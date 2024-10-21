Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Cypress Semiconductor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.10.2024 Провалены две гостендера на создание замены микросхемам Texas Instruments, Aeroflex и Cypress. Желающих разработать не нашлось

я. Там же указано, что разработка – косвенный аналог зарубежных микросхем компаний из США Aeroflex, Cypress и Texas Instruments. Это микросхемы с функцией исправления одиночных сбоев (UT8ER1M32
10.12.2014 Два главных производителя компонентов IoT объединятся

Американские производители полупроводниковых компонентов Cypress Semiconductor и Spansion объявили о слиянии путем объединения акций. Согласно пресс-р
23.04.2001 Cypress начала производить буферную память для телекоммуникационных приложений со скоростями 10 Гбит/с

Американская компания Cypress Semiconductor Corp. начала производить устройства памяти типа FIFO ("first in - first out") cо скоростями обмена данными до 10 Гбит/с, сообщила Electronic News. Эти устройства предназна
19.04.2001 Cypress Semiconductor и Agilent Technologies договорились о сотрудничестве в создании технологий для производства оптических мышей

Компании Cypress Semiconductor и Agilent Technologies Inc. объявили о заключении соглашения по сотрудн
17.01.2001 Cypress Semiconductor приобретет International Microcircuits

льшой портфель заказов на приборы синхронизации, в особенности синхронизации коммуникаций. Компания Cypress стала работать в области технологий синхронизации в 1993 году, и ее ежеквартальный об
26.12.2000 Cypress поставит генераторы тактовой частоты для приставок Sony PlayStation 2

Американская компания Cypress Semiconductor Inc. сообщила об интегрировании ее генератора тактовой частоты в игровую приставку Sony PlayStation 2. Компания заявила также, что она перестала ориентироваться исключител
08.11.2000 Cypress Semiconductor получила $1 млрд. доходов с начала года

Компания Cypress Semiconductor Corp., производитель микросхем, cообщила в понедельник о получении с на
16.10.2000 Компания Cypress начала использовать новые лазерные технологии для производства чипов SRAM

Компания Cypress Semiconductor Corp. заявила о начале использования лазерного оборудования фирмы Laser
08.08.2000 Cypress Semiconductor представила 0,15-микронную технологию для выпуска микросхем памяти SRAM

Компания Cypress Semiconductor представила новый 0,15-микронный RAM7 процесс для выпуска микросхем пам
26.07.2000 Cypress Semiconductor приобретет Silicon Light за $166 млн. акциями

Калифорнийская компания Cypress Semiconductor Corp. заявила о покупке Silicon Light Machines с целью приобретения тех
19.07.2000 Прибыль Cypress Semiconductor за второй квартал составила $72,7 млн. при обороте $300,8 млн.

Производитель микросхем компания Cypress Semiconductor Corp. сообщила о результатах своей финансовой деятельности во втором кв
06.07.2000 Mosel и Cypress заключили соглашение по совместной разработке передовых технологий производства микросхем

Американская Cypress Semiconductor Corp. и тайваньская Mosel Vitelic Inc. сообщили о достигнутом соглашени
04.05.2000 Cypress приобретёт Alation Systems - разработчика Bluetooth-подобных устройств

tems Inc., разработчика Bluetooth-подобных устройств и технологий. Напомним, что около недели назад Cypress приобрела компанию RadioCom Corp., также специализирующуюся на Bluetooth. Обе компани
19.04.2000 Оборот Cypress Semiconductor за первый квартал достиг рекордной для компании отметки - $264 млн.

Компания Cypress Semiconductor, производитель микросхем для USB и RAM, сообщила о результатах своей фи
24.02.2000 Hyundai Microelectronics будет выпускать USB-чипы Cypress

Компания Cypress Semiconductor Corp. сообщила, что достигла соглашения с Hyundai Microelectronics. По

04.10.1999 Cypress лицензирует USB технологию Intel

Компания Cypress Semiconductor Corporation лицензировала у фирмы Intel USB контроллеры серий 8x930 и 8x931, а также средства разработки. Обе компании намерены сотрудничать с целью плавного перехода на п
23.12.1998 Cypress терпит убытки из-за своего филиппинского завода

Компания Cypress Semiconductor, один из старейших производителей микросхем, объявила об убытке, которы

Публикаций - 65, упоминаний - 87

Cypress Semiconductor и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 23
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 17
Cisco Systems 5372 15
TI - Texas Instruments Incorporated 848 15
Microsoft Corporation 25775 14
Applied Materials 305 12
Yahoo! 3726 10
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 9
JDSU - JDS Uniphase 219 8
KLA Corporation 77 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Lenovo Motorola 3566 7
Silver Lake Partners - Altera 103 6
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Apple Inc 13156 6
Oracle Corporation 7074 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Google LLC 12690 5
Rambus 246 5
TI - National Semiconductor 124 5
Philips 2099 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
HPE - Juniper Networks 460 5
Oracle - BEA Systems 162 4
Commerce One - CMRC 176 4
Steel Connect - CMGI 142 4
Lam Research - Novellus Systems 113 4
Samsung Electronics 11065 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 4
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 4
Ciena 221 4
Analog Devices - ADI 105 4
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 19
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 8
eBay Inc 1640 6
Prudential Financial 52 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Thomas Weisel Partners 44 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Merrill Lynch 454 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Macy's, Inc - Federated Department Stores 10 2
Prudential Securities 68 2
Daiwa Securities Group 16 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Westfalia Investments 11 2
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 2
Hyundai Motor Company 436 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Canaccord Genuity 12 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
Thermo Fisher Scientific - Invitrogen 6 1
Trevor Stewart Burton & Jacobsen 5 1
Heinz - Хайнц 26 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Nike 195 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
SEIA - Solar Energy Industries Association - Ассоциация солнечной энергетики 2 2
EEMBC - Embedded Microprocessor Benchmark Consortium 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 23
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 13
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 170 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
3D IC - three-dimensional integrated circuit - 3DSoC - технология монолитных 3D-чипов 19 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 16882 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 73 2
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Linux OS 11533 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
SAP Ariba 309 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Intel Pentium III 782 1
Samsung Galaxy Fit 9 1
Analog Devices - SHARC - Super Harvard Architecture Single-Chip Computer  - серия процессоров 7 1
Vocord NetCam 28 1
Amazon Kindle 195 1
U.S. ERI - Electronics Resurgence Initiative - правительственная программа «возрождения электроники в США» 1 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 66 1
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 1
Nokia Intellisync - Pumatech - Starfish Software 23 1
SEMIC EyeScan 1 1
openSUSE - SUSE Immunix - AppArmor 18 1
Fitbit Inspire 1 1
OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 1
FreePik 1841 1
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 25 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Desktop - SLED 22 1
ASUS RT 22 1
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 1
Keysight Technologies - IXIA - IxN2X - Agilent N2X 2 1
Analog Devices - Blackfin 3 1
Analog Devices - Othello One 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Bush George - Буш Джордж 336 5
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Joseph John - Джозеф Джон 3 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Shah Alkesh - Шах Алкеш 4 2
Джордж Скотти - George Scotty 3 2
Niles Daniel - Нильс Даниель 4 2
Vogelzang Michael - Фогельцанг Майкл 2 2
Rodgers T.J. - Роджерс Т. Дж. 2 2
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 2
Levkovich Tobias - Левкович Тобиас 3 2
Moran Mike - Моран Майк 4 2
Berman Arnie - Берман Арни 2 2
Sears Fred - Сирс Фред 6 2
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 2
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 2
Chappell William - Чеппелл Вильям 3 1
Ronen Eyal - Ронен Эйял 2 1
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 1
Глуховченко Михаил 3 1
Вараксин Денис 3 1
Ditzel David - Дицел Дэвид 5 1
Новоселов Алексей 6 1
Burns Louis - Бернс Луис 13 1
Feibus Mike - Фейбус Майк 2 1
Andersen Erik - Андерсен Эрик 5 1
Levy Marcus - Леви Маркус 3 1
Peddie Jon - Педди Джон 6 1
Kral Alan - Крал Алан 5 1
Tower Ken - Тауэр Кен 5 1
McComas Bert - Маккомас Берт 3 1
Allen Mark - Аллен Марк 7 1
Зайцев Михаил 345 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 36
Ирак - Республика 709 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Европа 24964 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Сингапур - Республика 1953 3
Китай - Тайвань 4245 3
США - Калифорния 4829 3
США - Миннесота 198 2
США Западное побережье - Западное взморье 40 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Япония 13807 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
США - Аризона 549 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
США - Мичиган 274 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 1
Германия - Бавария - Нюрнберг 40 1
Египет - Каир 76 1
США - Нью-Йорк штат 253 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Израиль 2856 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Нидерланды 3746 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 1
США - Иллинойс 340 1
США - Массачусетс 517 1
США - Джорджия 335 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
ISDEX интернет-индекс 250 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 2
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 19
CNET Networks - CNET News 1643 12
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 6
Dow Jones - MarketWatch 334 6
Electronic News 60 4
NBC News 188 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
EE Times 160 2
Sunday Times 26 1
ZDnet 663 1
NYT - The New York Times 1100 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Internet Stock Report 994 19
S&P 500 565 7
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Jon Peddie Research 46 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Mercury Research 73 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще