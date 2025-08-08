TI - Texas Instruments Incorporated

Чипмейкер Texas Instruments, пытавшийся захватить рынок Китая при помощи агрессивного демпинга, резко взвинтил цены Texas Instruments повышает цены для китайцев Американский производитель интегральных микросхем Texas Instruments (TI) резко поднимает цены для своих клиентов из КНР. По информации китайской консалтинговой компании ijiwei, цены в итоге вырастут на 10-30%, в зависимости от типа приобретаем

Провалены две гостендера на создание замены микросхемам Texas Instruments, Aeroflex и Cypress. Желающих разработать не нашлось значена для работы в вычислительных и управляющих системах специального и общего назначения. Там же указано, что разработка – косвенный аналог зарубежных микросхем компаний из США Aeroflex, Cypress и Texas Instruments. Это микросхемы с функцией исправления одиночных сбоев (UT8ER1M32, UT8SF2M32, UT8SP2M32, UT8CR512K32 (Aeroflex), CYRS1049DV33 (Cypress), SMV512K32-SP (Texas Instruments

Apple наймет десятки бывших инженеров Texas Instruments Apple наймет десятки бывших инженеров Texas Instruments, которые лишились своей предыдущей работы в рамках массивного сокращения штата, сообщает The Next Web. В ноябре Texas Instruments, американский производитель чипов, объ

Производитель чипов Texas Instruments сократит 5% штата Американская компания Texas Instruments объявила на своем сайте о намерении сократить 1,7 тыс. сотрудников, что составляет около 5% всего ее штата. Благодаря этому к концу 2013 г. производитель планирует достичь год

Texas Instruments уходит из мобильного бизнеса Американская компания Texas Instruments (TI) объявила о том, что сократит объем инвестиций в разработку и производство процессоров для приложений, устанавливаемых в смартфоны и планшетные компьютеры, сообщает Reuter

Годовая прибыль Texas Instruments рухнула на 31% Компания Texas Instruments, один из ведущих производителей полупроводниковых компонентов, включая процессоры OMAP для смартфонов и планшетов, объявила финансовые результаты за IV квартал 2011 г. и весь

Рынок чипов консолидируется: Texas Instruments покупает конкурента за $6,5 млрд аний. Закрыть ее планируется в течение 6-9 месяцев после получения необходимых разрешений от регулирующих органов. В случае отказа National Semiconductor обязуется выплатить штраф в размере $200 млн. Texas Instruments является одним из ведущих производителей полупроводников и входит в число ведущих поставщиков процессоров на архитектуре ARM для мобильных телефонов и портативной электроники.

Texas Instruments показала проектор для мобильных устройств nHD-разрешения Производитель чипов Texas Instruments показал мобильный пикопроектор для смартфонов, поддерживающий nHD-разрешение (640*360 точек). Устройство может выдавать контрастность на уровне 1000:1, имеет цветовой профиль

Texas Instruments анонсировал 4-ядерный процессор для смартфонов и планшетов Американская компания Texas Instruments, один из ведущих производителей чипов для портативной электроники и встраиваемых решений, представила новое поколение процессоров OMAP - OMAP 5. Об этом сообщается на официаль

Texas Instruments открыла свой первый завод по производству полупроводников в Китае Компания Texas Instruments (TI) объявила об открытии своего первого предприятия по изготовлению пластин в Китае. Расположенный в особой экономической зоне Chengdu High-Tech Zone, которая является вторым

Intel покупает кабельный бизнес Texas Instruments Корпорация Intel объявила о подписании соглашения по покупке подразделения Texas Instruments, занимающегося производством чипов для кабельных модемов. Об этом сообщается в пресс-релизе. В рамках достигнутых договоренностей все сотрудники приобретаемого подразделения б

ARM, IBM, Samsung, Texas Instruments и другие объединились против Intel Разработчики и производители полупроводниковых компонентов ARM, Freescale, IBM, Samsung, ST-Ericsson и Texas Instruments объявили о формировании некоммерческой организации под названием Linaro, которая будет заниматься вопросами совместимости программного обеспечения с процессорами на базе архит

Прибыль Texas Instruments выросла более чем в 6 раз Выручка американского производителя чипов Texas Instruments по итогам 4-го квартала 2009 г. составила $3 млрд, прибыль - $655 млн. За аналогичный период 2008 г. выручка компании составила $2,49 млрд, прибыль – $107 млн. Таким образом,

Texas Instruments выпускает более 30 новых продуктов на базе ядер ARM Компания Texas Instruments объявила о значительном расширении своей линейки встраиваемых процессоров, добавив к ней 31 новый процессор на архитектуре ARM. Новинки обеспечат заказчикам масштабируемые реш

Texas Instruments открывает эру 20-МП «камерофонов» Компания Texas Instruments объявила о пополнении семейства сопроцессоров OMAP-DM5x моделями OMAP-DM515 и OMAP-DM525, обеспечивающими мобильное устройство возможностью установки фотосенсора с разрешением

Чистая прибыль Texas Instruments сократилась на 56%, прогноз оптимистичный Компания Texas Instruments отчиталась за 2-й квартал 2009 г. Выручка составила $2,46 млрд, что на 27% меньше по сравнению с $3,35 млрд, полученным за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль компа

Чистая прибыль Texas Instruments сократилась в 40 раз до $17 млн Чистая прибыль второго по величине в США производителя интегральных микросхем Texas Instruments в I квартале 2009 г. упала в 40 раз до $17 млн, сообщает РБК. За аналогичный период 2008 г. компания получила чистую прибыль в размере $662 млн, сообщается в корпоративном отч

Texas Instruments увеличит скорость работы смартфонов в 7 раз Американский поставщик микропроцессоров Texas Instruments анонсировал новый процессор для мобильных телефонов – OMAP 4. Анонс был сделан на выставке Mobile World Congress в Барселоне. TI OMAP 4 – это новый центральный процессор для с

Платформы для нетбуков: лидируют Intel, Texas Instruments и Via Корпорация Intel является лучшим поставщиком электронных компонентов для нетбуков. Texas Instruments и Via Technologies по качеству продукции занимают второе и третье место соответственно, сообщает ABI Research. «Сегодня компания Intel работает с ключевыми партнерами, которые

Texas Instruments выпустил микроконтроллеры со сверхнизким энергопотреблением Компания Texas Instruments анонсировала выпуск нового поколения микроконтроллеров MSP430 со сверхнизким энергопотреблением, обеспечивающих самый низкий в отрасли расход электроэнергии для устройств, име

Чистая прибыль Texas Instruments увеличилась на 28% Чистая прибыль американского производителя электронных компонентов Texas Instruments (TI) в I квартале 2008 г. выросла на 28% до $662 млн. по сравнению с $516 млн. в аналогичном периоде предыдущего года. Выручка компании в I квартале 2008 г. увеличилась на 2,5

Texas Instruments выпустил новые процессоры Компания Texas Instruments (TI) объявила о начале поставок новых процессоров, предназначенных для GPS-навигаторов, мобильных интернет-терминалов, медицинского оборудования для слежения за состоянием пац

Чистая прибыль Texas Instruments снизилась более чем в 1,5 раза Чистая прибыль американской компании по производству микрочипов Texas Instruments в 2007 г. снизилась более чем в 1,5 раза - до $2,66 млрд. по сравнению с $4,34 млрд. в 2006 г., сообщает РБК. Операционная прибыль за указанный период выросла на 4% - с $3,37

Чистая прибыль Texas Instruments в 3 квартале выросла на 10,5% Чистая прибыль американской компании по производству микрочипов Texas Instruments в 3 квартале 2007г. выросла на 10,5% - до $776 млн. по сравнению с $702 млн. за аналогичный период годом ранее. При этом выручка снизилась на 2,7% и составила $3,66 млрд. прот

Чистая прибыль Texas Instruments снизилась почти в 4 раза Чистая прибыль американской компании по производству микрочипов Texas Instruments во II квартале 2007 г. снизилась почти в 4 раза — до $610 млн. по сравнению с $2,39 млрд. за аналогичный период годом ранее. При этом выручка снизилась на 7,4% и составила $3,

Texas Instruments провела конференцию для разработчиков 24 апреля 2007 компания Texas Instruments (TI), следуя своей стратегии распространения инновационных полупроводниковых технологий на рынках России и СНГ, во второй раз провела московскую конференцию для разработчиков.

Texas Instruments теряет прибыль Чистая прибыль американской компании по производству микрочипов Texas Instruments по итогам 1 квартала 2007 г. составила $516 млн. (35 центов в пересчете на одну акцию), сообщает РБК. Аналогичный период прошлого года Texas Instruments завершила с при

Motorola будет использовать чипы Texas Instruments Компания Motorola заявила о намерении разработать модели мобильных телефонов третьего поколения (3G) на базе чипов от Texas Instruments, которые появятся в продаже не ранее 2008 г. По мнению аналитиков, сотрудничество активизирует доходы TI. Компания уже поставляет чипы для недорогих моделей Motorola, однако и

Чистая прибыль Texas Instruments в 2006 году выросла на 86,8% Чистая прибыль американской компании Texas Instruments, крупнейшего в мире производителя чипов для мобильных телефонов, в 2006 году выросла на 86,8% — до $4,34 млрд. по сравнению с $2,33 млрд. по итогам 2005 года. Выручка за отчет

Texas Instruments, NEC и Matsushita договариваются о выпуске телефонов Ведущие поставщики чипов для мобильных телефонов — компании Texas Instruments, NEC и Matsushita Electric Industrial — ведут переговоры по возможному сотрудничеству в области сотовых телефонов. Компании сообщили, что пока ничего конкретного не решен

Годовая прибыль Texas Instruments выросла на 24,9% Чистая прибыль Texas Instruments в 2005 г. выросла на 24,9% и составила $2,324 млрд. по сравнению с $1,861 млрд. за 2004 г., сообщает РБК. Выручка Texas Instruments в 2005 г. увеличилась на 6,5% и дост

3G-телефоны заметно подешевеют Представители Texas Instruments объявили об испытаниях нового чипсета совместно с компанией NTT DoCoMo. Первые телефоны на его основе должны появиться на рынке Японии в следующем году. По информации аналитик

Квартальная прибыль Texas Instruments выросла на 10% Чистая прибыль Texas Instruments в 3-м квартале 2005 г. выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $631 млн. Об этом сообщается в квартальном отчете компании, производящей ми

TI представила технологию DaVinci для создания микросхем Компания Texas Instruments сообщила о разработанной ею полупроводниковой технологии DaVinci, которая позволит производителям создавать цифровые видеоустройства с улучшенными характеристиками в более кор

Прибыль Texas Instruments в 4 квартале 2004 года снизилась Чистая прибыль Texas Instruments в 4 квартале 2004 года снизилась на $73 млн. Таким образом, прибыль компании, производящей микросхемы более чем для половины мобильных телефонов в мире, за период с октября по

Texas Instruments будет поставлять чипы для телефонов с винчестером Samsung Компания Texas Instruments объявила, что Samsung будет использовать ее мультимедийный чип в своем новом мобильном телефоне, оснащенном встроенным жестким диском. Samsung выбрал микропроцессор TI OMAP-DM

В Texas Instruments изобрели новую систему контроля питания в ноутбуках Специалисты из компании Texas Instruments разработали технологию, благодаря которой пользователи ноутбуков смогут лучше контролировать работу аккумуляторов. Сейчас портативные компьютеры не сообщают точную информацию

Texas Instruments выпустит ТВ чип для мобильников Компания Texas Instruments объявила о разработке чипа для мобильных телефонов, который позволит пользователям этих устройств смотреть телевизионные передачи. Чип, названный Hollywood будет использовать