проработать возможности масштабирования архитектуры сети в дальнейшем для наращивания пропускной способности.

«Изначально мы планировали реализовать проект на оборудовании Cisco, но вендор полностью прекратил свою деятельность на территории РФ и перед нами встала задача по поиску отечественного решения, не уступающего по качеству, техническим характеристикам, а также с доступной сервисной поддержкой. Наши инженеры проанализировали производителей отечественных сетевых решений и остановились на вендоре Qtech, оборудование которого по всем основным характеристикам удовлетворяло требованиям заказчика», - сказал Игорь Абрамов, технический директор «Тринити».

В здании были установлены современные межэтажные коммутаторы, которые обеспечивают быстрый доступ к ядру сети. В ядро сети включены все информационные системы организации. Благодаря реализованной системе пропускная способность сети выросла в 10 раз, повысилась производительность труда сотрудников, т. к. новая сетевая инфраструктура обеспечила быстрый доступ ко всем корпоративным ресурсам компании.

«Мы часто сталкиваемся с подобными задачами, когда нужно предложить замену иностранному оборудованию. У нас уже отлажен процесс. Переход проходит достаточно легко, так как наше оборудование использует общепринятые протоколы и совместимо с оборудованием других производителей. Мы анализируем потребности рынка и учитываем эти потребности в наших следующих разработках оборудования, тем самым повышая качество надежность и импортонезависимость оборудования Qtech» - сказал Илья Бишкиревич, директор департамента по развитию бизнеса Qtech.

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Импортонезависимость

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«Тринити» – системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры. Более 30 лет работает для коммерческих организаций и государственных структур. У компании есть собственное производство серверов, глубокая экспертиза в разработке ПО и собственные решения на базе инновационных технологий, включая ИИ, IoT и Big Data.

Qtech – российский разработчик и производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования. За годы работы под брендом Qtech на рынок выведено более 200 линеек оборудования. Оборудование компании внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ (ТОРП Минпромторг России), в Реестр компаний, соответствующих критериям локализации ПАО «Ростелеком», и получило сертификат транспортной безопасности № 969.

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