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Trinity Тринити ER сервер
Линейка серверов Тринити ER2XXXR-M6 включена в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга и представляет собой классические двухпроцессорные серверы на процессорах Intel Xeon Scalable, которые поддерживают до 3 ТБ памяти и диски объемом до 18 ТБ, с возможностью установки GPU-ускорителей. Они могут использоваться как высокопроизводительные AllFlash системы, так и как хранилища с жёсткими дисками, специально предназначенными для размещения большого объема данных, например, для видеоархива. Серверы Тринити разработаны для построения обычных ИТ-систем, а также для защищенных систем критичной информационной инфраструктуры.
УПОМИНАНИЯ
Trinity и организации, системы, технологии, персоны:
|Рудов Антон 11 3
|Вихренко Игорь 3 2
|Рагушин Дмитрий 5 2
|Новиков Павел 103 1
|Моисеев Петр 1 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Абрамов Игорь 6 1
|Душа Игорь 23 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 637 1
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