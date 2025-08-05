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Trinity Тринити ER сервер


Линейка серверов Тринити ER2XXXR-M6 включена в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга и представляет собой классические двухпроцессорные серверы на процессорах Intel Xeon Scalable, которые поддерживают до 3 ТБ памяти и диски объемом до 18 ТБ, с возможностью установки GPU-ускорителей. Они могут использоваться как высокопроизводительные AllFlash системы, так и как хранилища с жёсткими дисками, специально предназначенными для размещения большого объема данных, например, для видеоархива. Серверы Тринити разработаны для построения обычных ИТ-систем, а также для защищенных систем критичной информационной инфраструктуры

УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Система виртуализации zVirt протестирована на серверах «Тринити» 4 и 5 поколений 2
22.04.2025 Серверы «Тринити» четвертого поколения включены в реестр Минпромторга 2
08.11.2024 Тринити приняла участие в CNews Forum 2024 1
24.10.2024 Компания Тринити, российский производитель серверного оборудования для построения ИТ-инфраструктур любого масштаба, является участником «CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра» 1
10.09.2024 «Тринити» объявила о выделении производства серверного оборудования в отдельное направление 1
10.09.2024 Антон Рудов -

Антон Рудов, «Тринити»: Мы делаем ставку на собственное производство серверов

 1
27.12.2023 Сервер «Тринити М7» на базе Intel Xeon Scalable 3 поколения включен в реестр Минпромторга 1
02.12.2022 InfoWatch Arma заключила партнёрское соглашение с «Тринити» 1
25.10.2022 Инженеры «Тринити» разработали высокопроизводительный сервер на базе собственной платформы с ускорителями GPU Tesla T4 1
05.07.2022 «Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС. 1
09.12.2021 Интеграция будет вечной 1
06.10.2021 Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга 1
13.02.2009 Softline завершила проект виртуализации ИТ-инфраструктуры в «Русагро» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Trinity и организации, системы, технологии, персоны:

Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2213 2
Intel Corporation 12374 2
Broadcom - VMware 2427 1
Microsoft Corporation 24986 1
Softline - Софтлайн 3066 1
Cisco Systems 5175 1
Huawei 4074 1
Apple Inc 12348 1
LG Electronics 3648 1
HP Inc. 5727 1
ZTE Corporation 759 1
Toshiba Corporation 2939 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
HTC Corporation 1501 1
Adobe Systems 1563 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Poly - Plantronics 139 1
China Mobile 413 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
LG Uplus - LG U+ 33 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
Dialogic Corp 92 1
InfoWatch - Инфовотч 1054 1
Росплатформа - Р-Платформа 88 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Русагро Группа Компаний 314 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3204 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3274 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4581 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 11
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