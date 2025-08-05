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Система виртуализации zVirt протестирована на серверах «Тринити» 4 и 5 поколений

Российский производитель серверного оборудования «Тринити» совместно с компанией Orion soft успешно завершил испытания системы виртуализации zVirt на серверах четвёртого и пятого поколений.

В рамках тестирования была подтверждена полная совместимость решений. Система zVirt продемонстрировала высокую стабильность при работе под нагрузкой, эффективно используя ресурсы процессоров, оперативной памяти и дисковой подсистемы. Виртуальные машины функционировали корректно даже в условиях интенсивной эксплуатации, что подтверждает готовность решений к промышленному внедрению.

Конфигурация испытательного стенда: сервер «Тринити ER225HR-M8»; процессоры: 2×Intel Xeon Silver 4510; оперативная память: 32×16 ГБ DDR5 4800 МГц; накопители: 2× SATA 960 ГБ Samsung; сетевые адаптеры: 4×1 Гбит/с LRLink I350; среда виртуализации: zVirt 4.3.

Платформа виртуализации zVirt, разработанная компанией Orion soft, обеспечивает централизованное управление серверами виртуализации, кластерами, виртуальными машинами и хранилищами. Свыше 13,6 тыс. хостов и 430 заказчиков по всей России уже используют эту систему. Продукт включён в реестр отечественного ПО Минцифры и активно применяется для замещения зарубежных аналогов, включая VMware. Доступна также версия zVirt Max, сертифицированная ФСТЭК России.

Серверы «Тринити» четвёртого и пятого поколений подтвердили свою эффективность как технологическая основа для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры на базе российских решений. По итогам совместного тестирования, «Тринити» и Orion soft рекомендуют связку оборудования и ПО для использования в критически важных инфраструктурах, госсекторе и корпоративной ИТ-среде.

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Константин Калугин, R&D-инженер «Тринити», оценил возможности новой версии продукта: «Тесты доказали, что zVirt стабильно работает даже в условиях экстремальных нагрузок, что делает данную систему виртуализации идеальной для решения задач в госсекторе, коммерческих организациях и подходит для внедрения в критически важные инфраструктуры».

Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft, отметил: «Стабильность работы под нагрузками — основное требование заказчиков к системам виртуализации. zVirt подтвердила надежность работы с серверами «Тринити», совместно наши решения помогут построить высокопроизводительную, отказоустойчивую инфраструктуру, в том числе на объектах КИИ».

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