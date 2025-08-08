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TI Texas Instruments Incorporated

TI - Texas Instruments Incorporated

СОБЫТИЯ

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08.08.2025 Чипмейкер Texas Instruments, пытавшийся захватить рынок Китая при помощи агрессивного демпинга, резко взвинтил цены

Texas Instruments повышает цены для китайцев Американский производитель интегральных микросхем Texas Instruments (TI) резко поднимает цены для своих клиентов из КНР. По информации китайской консалтинговой компании ijiwei, цены в итоге вырастут на 10-30%, в зависимости от типа приобретаем
21.10.2024 Провалены две гостендера на создание замены микросхемам Texas Instruments, Aeroflex и Cypress. Желающих разработать не нашлось

значена для работы в вычислительных и управляющих системах специального и общего назначения. Там же указано, что разработка – косвенный аналог зарубежных микросхем компаний из США Aeroflex, Cypress и Texas Instruments. Это микросхемы с функцией исправления одиночных сбоев (UT8ER1M32, UT8SF2M32, UT8SP2M32, UT8CR512K32 (Aeroflex), CYRS1049DV33 (Cypress), SMV512K32-SP (Texas Instruments
04.12.2012 Apple наймет десятки бывших инженеров Texas Instruments

Apple наймет десятки бывших инженеров Texas Instruments, которые лишились своей предыдущей работы в рамках массивного сокращения штата, сообщает The Next Web. В ноябре Texas Instruments, американский производитель чипов, объ
15.11.2012 Производитель чипов Texas Instruments сократит 5% штата

Американская компания Texas Instruments объявила на своем сайте о намерении сократить 1,7 тыс. сотрудников, что составляет около 5% всего ее штата. Благодаря этому к концу 2013 г. производитель планирует достичь год
27.09.2012 Texas Instruments уходит из мобильного бизнеса

Американская компания Texas Instruments (TI) объявила о том, что сократит объем инвестиций в разработку и производство процессоров для приложений, устанавливаемых в смартфоны и планшетные компьютеры, сообщает Reuter
24.01.2012 Годовая прибыль Texas Instruments рухнула на 31%

Компания Texas Instruments, один из ведущих производителей полупроводниковых компонентов, включая процессоры OMAP для смартфонов и планшетов, объявила финансовые результаты за IV квартал 2011 г. и весь

05.04.2011 Рынок чипов консолидируется: Texas Instruments покупает конкурента за $6,5 млрд

аний. Закрыть ее планируется в течение 6-9 месяцев после получения необходимых разрешений от регулирующих органов. В случае отказа National Semiconductor обязуется выплатить штраф в размере $200 млн. Texas Instruments является одним из ведущих производителей полупроводников и входит в число ведущих поставщиков процессоров на архитектуре ARM для мобильных телефонов и портативной электроники.
16.02.2011 Texas Instruments показала проектор для мобильных устройств nHD-разрешения

Производитель чипов Texas Instruments показал мобильный пикопроектор для смартфонов, поддерживающий nHD-разрешение (640*360 точек). Устройство может выдавать контрастность на уровне 1000:1, имеет цветовой профиль

08.02.2011 Texas Instruments анонсировал 4-ядерный процессор для смартфонов и планшетов

Американская компания Texas Instruments, один из ведущих производителей чипов для портативной электроники и встраиваемых решений, представила новое поколение процессоров OMAP - OMAP 5. Об этом сообщается на официаль
15.10.2010 Texas Instruments открыла свой первый завод по производству полупроводников в Китае

Компания Texas Instruments (TI) объявила об открытии своего первого предприятия по изготовлению пластин в Китае. Расположенный в особой экономической зоне Chengdu High-Tech Zone, которая является вторым
17.08.2010 Intel покупает кабельный бизнес Texas Instruments

Корпорация Intel объявила о подписании соглашения по покупке подразделения Texas Instruments, занимающегося производством чипов для кабельных модемов. Об этом сообщается в пресс-релизе. В рамках достигнутых договоренностей все сотрудники приобретаемого подразделения б
03.06.2010 ARM, IBM, Samsung, Texas Instruments и другие объединились против Intel

Разработчики и производители полупроводниковых компонентов ARM, Freescale, IBM, Samsung, ST-Ericsson и Texas Instruments объявили о формировании некоммерческой организации под названием Linaro, которая будет заниматься вопросами совместимости программного обеспечения с процессорами на базе архит
26.01.2010 Прибыль Texas Instruments выросла более чем в 6 раз

Выручка американского производителя чипов Texas Instruments по итогам 4-го квартала 2009 г. составила $3 млрд, прибыль - $655 млн. За аналогичный период 2008 г. выручка компании составила $2,49 млрд, прибыль – $107 млн. Таким образом,

26.10.2009 Texas Instruments выпускает более 30 новых продуктов на базе ядер ARM

Компания Texas Instruments объявила о значительном расширении своей линейки встраиваемых процессоров, добавив к ней 31 новый процессор на архитектуре ARM. Новинки обеспечат заказчикам масштабируемые реш
19.10.2009 Texas Instruments открывает эру 20-МП «камерофонов»

Компания Texas Instruments объявила о пополнении семейства сопроцессоров OMAP-DM5x моделями OMAP-DM515 и OMAP-DM525, обеспечивающими мобильное устройство возможностью установки фотосенсора с разрешением
21.07.2009 Чистая прибыль Texas Instruments сократилась на 56%, прогноз оптимистичный

Компания Texas Instruments отчиталась за 2-й квартал 2009 г. Выручка составила $2,46 млрд, что на 27% меньше по сравнению с $3,35 млрд, полученным за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль компа
21.04.2009 Чистая прибыль Texas Instruments сократилась в 40 раз до $17 млн

Чистая прибыль второго по величине в США производителя интегральных микросхем Texas Instruments в I квартале 2009 г. упала в 40 раз до $17 млн, сообщает РБК. За аналогичный период 2008 г. компания получила чистую прибыль в размере $662 млн, сообщается в корпоративном отч
18.02.2009 Texas Instruments увеличит скорость работы смартфонов в 7 раз

Американский поставщик микропроцессоров Texas Instruments анонсировал новый процессор для мобильных телефонов – OMAP 4. Анонс был сделан на выставке Mobile World Congress в Барселоне. TI OMAP 4 – это новый центральный процессор для с
09.12.2008 Платформы для нетбуков: лидируют Intel, Texas Instruments и Via

Корпорация Intel является лучшим поставщиком электронных компонентов для нетбуков. Texas Instruments и Via Technologies по качеству продукции занимают второе и третье место соответственно, сообщает ABI Research. «Сегодня компания Intel работает с ключевыми партнерами, которые
18.06.2008 Texas Instruments выпустил микроконтроллеры со сверхнизким энергопотреблением

Компания Texas Instruments анонсировала выпуск нового поколения микроконтроллеров MSP430 со сверхнизким энергопотреблением, обеспечивающих самый низкий в отрасли расход электроэнергии для устройств, име
22.04.2008 Чистая прибыль Texas Instruments увеличилась на 28%

Чистая прибыль американского производителя электронных компонентов Texas Instruments (TI) в I квартале 2008 г. выросла на 28% до $662 млн. по сравнению с $516 млн. в аналогичном периоде предыдущего года. Выручка компании в I квартале 2008 г. увеличилась на 2,5
11.03.2008 Texas Instruments выпустил новые процессоры

Компания Texas Instruments (TI) объявила о начале поставок новых процессоров, предназначенных для GPS-навигаторов, мобильных интернет-терминалов, медицинского оборудования для слежения за состоянием пац
23.01.2008 Чистая прибыль Texas Instruments снизилась более чем в 1,5 раза

Чистая прибыль американской компании по производству микрочипов Texas Instruments в 2007 г. снизилась более чем в 1,5 раза - до $2,66 млрд. по сравнению с $4,34 млрд. в 2006 г., сообщает РБК. Операционная прибыль за указанный период выросла на 4% - с $3,37

23.10.2007 Чистая прибыль Texas Instruments в 3 квартале выросла на 10,5%

Чистая прибыль американской компании по производству микрочипов Texas Instruments в 3 квартале 2007г. выросла на 10,5% - до $776 млн. по сравнению с $702 млн. за аналогичный период годом ранее. При этом выручка снизилась на 2,7% и составила $3,66 млрд. прот
01.10.2007 Texas Instruments анонсирует платформу для электронных паспортов
24.07.2007 Чистая прибыль Texas Instruments снизилась почти в 4 раза

Чистая прибыль американской компании по производству микрочипов Texas Instruments во II квартале 2007 г. снизилась почти в 4 раза — до $610 млн. по сравнению с $2,39 млрд. за аналогичный период годом ранее. При этом выручка снизилась на 7,4% и составила $3,
27.04.2007 Texas Instruments провела конференцию для разработчиков

24 апреля 2007 компания Texas Instruments (TI), следуя своей стратегии распространения инновационных полупроводниковых технологий на рынках России и СНГ, во второй раз провела московскую конференцию для разработчиков.
24.04.2007 Texas Instruments теряет прибыль

Чистая прибыль американской компании по производству микрочипов Texas Instruments по итогам 1 квартала 2007 г. составила $516 млн. (35 центов в пересчете на одну акцию), сообщает РБК. Аналогичный период прошлого года Texas Instruments завершила с при
31.01.2007 Motorola будет использовать чипы Texas Instruments

Компания Motorola заявила о намерении разработать модели мобильных телефонов третьего поколения (3G) на базе чипов от Texas Instruments, которые появятся в продаже не ранее 2008 г. По мнению аналитиков, сотрудничество активизирует доходы TI. Компания уже поставляет чипы для недорогих моделей Motorola, однако и
23.01.2007 Чистая прибыль Texas Instruments в 2006 году выросла на 86,8%

Чистая прибыль американской компании Texas Instruments, крупнейшего в мире производителя чипов для мобильных телефонов, в 2006 году выросла на 86,8% — до $4,34 млрд. по сравнению с $2,33 млрд. по итогам 2005 года. Выручка за отчет
07.04.2006 Texas Instruments, NEC и Matsushita договариваются о выпуске телефонов

Ведущие поставщики чипов для мобильных телефонов — компании Texas Instruments, NEC и Matsushita Electric Industrial — ведут переговоры по возможному сотрудничеству в области сотовых телефонов. Компании сообщили, что пока ничего конкретного не решен
24.01.2006 Годовая прибыль Texas Instruments выросла на 24,9%

Чистая прибыль Texas Instruments в 2005 г. выросла на 24,9% и составила $2,324 млрд. по сравнению с $1,861 млрд. за 2004 г., сообщает РБК. Выручка Texas Instruments в 2005 г. увеличилась на 6,5% и дост
30.11.2005 3G-телефоны заметно подешевеют

Представители Texas Instruments объявили об испытаниях нового чипсета совместно с компанией NTT DoCoMo. Первые телефоны на его основе должны появиться на рынке Японии в следующем году. По информации аналитик
25.10.2005 Квартальная прибыль Texas Instruments выросла на 10%

Чистая прибыль Texas Instruments в 3-м квартале 2005 г. выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $631 млн. Об этом сообщается в квартальном отчете компании, производящей ми
08.09.2005 TI представила технологию DaVinci для создания микросхем

Компания Texas Instruments сообщила о разработанной ею полупроводниковой технологии DaVinci, которая позволит производителям создавать цифровые видеоустройства с улучшенными характеристиками в более кор
26.01.2005 Прибыль Texas Instruments в 4 квартале 2004 года снизилась

Чистая прибыль Texas Instruments в 4 квартале 2004 года снизилась на $73 млн. Таким образом, прибыль компании, производящей микросхемы более чем для половины мобильных телефонов в мире, за период с октября по
20.01.2005 Texas Instruments будет поставлять чипы для телефонов с винчестером Samsung

Компания Texas Instruments объявила, что Samsung будет использовать ее мультимедийный чип в своем новом мобильном телефоне, оснащенном встроенным жестким диском. Samsung выбрал микропроцессор TI OMAP-DM
23.12.2004 В Texas Instruments изобрели новую систему контроля питания в ноутбуках

Специалисты из компании Texas Instruments разработали технологию, благодаря которой пользователи ноутбуков смогут лучше контролировать работу аккумуляторов. Сейчас портативные компьютеры не сообщают точную информацию

22.10.2004 Texas Instruments выпустит ТВ чип для мобильников

Компания Texas Instruments объявила о разработке чипа для мобильных телефонов, который позволит пользователям этих устройств смотреть телевизионные передачи. Чип, названный Hollywood будет использовать

19.10.2004 Texas Instruments увеличила прибыль в III квартале 2004 года

Чистая прибыль Texas Instruments Inc. в III квартале 2004г. выросла на $116 млн., сообщает РБК. Прибыль комп

Публикаций - 848, упоминаний - 874

TI и организации, системы, технологии, персоны:

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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 112
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Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 24
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Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 16
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Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 7
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 45
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 5
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
Ассоциация менеджеров 107 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Symbian Foundation 38 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
Международная академия связи - МАС 46 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
EEMBC - Embedded Microprocessor Benchmark Consortium 1 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 280
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 213
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 175
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 143
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 141
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 120
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 108
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 100
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 98
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 87
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 78
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 67
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 65
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 64
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 63
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 61
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 59
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 58
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 356 56
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 56
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 48
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 47
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 47
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 45
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 45
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 44
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 43
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 42
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 40
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 39
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 37
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 37
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 36
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 35
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 34
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 34
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 34
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 76
Google Android 15243 59
Linux OS 11533 46
Microsoft Windows 16882 44
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 36
Microsoft Windows 2000 8678 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 30
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 28
TI TMS - TI TMS DaVinci - серия DSP-процессоров 35 24
Apple iPad 4011 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 22
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 21
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 20
Nokia Symbian OS 1411 20
Rakuten Viber 665 18
Intel x86 - архитектура процессора 2151 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 17
SAP Ariba 309 16
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 14
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 14
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 14
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 14
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 13
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 12
Apple iOS 8583 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Apple iPhone 6 4861 10
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 8
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 8
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 8
Oracle PeopleSoft 426 7
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 7
Hogan Art - Хоган Арт 47 15
Свириденко Андрей 99 13
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 13
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 11
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 8
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 7
Angell Wayne - Энджелл Уэйн 6 6
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 5
Ксенин Алекс 311 5
Ширшов Павел 76 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Goldman Al - Голдман Ол 14 4
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 4
Templeton Rich - Темплтон Рич 4 4
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 3
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 3
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 3
Delagi Greg - Делаги Грег 3 3
Kilby Jack - Килби Джек 4 3
Aylesworth William - Эйлсуорз Уиллиам 3 3
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 3
Ford Dale - Форд Дейл 6 3
Strauss Will - Страус Уил 4 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Lisa Su - Лиза Су 59 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
Наумов Максим 100 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 305
Россия - РФ - Российская федерация 166168 131
Европа 24964 94
Япония 13807 67
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 65
Китай - Тайвань 4245 57
Южная Корея - Республика 7052 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 50
Германия - Федеративная Республика 13221 39
Азия - Азиатский регион 5920 30
США - Калифорния 4829 24
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Канада 5082 20
Индия - Bharat 5870 19
Франция - Французская Республика 8177 19
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
США - Техас 1048 14
Израиль 2856 13
США - Нью-Йорк 3180 13
Нидерланды 3746 13
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Ирак - Республика 709 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
США - Техас - Даллас 185 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Сингапур - Республика 1953 7
Ближний Восток 3154 7
Испания - Каталония - Барселона 752 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Швеция - Королевство 3782 6
Америка - Американский регион 2206 6
Украина 7928 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Ирландия - Республика 1051 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 85
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 84
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 70
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 68
ISDEX интернет-индекс 250 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 44
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 39
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 30
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 17
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 17
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 15
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 14
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 10
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 9
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 9
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Английский язык 7030 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 103
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 65
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 55
CNET Networks - CNET News 1643 45
Dow Jones - MarketWatch 334 30
DigiTimes - Издание 1331 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
EE Times 160 8
NYT - The New York Times 1100 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
Известия ИД 770 7
HPC.ru 117 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
Bloomberg 1627 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 5
Commercial Times 110 5
Forbes - Форбс 1002 5
FT - Financial Times 1296 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
AppleInsider 400 4
Telecom Today - Today in Telecom 138 4
Times 661 4
Allprojectors.ru 54 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
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Electronic News 60 3
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Computer Weekly 376 2
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RCR News 107 2
Informa PLC - CommsDesign 23 2
Internet Stock Report 994 103
S&P 500 565 64
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 48
Gartner - Гартнер 3658 25
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 18
IDC - International Data Corporation 4975 17
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
Bear Stearns 79 15
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 13
Thomson Financial - Thomson First Call 386 11
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 10
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 9
ABI Research 236 8
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CIBC World Markets 41 7
Forward Concepts 10 7
IC Insights 24 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
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Tolly Group 14 2
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Moody's Investors Service 136 2
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BDI - Business Date Israel 1 1
Aberdeen Group 53 1
Envisioneering Group 10 1
TechInsights 16 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 12
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 11
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
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NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
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Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
РАН КГМА - Казанская государственная медицинская академия 1 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
Politecnico di Torino - Turin Polytechnic University - Туринский политехнический университет 4 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 23
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 15
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 8
CeBIT 614 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
Intel Developer Forum - IDF 317 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Связь-Экспокомм 276 2
Silicon Valley Insiders 20 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
PC Expo 36 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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