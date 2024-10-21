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Cypress Semiconductor
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.10.2024
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Провалены две гостендера на создание замены микросхемам Texas Instruments, Aeroflex и Cypress. Желающих разработать не нашлось
я. Там же указано, что разработка – косвенный аналог зарубежных микросхем компаний из США Aeroflex, Cypress и Texas Instruments. Это микросхемы с функцией исправления одиночных сбоев (UT8ER1M32
|10.12.2014
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Два главных производителя компонентов IoT объединятся
Американские производители полупроводниковых компонентов Cypress Semiconductor и Spansion объявили о слиянии путем объединения акций. Согласно пресс-р
|23.04.2001
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Cypress начала производить буферную память для телекоммуникационных приложений со скоростями 10 Гбит/с
Американская компания Cypress Semiconductor Corp. начала производить устройства памяти типа FIFO ("first in - first out") cо скоростями обмена данными до 10 Гбит/с, сообщила Electronic News. Эти устройства предназна
|19.04.2001
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Cypress Semiconductor и Agilent Technologies договорились о сотрудничестве в создании технологий для производства оптических мышей
Компании Cypress Semiconductor и Agilent Technologies Inc. объявили о заключении соглашения по сотрудн
|17.01.2001
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Cypress Semiconductor приобретет International Microcircuits
льшой портфель заказов на приборы синхронизации, в особенности синхронизации коммуникаций. Компания Cypress стала работать в области технологий синхронизации в 1993 году, и ее ежеквартальный об
|26.12.2000
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Cypress поставит генераторы тактовой частоты для приставок Sony PlayStation 2
Американская компания Cypress Semiconductor Inc. сообщила об интегрировании ее генератора тактовой частоты в игровую приставку Sony PlayStation 2. Компания заявила также, что она перестала ориентироваться исключител
|08.11.2000
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Cypress Semiconductor получила $1 млрд. доходов с начала года
Компания Cypress Semiconductor Corp., производитель микросхем, cообщила в понедельник о получении с на
|16.10.2000
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Компания Cypress начала использовать новые лазерные технологии для производства чипов SRAM
Компания Cypress Semiconductor Corp. заявила о начале использования лазерного оборудования фирмы Laser
|08.08.2000
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Cypress Semiconductor представила 0,15-микронную технологию для выпуска микросхем памяти SRAM
Компания Cypress Semiconductor представила новый 0,15-микронный RAM7 процесс для выпуска микросхем пам
|26.07.2000
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Cypress Semiconductor приобретет Silicon Light за $166 млн. акциями
Калифорнийская компания Cypress Semiconductor Corp. заявила о покупке Silicon Light Machines с целью приобретения тех
|19.07.2000
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Прибыль Cypress Semiconductor за второй квартал составила $72,7 млн. при обороте $300,8 млн.
Производитель микросхем компания Cypress Semiconductor Corp. сообщила о результатах своей финансовой деятельности во втором кв
|06.07.2000
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Mosel и Cypress заключили соглашение по совместной разработке передовых технологий производства микросхем
Американская Cypress Semiconductor Corp. и тайваньская Mosel Vitelic Inc. сообщили о достигнутом соглашени
|04.05.2000
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Cypress приобретёт Alation Systems - разработчика Bluetooth-подобных устройств
tems Inc., разработчика Bluetooth-подобных устройств и технологий. Напомним, что около недели назад Cypress приобрела компанию RadioCom Corp., также специализирующуюся на Bluetooth. Обе компани
|19.04.2000
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Оборот Cypress Semiconductor за первый квартал достиг рекордной для компании отметки - $264 млн.
Компания Cypress Semiconductor, производитель микросхем для USB и RAM, сообщила о результатах своей фи
|24.02.2000
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Hyundai Microelectronics будет выпускать USB-чипы Cypress
Компания Cypress Semiconductor Corp. сообщила, что достигла соглашения с Hyundai Microelectronics. По
|04.10.1999
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Cypress лицензирует USB технологию Intel
Компания Cypress Semiconductor Corporation лицензировала у фирмы Intel USB контроллеры серий 8x930 и 8x931, а также средства разработки. Обе компании намерены сотрудничать с целью плавного перехода на п
|23.12.1998
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Cypress терпит убытки из-за своего филиппинского завода
Компания Cypress Semiconductor, один из старейших производителей микросхем, объявила об убытке, которы
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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