В России не нашлось желающих разработать радиационно стойкую микросхему. На конкурс никто не пришел

Не вызвала откликов разработчиков заявка Минпромторга на сайте госзакупок на сумму 300 млн руб. по разработке микросхем, аналогичных устройствам из США и Китая. На момент окончания срока подачи заявок ни одного предложения по участию в закупке на разработку и освоение серийного производства радиационно-стойкой микросхемы статической памяти с произвольным доступом не поступило.

Крупная закупка на ОКР

Минпромторг не смог найти исполнителя для разработки микросхем по заявке, размещенной на сайте госзакупок. 15 мая 2024 г. Министерство промышленности и торговли России разместило заявку на опытно-конструкторскую работу по разработке и освоению серийного производства радиационно стойкой микросхемы статической памяти с произвольным доступом (SRAM)», шифр «Засечка-13-Т». Начальная цена тендера на разработку аналогов американских и китайских микросхем составила 300 млн руб.

Срок окончания подачи заявок был назначен на 3 июня 2024 г., но более чем за две недели ни одной заявки на участие в электронном конкурсе не поступило.

На замену американским и китайским микросхемам

Согласно данным из описания объекта закупки по выполнению ОКР, прямые отечественные аналоги у разрабатываемых микросхем отсутствуют. Микросхемы должны стать функциональными аналогами зарубежных микросхем UT8R1M39-21XFC (Aeroflex, США), B8CR1M39RH (BMTI, Китай).

Изображение от freepik Минпромторг готов потратить 300 млн рублей на разработку микросхем аналогичных американским и китайским

Целью работы является разработка и освоение радиационно-стойких микросхем двух типов статического оперативного запоминающего устройства (СОЗУ) информационной емкостью 40 Мбит c организацией 1Мх40. Микросхемы должны быть разработаны как с двумя, так и с одним источником питания.

Микросхемы должны быть выполнены в металлокерамическом корпусе, но подлежит рассмотрению и возможность выполнения микросхем в металлополимерных корпусах.

От станков с ЧПУ до квантовых компьютеров

Статическая память с произвольным доступом (SRAM) применяется в микроконтроллерах и программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС).

Сфера применения радиационно-стойкой микросхемы статической памяти с произвольным доступом достаточно велика – от вычислительной техники до систем управления станками, от цифровой обработки сигналов до моделирования квантовых вычислений.

Первая закупка провалилась, на очереди вторая

Процедура подведения итогов электронного конкурса по закупке уже проведена. Согласно протоколу подведения итогов закупки от 5 июня 2024 г., на момент окончания срока подачи заявок не было подано ни одного предложения на участие в электронном конкурсе. В связи с этим электронный конкурс признан несостоявшимся.

При этом 20 мая 2024 г. на том же сайте Минпромторгом была размещена закупка с похожим названием – ОКР «Разработка и освоение серийного производства радиационно-стойкой микросхемы статической памяти с встроенной регенерацией (SRAM)», шифр «Засечка-12-Т». Начальная цена закупки составляет 360 млн. руб. Назначенная дата окончания подачи заявок – 14 июня 2024 г.

Интересно как сложится судьба сходной заявки по разработке микросхем, и найдутся ли желающие принять участие в тендере.