Провалены две гостендера на создание замены микросхемам Texas Instruments, Aeroflex и Cypress. Желающих разработать не нашлось

Две заявки на разработку аналогов американских микросхем, размещенные на сайте госзакупок, были проигнорированы разработчиками. Тендеры не привлекли ни одной компании. Такая история с заявками по разработке микросхем происходит не впервые.

Три тендера, оставшихся без ответа

Минпромторг вновь не смог найти исполнителя для двух тендеров, размещенных на официальном сайте Единой информационной системы закупок, каждый из которых был посвящен разработке микросхем. Это уже второй и третий случаи, когда на электронный аукцион, посвященный разработке микросхем, никто не приходит.

CNews писал о первом случае – закупке с начальной ценой 300 млн руб., размещенной 15 мая 2024 г. В тот раз речь шла о заявке по созданию аналогов микросхем американских и китайских производителей. Заявка на опытно-конструкторскую работу по разработке и освоению серийного производства радиационно-стойкой микросхемы статической памяти с произвольным доступом (SRAM)», шифр «Засечка-13-Т» не привлекла ни одного разработчика.

Новые электронные аукционы

В том же материале CNews упоминал о размещенной Минпромторгом на соответствующем сайте 20 мая 2024 г. закупке на разработку и освоение серийного производства радиационно-стойкой микросхемы статической памяти с встроенной регенерацией (SRAM), шифр «Засечка-12-Т», с начальной ценой 360 млн руб.

Также 20 мая 2024 г. Минпромторг разместил закупку с начальной ценой 260 млн руб. на разработку и освоение производства «серийного производства радиационно-стойкой микросхемы статической памяти с произвольным доступом конвейерного типа», шифр «Засечка-14-Т».

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика по каждому из тендеров, на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе – 14 июня 2024 г. – ни одной заявки на участие подано не было. Поэтому электронный аукцион по каждой из заявок был признан несостоявшимся.

Микросхемы на замену для вычислительных и управляющих систем

Разработка и освоение серийного производства радиационно-стойкой микросхемы статической памяти с встроенной регенерацией (SRAM)», шифр «Засечка-12-Т» характеризуется в документах на странице заявки как радиационно-стойкие микросхем двух типов «статического оперативного запоминающего устройства (СОЗУ) с встроенной системой регенерации (восстановления) информации».

Согласно описанию, разрабатываемая микросхема являются аналогом отечественной микросхемы СОЗУ 1667РА024 емкостью 4 Мбит, а эта микросхема предназначена для работы в вычислительных и управляющих системах специального и общего назначения.

Там же указано, что разработка – косвенный аналог зарубежных микросхем компаний из США Aeroflex, Cypress и Texas Instruments. Это микросхемы с функцией исправления одиночных сбоев (UT8ER1M32, UT8SF2M32, UT8SP2M32, UT8CR512K32 (Aeroflex), CYRS1049DV33 (Cypress), SMV512K32-SP (Texas Instruments) и функциональный аналог микросхем UT8ER512K32M, реализующий исправление сбоев при воздействии тяжелых заряженных частиц и восстановление хранимой в памяти достоверной информации.

Объект разработки во второй заявке – радиационно-стойкая микросхема статической памяти с произвольным доступом конвейерного типа», шифр «Засечка-14-Т». Она описывается как микросхема двух типов «синхронного статического оперативного запоминающего устройства (ССОЗУ) конвейерного типа с произвольным доступом, информационной емкостью 18 Мбит и 36 Мбит и организацией 1Мх18 и 2Мх18 соответственно, устойчивого к воздействию специальных факторов».

Также в заявке указано предназначение микросхемы – использование в блоках и устройствах памяти общих и специальных вычислительных систем с большими потоками информации. Согласно описанию, разрабатываемые микросхемы являются функциональными аналогами американских микросхем от Cypress и Integrated Device Technology (IDT): CY7C1382D, CY7C1462AV33, CY7C1380D, CY7C1460AV33 (Cypress Semiconductor), США, IDT71T75602, IDT71T75802 (IDT).

В обоих заявках указано, что микросхемы должны быть изготовлены в металлокерамических корпусах, а также должна быть рассмотрена возможность их изготовления в металлополимерных корпусах.

CNews попросил Минпромторг прокомментировать сложившуюся ситуацию с несостоявшимися закупками. Пресс-служба министерства подтвердила, что заявок по указанным госзакупкам не поступило и от дальнейших комментариев отказалась.