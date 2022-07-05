«Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС.

Российские компании SPIRIT, разработчик VideoMost, программного продукта для корпоративных коммуникаций из облака или через собственный ВКС сервер, и «Тринити», системный интегратор полного цикла и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители SPIRIT.

Партнерство предполагает реализацию совместных проектов по обеспечению заказчиков системами безопасных унифицированных коммуникаций на базе отечественных программных и аппаратных решений. Компания «Тринити» является производителем ИТ-оборудования, включая линейку серверов, внесенную в Реестр отечественной вычислительной техники Минпромторга, и обладает экспертными знаниями в области проектирования, построения и технического сопровождения ИТ-инфраструктуры любого уровня сложности, а VideoMost – продукт, входящий в реестр Российского ПО Минцифры и готовый решать задачи российских заказчиков по замещению зарубежных сервисов (Zoom, Teams, Webex и др.).

На текущий момент успешно проведена серия технических испытаний VideoMost на аппаратных мощностях «Тринити». Целями тестирования являлась проверка совместимости программного продукта VideoMost и серверов «Тринити» из реестра МПТ. Результаты тестов подтвердили корректную работу ВКС сервера VideoMost на всей линейке серверов Trinity ER2, о чем составлен соответствующий протокол.

VideoMost – это видеоконференции, мессенджер и инструменты для совместной работы. Продукт работает на всех популярных платформах, на ПК и мобильных устройствах, из любых сетей. Подключиться к VideoMost можно также по протоколам SIP/H.323 с ВКС терминалов Poly, Cisco, Avaya, Huawei и др. Пользователи VideoMost могут использовать видеосвязь, персональные и групповые чаты, запускать ВКС из мессенджера или просто звонить один на один, а также работать с документами и файлами, демонстрировать экран, организовывать опросы и голосования, проводить трансляции в соцсети, записывать сеансы видеосвязи и др. VideoMost интегрирован также с другими мобильными мессенджерами – РОСЧАТ, ViPNet Connect – из интерфейса которых можно назначать и запускать видеоконференции VideoMost. Использовать VideoMost можно как облачный ВКС сервис или установить сервер в своей организации. Серверы облачного сервиса находятся в России, VideoMost – это российский продукт, который защищен от санкций и блокировок, работает на Linux, но при этом интегрирован с Outlook, Exchange, LDAP.

«Мы рады приветствовать компанию “Тринити” в составе наших партнеров. Совместимость ПО VideoMost и оборудования “Тринити” позволит расширить сферу применения ВКС среди отечественных заказчиков, а также упростит и ускорит импортозамещение для организаций с высокими требованиями к безопасности, т.к. и сервера, и ПО, и техподдержка будут на 100% российскими», – сказала Надежда Алябьева, директор по маркетингу компании SPIRIT.

«“Тринити” почти 30 лет обеспечивает российские компании необходимыми ИТ-решениями для успешного функционирования их бизнеса и для нас важнейшая задача поставлять качественные и надежные решения для наших клиентов. На сегодняшний день мы видим необходимость создания полностью российских решений для обеспечения надежности функционирования и сотрудничество с SPIRIT позволит нам поставлять комплексные решения, отвечающие потребностям российских компаний и всем требованиям импортозамещения», – отметил Игорь Вихренко, директор по импортозамещению, «Тринити».

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Российские коммуникационные программные продукты SPIRIT используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира. Программные продукты SPIRIT лицензированы и/или стоят внутри популярных потребительских продуктов Apple, Adobe, ARM, BroadSoft, BT, China Mobile, Dialogic, Ericsson, HP, HTC, LG U+, Skype, Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и более 250 других мировых технологических лидеров. Прямые клиенты SPIRIT сегодня являются производителями более 60% смартфонов в мире.

VideoMost – программный ВКС сервер российской компании SPIRIT для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в мессенджере на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др для корпоративных клиентов. Клиенты продукта SPIRIT VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – тысячи государственных и частных организаций, включая банки, школы и ВУЗы, медучреждения и предприятия.

«Тринити» – системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры. Обладая штатом более 300 экспертов с офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, «Тринити» реализует ежегодно более 100 технологически значимых проектов по всей России, обеспечивая компании собственными решениями, а также продуктами более 100 производителей программного и аппаратного обеспечения. «Тринити» имеет собственное производство серверов, экспертизу в разработке ПО и собственные решения на базе инновационных технологий, включая AI, IoT и Big Data.